जाह्नवी कपूर के लेटेस्ट लुक ब्राइड्स के लिए हैं इंस्पिरेशन, इन ड्रेसेज को करें कॉपी

Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर की फूलों की चादर वाली साड़ी हो या फिर गोल्डन हाफ साड़ी, लड़कियों को खूब पसंद आ रही। इन लुक्स को देखकर जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली लड़कियां जरूर इंस्पिरेशन ले सकती हैं। और सजने के लिए इन लुक्स को रीक्रिएट कर सकती हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:04 PM
जाह्नवी कपूर अपने फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। जब भी कैमरे के सामने होती हैं उनका लुक आहें भरने पर मजबूर कर देता है। लहंगा पहनकर रैंपवॉक कर रही हों या फिर साड़ी में फिल्म का प्रमोशन। उनके लुक्स लड़कियों के लिए किसी फैशन स्कूल का काम करते हैं। तो अगर आप जल्दी ही शादी करने वाली हैं तो जाह्नवी कपूर के इन लेटेस्ट लुक से जरूर टिप्स ले सकती हैं। लहंगा हो या साड़ी इन दिनों उनके लुक्स फिर से वायरल हो रहे हैं।

जान्हवी कपूर

गोल्डन हाफ साड़ी दिखेगी ब्यूटीफुल

दुल्हन बनने वाली हैं तो जाह्नवी कपूर की तरह हाफ साड़ी ट्राई करें। गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल हाफ साड़ी को ट्राई कर सकती हैं। टिश्यू फैब्रिक के लहंगे के साथ ब्लाउज की डिजाइन शानदार है। बैक पर लगे पर्ल की डोरियां इसे गॉर्जियस लुक दे रही हैं। वहीं जाह्नवी कपूर का स्लीक हाई लो बन और उस पर लगा गजरा परफेक्ट दिख रहा। जिसे स्टेटमेंट हैवी झुमका और ब्यूटीफुल नेकलेस के साथ पेयर किया गया है। माथे पर बिंदी ब्राइड्स के लुक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देगी।

जान्हवी कपूर

नाजुक सी फ्लोरल साड़ी

शादी के पहले फंक्शन में किसी नाजुक कली सा लुक चाहिए तो जाह्नवी कपूर की ये फ्लोरल साड़ी वाले लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं। शिमरी फूलों वाले प्रिंट की पिंक साड़ी के साथ सिल्वर कलर की ज्वैलरी को मैच किया गया है। हाथों में चूड़ी से लेकर सिल्वर नोजपिन और माथे पर सिल्वर बिंदी अट्रैक्टिव दिख रही।

जान्हवी कपूर

लाल जोड़ा दिखेगा कमाल

जाह्नवी कपूर डिजाइनर मसाबा गुप्ता के लिए म्यूज बनीं और उनके ब्यूटीफुल क्रिएशन में इठलाती नजर आईं। लाल रंग के लहंगे जिस पर ब्यूटीफुली गोल्डन वर्क किया गया है, जाह्नवी हमेशा की तरह अट्रैक्टिव दिख रहीं। तो इस वेडिंग सीजन अगर आपको लाल रंग का लहंगा खरीदना है तो जाह्नवी कपूर के इस लुक को जरूर देख लें।

Janhvi Kapoor

