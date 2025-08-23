ट्रेंड में हैं स्कर्ट, फैशनेबल लुक के लिए इन हीरोइनों के लुक्स जरूर देख लें janhvi kapoor ananya panday mrunal thakur gorgeous look in skirt take tips to wear, फैशन - Hindustan
ट्रेंड में हैं स्कर्ट, फैशनेबल लुक के लिए इन हीरोइनों के लुक्स जरूर देख लें

Skirts In Trend: शार्ट, लांग और मिड लेंथ वाली स्कर्ट का फैशन एक बार फिर लौट आया है। जाह्नवी कपूर से लेकर मृणाल ठाकुर का स्कर्ट में फैशनेबल लुक देख आप भी रेडी हो सकती हैं और पुराने लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 03:23 PM
ट्रेंड में हैं स्कर्ट, फैशनेबल लुक के लिए इन हीरोइनों के लुक्स जरूर देख लें

जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे से लेकर मृणाल ठाकुर के लुक में एक चीज कॉमन नजर आ रही, वो है स्कर्ट। तीनों ही एक्ट्र्सेज ने बिल्कुल अलग डिजाइन के स्कर्ट पहन रखे हैं। तो अगर आप भी स्टाइलिश लुक के लिए स्कर्ट खरीदने वाली हैं तो इन लुक्स को देखकर टिप्स लें। मिड लेंथ, लांग या शार्ट लेंक की स्कर्ट को कैसे स्टाइल करें।

जाह्नवी कपूर की लांग स्कर्ट

लांग स्कर्ट का फैशन एक बार फिर से लौट आया है। तो अगर आप स्कर्ट लवर हैं और कैजुअल लुक के लिए स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं तो जाह्नवी कपूर की तरह लांग स्कर्ट को ट्राई कर सकती हैं। मिस कपूर का ये लुक पूर तरह से पुराने दिनों की याद दिला देगा। फिटेड क्रॉप टीशर्ट के साथ लांग फ्लेयर वाली स्कर्ट और साथ में कान में बाली वाले झुमके। एक बार फिर ये लुक लौट आया है।

मिडी स्कर्ट

अगर आपकी फिगर बिल्कुल स्लिम है तो अनन्या पांडे की तरह मिड लेंथ वाली फ्लेयर ए लाइन स्कर्ट को ट्राई कर सकती हैं। वैसे तो अनन्या ने स्लिम स्ट्रैप वाले बटनअप मैचिंग टॉप के साथ कैरी किया है। लेकिन आप चाहे तो ट्रेडिंग वेस्टकोट डिजाइन टॉप के साथ स्कर्ट को मैच कर सकती हैं। ये लुक परफेक्ट दिखेगा।

लांग फ्लेयर स्कर्ट

अगर लांग फ्लेयर वाली स्कर्ट को थोड़ा फार्मल लुक के साथ कैरी करना चाहती हैं तो मृणाल ठाकुर की तरह स्कर्ट के साथ ब्रॉड बकल डिजाइन की बेल्ट को पेयर किया है। म़णाल का ये लुक देख रानी मुखर्जी की याद आ गई होगी। फिल्म चलते-चलते में लांग स्कर्ट और बूट वाला लुक काफी पॉपुलर हुआ था।

