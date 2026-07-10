पेरिस की सड़कों पर ईशा अंबानी! गोल्डन ड्रेस में पहुंची तो कैमरा लेकर दौड़ पड़े पपराजी
Isha Ambani in Golden Dress: पेरिस हाउते कूचर वीक 2026 में इंडियन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के पहले शो को अटेंड करने के लिए पहुंची ईशा अंबानी। जहां उनकी गोल्डन ड्रेस और रॉयल लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया, देखें फोटोज।
ईशा अंबानी का रॉयल और क्लासी अंदाज विदेश में भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा, जिसमे गोल्डन ड्रेस में सड़क पर चल रहीं ईशा की फोटोज और वीडियोज लेने के लिए पपराजी दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल, पेरिस में चल रहे पेरिस हाउते कूचर वीक में ईशा अंबानी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शो को अटेंड करने पहुंची। जहां उनके गोल्डन ड्रेस और लुक दोनों ने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। गोल्डन कपड़ों में लिपटी ईशा का फैशनिस्टा लुक किसी भी मॉडल और एक्ट्रेस को फेल कर रहा था। रिलायंस रिटेल की एग्क्यूटिव डायरेक्टर ईशा भले ही बिजनेस वुमन हो लेकिन मां नीता अंबानी की तरह उनका फैशन सेंस भी कमाल का है। पेरिस फैशन वीक में पहुंची ईशा का लुक इस बात का पक्का सबूत है। आइए जानें क्यों खास है ये लुक।
पेरिस में इंडियन डिजाइनर
बता दें कि इन दिनों पेरिस फैशन वीक चल रहा है। जिसमे भारतीय डिजाइनरों का जलवा भी देखने को मिला। मनीष मल्होत्रा के फैशन शो को अटेंड करने पहुंची ईशा ने हैंडमेड गोल्डन ड्रेस को वियर किया है। जो बेहद खास है। मनीष मल्होत्रा ऑटोमन विंटर कलेक्शन 2026 के लिए इस ड्रेस को रेडी किया गया है।
क्यों खास है ईशा अंबानी का ये लुक
पेरिस फैशन वीक में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का पहला शो था जिसे उन्होंने अपनी मां को ट्रिब्यूट किया था। इस मौके पर ईशा के लिए खास हैंडमेड गोल्ड कूचर गाउन कस्टमाइज्ड किया गया है। एंकल लेंथ ड्रेस में स्कल्पटेड कॉर्सेट डिटेलिंग की गई है। वहीं हाथों से एक-एक सिकुइंस और जेम्स को जोड़ा गया है। जिससे ये हैंड एंब्रायडरी ड्रेस बेहद खास बन गई है।
वहीं ड्रेस की हॉल्टर नेकलाइन और परफेक्ट बॉडी फिटिंग ईशा के लुक को इनहैंस कर रही है।
ईशा अंबानी का परफेक्ट स्टाइल
स्टाइलिस्ट एंड्रयू मुकामल ने ईशा अंबानी के लुक को स्टाइल किया है। जिसमे ज्वैलरी को इस तरह ऐड किया गया है कि ड्रेस का ग्लो बिल्कुल भी हाइड ना हो। कानों में हेयरलूम इंस्पायर्ड ईयररिंग्स वियर किया गया है, जो मां नीता अंबानी के कलेक्शन से है।
वहीं बात करें मेकअप की तो विंग्ड आईलाइनर, गोल्डन आईशैडो, मस्कारा कोटेड आईलैशेज, डार्क आईब्रो, टिंटेड चिक्स, बीमिंग हाईलाइटर और ग्लॉसी रेड मिक्स ब्राउन लिप शेड शामिल है। वहीं स्किन पर ड्यूई बेस और भी ज्यादा आकर्षक दिख रहा।
बालों को सेंटर पार्टीशन करके यूं ही खुला छोड़ा गया है। जो सॉफ्ट सिल्की फेमिनिन लुक क्रिएट कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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