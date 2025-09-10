कश्मीरी कढ़ाई वाली साड़ी पहन टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहुंची जाह्नवी कपूर, ग्लैमरस लुक से जीता दिल

Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहुची थीं। लेकिन उनका लुक इंडिया के रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हुए ज्यादा दिख रहा था। जाह्नवी ने कश्मीर की जामवर कढ़ाई इंस्पायर्ड साड़ी, शॉल और जैकेट को कैरी किया।

जाह्नवी कपूर इन दिनों कनाडा में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने पहुंची हैं। जहां उनका लुक इंप्रेसिव दिखा। इंटरेशनल लेवल पर कश्मीर की सुंदर कढ़ाई वाली जामवर साड़ी से लेकर शॉल और सैंडल में उनका ग्लैमरस लुक किसी का जी चुरा लेगा। इन फोटोज को स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने शेयर किया है। जिसमे वो ग्लैमरस दिखने के साथ ही पूरी तरह से ट्रेडिशनल कपड़ों में लिपटी हैं।

रेशमी साड़ी पहन पहुंची जाह्नवी कपूर ने अबु जानी संदीप खोसला की डिजाइन की हुई प्योर रेशम की साड़ी को पहन है। जिस पर सिल्क के धागों से हाथ से एंब्रायडरी की गई है। जिसके साथ बैकलेस हैंड एंब्रायडरी वाले ब्लाउज को मैच किया गया है। इतनी देसी लुक वाली साड़ी में भी जाह्नवी का लुक हॉट दिख रहा है।

मेंस जैकेट को किया पेयर साड़ी के साथ जाह्नवी ने विंटेज जामवर जैकेट को पेयर किया है। जो 1980 का है और पूरी तरह से अपसाइकल करके रेडी किया गया है। इस जैकेट पर भी हैंड एंब्रायडरी की गई है। वहीं साड़ी के साथ स्टाइलिस्ट रिया कपूर के पर्सनल कलेक्शन से ली गई जामवर शॉल को पेयर किया गया है।

साड़ी के साथ लुक था खास

प्रिंसेज कट शार्ट लेंथ फुल स्लीव ब्लाउज के साथ जाह्नवी कपूर ने स्लीक सेंटर पार्टीशन हेयर को बनाया है। बात करें मेकअप की तो म्यूटेड आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर के साथ डार्क कोहल आईज के साथ मेकअप कंप्लीट किया गया है। सॉफ्ट ब्लश के साथ न्यूड ब्राउन लिपस्टिक इस पूरे लुक को परफेक्टली कॉम्पलिमेंट कर रहा है।