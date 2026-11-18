ईशा अंबानी ने कार्डिगन संग पहना स्कर्ट, डिनर पार्टी का सिंपल लुक भी बटोर रहा सुर्खियां
ईशा अंबानी का सिंपल लुक भी स्टाइल में मामले में जबरदस्त होता है। जैसे घर में फैशन डिजाइनर के लिए दिए गाला डिनर में उनका ग्रीन कार्डिगन और स्कर्ट वाला लुक स्टाइलिश नजर आया और सिंपल लुक में भी वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखीं।
ईशा अंबानी ने फैशन डिजाइनर टोरी ब्रूच के लिए खास गाला डिनर का आयोजन किया। इस पार्टी में फेमस फैशन डिजाइनर के साथ ही स्टाइलिस्ट और फिल्मी दुनिया की हसीनाएं भी शामिल हुईं। तमन्ना भाटिया, तृप्ति डिमरी के साथ ही ईशा अंबानी की स्टाइलिस्ट अनीता श्रॉफ अदजानिया भी डिनर पार्टी का हिस्सा थीं और उन्होंने ही इस शानदार गाला डिनर की फोटोज शेयर की हैं। जहां ईशा अंबानी का गॉर्जियस लुक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। ग्रीन कार्डिगन और ब्लू मैक्सी स्कर्ट में वो काफी अलग दिख रही थीं।
ग्रीन कार्डिगन में ईशा अंबानी
बता दें कि ईशा अंबानी ने टोरी ब्रूच के खास मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन को ही वियर किया था। डार्क ग्रीन कलर के फुल स्लीव कार्डिगन पर डार्क ब्राउन फ्लोरर एंबेलिश्मेंट की गई थी। वहीं ब्रांज टोन बटन परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन दे रही थी। वहीं इस कार्डिगन की परफेक्ट फिटिंग, जिगजैग पैटर्न डिटेलिंग, एस्मेट्रिकल हेमलाइन के साथ एस्कोलोप्ड फिनिशिंग इसे काफी खूबसूरत बना रही थी। वहीं इस ब्यूटीफुल से कार्डिगन को पाउडर ब्लू कलर की मैक्सी स्कर्ट के साथ पेयर किया गया है। जिस पर जिगजैग ब्लू पैटर्न क्रिएट किए गए हैं। वहीं ये डेलिकेट और कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन साथ में काफी इंटरेस्टिंग और सॉफ्ट इफेक्ट दे रहे थे।
एक्सेसरीज और मेकअप ने बना दी बात
सॉफ्ट, रोमांटिक कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न के साथ ईशा अंबानी का ये इनडोर रेडी लुक काफी इंटरेस्टिंग है। जिसे उन्होंने डार्क ग्रीन ईयररिंग्स के साथ मैच किया है। वहीं सॉफ्ट वेवी साइड पार्टीशन हेयर के साथ न्यूड लिप्स और स्टेटमेंट आई मेकअप ब्यूटीफुल दिख रही। इस मैक्सी स्कर्ट के साथ प्वाइंटेड ग्रीन एंड ब्राउन टोन पम्प्स को पेयर किया गया है।
कॉपी करने के लिए परफेक्ट है लुक
ईशा अंबानी का ये लुक इनडोर इवेंट के साथ ही आउटडोर ओकेजन के लिए भी परफेक्ट है। गुलाबी सर्दियों में ब्रंच डेट पर जाना हो या फिर पिकनिक के लिए स्कर्ट के साथ कार्डिगन का कॉम्बिनेशन बाकी सबके बीच आपको अलग लुक देगा।
गाला डिनर में शामिल हुईं हसीनाएं
ईशा अंबानी के इस डिनर पार्टी में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, मसाबा गुप्ता के साथ ही तमन्ना भाटिया, शनाया कपूर, मीरा राजपूत भी शामिल हुईं। तमन्ना भाटिया जहां ब्लैक फिटेड ड्रेस के साथ ग्रीन कलर के चोकर नेकपीस में स्टनिंग नजर आईं। तो वहीं मीरा राजपूत की लांग ब्लिंगी फिटेड स्कर्ट अट्रैक्टिव दिख रही थी, जिसके साथ मीरा ने व्हाइट सैटिन शर्ट वियर किया था। ईशा अंबानी के इवेंट में तृप्ति डिमरी भी नजर आईं। उन्होंने लांग ब्लैक मैक्सी ड्रैस एलिगेंट लुक क्रिएट करने के लिए काफी थी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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