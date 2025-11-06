Hindustan Hindi News
जाह्नवी कपूर का गुजराती एम्ब्रॉयडरी लहंगा- रिच और रॉयल फैशन इंस्पिरेशन

संक्षेप: Janhvi Kapoor Ethnic Fashion: जाह्नवी कपूर का हालिया लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने पारंपरिक गुजराती कढ़ाई वाले नीले और गुलाबी लहंगे में गजब फोटोशूट करवाया है। जानें उनके लहंगा लुक डिटेल्स-

Thu, 6 Nov 2025 11:42 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का फैशन सेंस हमेशा से चर्चा में रहा है। वो चाहे वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आएं या इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स में, हर बार अपने लुक से नई फैशन इंस्पिरेशन देती हैं। हाल ही में जाह्नवी ने एक रॉयल फोटोशूट कराया है जिसमें उन्होंने नीले और गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा कैरी किया है। उनका यह आउटफिट भारतीय कारीगरी और आधुनिकता का बेहतरीन संगम है। ब्लू कलर के इस मिररवर्क लहंगे पर मल्टीकलर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और पिंक दुपट्टे की कॉन्ट्रास्टिंग डिटेल्स कमाल लग रही है। साथ ही सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, लंबी चोटी और मिनिमल मेकअप के साथ जाह्नवी ने इस एथनिक लुक में ग्रेस और रॉयल्टी दोनों को बखूबी बैलेंस किया है। उनका यह स्टाइल वेडिंग या फेस्टिव सीजन के लिए एक परफेक्ट आउटफिट इंस्पिरेशन है।

जाह्नवी कपूर का लहंगा लुक डिटेल्स-

  • आउटफिट का रंग और डिजाइन: जाह्नवी ने रॉयल ब्लू बेस वाला भारी कढ़ाईदार लहंगा चुना है जिसमें मल्टीकलर धागों से बने ट्रेडिशनल गुजराती मोटिफ्स हैं। इसके साथ उन्होंने पिंक दुपट्टा कैरी किया है जिसमें लाल और सुनहरे बॉर्डर की जरी वर्क डिटेलिंग नजर आती है।
  • ब्लाउज और स्टाइलिंग: ब्लाउज पर छोटे-छोटे मिररवर्क स्टोन लगे हैं जो लुक में शाइन और एलिगेंस दोनों जोड़ते हैं। डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन इस लुक को मॉडर्न टच दे रही है।

  • ज्वेलरी का चुनाव: उन्होंने हैवी सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड नेकपीस, मल्टीकलर स्टोन चोकर और मैचिंग झुमके पहने हैं। साथ ही हैंड बैंगल्स और फिंगर रिंग्स से उनके ट्रेडिशनल चार्म में और इजाफा हुआ है।
  • हेयरस्टाइल और मेकअप: जाह्नवी ने अपने बालों को sleek मिडल पार्टिंग के साथ लंबी चोटी में स्टाइल किया है जिसमें बालों के साथ ट्राइबल एक्सेसरीज़ लगाई गई हैं। उनका मिनिमल मेकअप, न्यूड लिपस्टिक, काजल, और लाइट ब्लश के साथ क्लासिक बिंदी पूरे लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
  • एक्सेसरीज और हैंडबैग: हाथ में उन्होंने एक ट्रेडिशनल मिनी पोटली स्टाइल बॉक्स बैग कैरी किया है जिसमें एंटीक डिजाइन और स्टोनवर्क देखने को मिलता है।

