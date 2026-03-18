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ऑस्कर पार्टी में ईशा अंबानी ने बनारसी सिल्क से तैयार कपड़े पहन ली एंट्री, विदेशी डिजाइनर ने दिया मॉडर्न ट्विस्ट

Mar 18, 2026 08:34 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Isha Ambani at Oscar Party: ऑस्कर की आफ्टर पार्टी के लिए रेडी ईशा अंबानी का लुक चर्चा में हैं। विदेशी जमीं पर बनारसी कपड़ों से तैयार स्कर्ट को पहनकर पहुंची ईशा अंबानी के कपड़ों की डिटेल सामने आई है।

ऑस्कर पार्टी में ईशा अंबानी ने बनारसी सिल्क से तैयार कपड़े पहन ली एंट्री, विदेशी डिजाइनर ने दिया मॉडर्न ट्विस्ट

ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट पर ईशा अंबानी ने वैलेंटिनो के फ्लोरल गाउन को चुना। लेकिन वो विदेश में स्वदेश को प्रमोट करने कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती तभी तो ऑस्कर आफ्टर पार्टी के लिए उन्होंने देसी कपड़ों को विदेशी अंदाज में पहना और उनका ये लुक चर्चा में आ गया। दरअसल, ऑस्कर 2026 की आफ्टर पार्टी के लिए ईशा अंबानी ने विदेशी क्लोदिंग ब्रांड और स्वदेश के साथ मिलकर तैयार पावरफुल ड्रेस को पहनकर शिरकत की।

बनारसी कपड़ों से तैयार थी ड्रेस

ईशा अंबानी ने विदेशी ब्रांड Dilara Findikoglu के कस्टम मेड ड्रेस को पहना। जिसका फैब्रिक स्वदेश ब्रांड के बनारसी ब्रोकेड से तैयार किया गया था। स्कर्ट और कॉर्सेट जैकेट को तैयार करने के लिए काफी क्रिएटिव डिजाइन का यूज किया गया है। कॉर्सेट शार्ट स्लीव जैकेट के साथ फिटेड नी लेंथ स्कर्ट को पेयर किया गया है। स्कर्ट के बैक पर ऑर्गेंजा से तैयार रफल डिटेलिंग को ऐड किया गया है। गोल्ड एंड ब्लैक कलर का यूज कर देसी कारीगरी को निखारा गया है। ईशा का ये लुक काफी इंटरेस्टिंग है और इंडियन हैंडलूम को ग्लोबल स्टेज पर काफी खूबसूरती से पेश करता नजर आया।

ड्रेस की डिजाइन भी थी बेहद खास

यहीं नहीं, रफल्ड स्कर्ट की डिजाइन भी बेहद खास थी। वहीं इस पर किया गया काम लाइट के साथ शिमर और 3डी इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। दरअसल, ड्रेस पर ऑर्गेंजा के नीचे गोल्ड बीडवर्क और ऊपर ब्लैक बीडवर्क किया गया था।

बनारसी ब्रोकेड को इंडियन मालबेरी सिल्क और लाइट गोल्ड जरी से तैयार किया जाता है। जिस पर डिजाइन बनाने के लिए पिट लूम का यूज किया जाता है। कपड़ों पर बने मोटिफ पहले नक्शाबंदी से बनाए जाते हैं और हैंड कार्ड पंचिंग से बुने जाते हैं।

ये जियोग्राफिकल मोटिफ्स सदियों पुरानी बनारसी खिड़कियों के ज्योमेट्रिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इसे बनाने के लिए दो दमा टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया। जिससे मोटिफ की डिजाइन ज्यादा क्लियर दिखती है और कपड़ा सॉफ्ट बना रहता है।

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ईशा अंबानी लुक

ईशा अंबानी का मेकअप और ज्वैलरी कैसा था

ये तो रहीं कपड़े की बात, वहीं ईशा अंबानी ने ज्वैलरी को मिनिमल रखा। हालांकि उनकी मिनिमल ज्वैलरी भी बेहद खास थी। जिसमे Lorraine Schwartz के डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स की डिजाइन खास थी। हालांकि ईशा अंबानी का मेकअप अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं रहा।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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Isha Ambani

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