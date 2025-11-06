जाह्नवी कपूर का गुजराती एम्ब्रॉयडरी लहंगा- रिच और रॉयल फैशन इंस्पिरेशन

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का फैशन सेंस हमेशा से चर्चा में रहा है। वो चाहे वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आएं या इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स में, हर बार अपने लुक से नई फैशन इंस्पिरेशन देती हैं। हाल ही में जाह्नवी ने एक रॉयल फोटोशूट कराया है जिसमें उन्होंने नीले और गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा कैरी किया है। उनका यह आउटफिट भारतीय कारीगरी और आधुनिकता का बेहतरीन संगम है। ब्लू कलर के इस मिररवर्क लहंगे पर मल्टीकलर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और पिंक दुपट्टे की कॉन्ट्रास्टिंग डिटेल्स कमाल लग रही है। साथ ही सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, लंबी चोटी और मिनिमल मेकअप के साथ जाह्नवी ने इस एथनिक लुक में ग्रेस और रॉयल्टी दोनों को बखूबी बैलेंस किया है। उनका यह स्टाइल वेडिंग या फेस्टिव सीजन के लिए एक परफेक्ट आउटफिट इंस्पिरेशन है।