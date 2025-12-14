स्टाइल के मामले में बॉलीवुड की हसीनाओं को सीधी टक्कर देती हैं IPS पूर्वा चौधरी, इनका अंदाज है सबसे जुदा
IPS Officer Poorva Choudhary: कई ऐसी आईपीएस-आईएएस अधिकारी होते हैं, जो खूबसूरती और स्टाइल के मामले में सेलेब्स को टक्कर देते हैं। आईपीएस पूर्वा चौधरी भी किसी हसीना से कम नहीं हैं। चलिए उनके फैशन लुक्स पर एक नजर डालते हैं।
कई आईपीएस-आईएएस ऐसे होते हैं, जो सिर्फ अपनी बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि अपनी सुंदरता की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। ऐसे ही एक आईपीएस हैं पूर्वा चौधरी। उन्होंने जब से यूपीएससी क्लियर किया है, किसी स्टार की तरह लाइमलाइट में छाईं रहती हैं। पूर्वा अपने स्टाइलिश लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं और उन्हें फैशन की काफी अच्छी समझ है। पूर्वा अपने फैशन गेम से बॉलीवुड की बड़ी हसीनाओं को भी सीधी टक्कर दे सकती हैं। प्रयागराज की रहने वालीं पूर्वा चौधरी के खास लुक्स आपको दिखाते हैं। उनकी सादगी आपका दिल भी जीत लेगी।
वेस्टर्न स्टाइल- पूर्वा ने मस्टर्ड येलो कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली स्ट्रैपी ड्रेस कैरी की है। उनका ये स्टाइल काफी कूल है। दूसरी फोटो में ब्लैक पोल्का डॉटेड वाली ड्रेस भी मस्त लग रही है। इस तरह की ड्रेसेस आप कैजुअल लुक के लिए चुन सकती हैं।
देसी अवतार- पूर्वा चौधरी का देसी अवतार भी कॉपी करने लायक है। उन्होंने इंडो वेस्टर्न स्टाइल में रेड कलर का आउटफिट कैरी किया है। उन्होंने दुपट्टा बैक स्टाइल से कैरी किया है। तो वही अन्य फोटो में लाल रंग का सूट कैरी किया है, जिसका दुपट्टा सिर से ओढ़ा हुआ है। इस तरह का लुक खूबसूरत लग रहा है।
ग्लैम लुक्स- पूर्वा ने ऑरेंज कलर का मिरर वर्क वाला सूट कैरी किया है, जो सुंदर लग रहा है। इस स्टाइल में सूट आप भी पहन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बनारसी साड़ी पहनी हुई है, जो बूटी प्रिंट डिजाइन में है। इसका ग्रीन साइड बॉर्डर भी अच्छा लग रहा है। पूर्वा ने साड़ी के साथ मैचिंग ग्रीन कलर का ब्लाउज बनवाया है।
स्टाइलिश लुक- पूर्वा ने ऑफ शोल्डर टॉप के साथ ब्लैक प्लाजो पैंट पहना हुआ है। उनका ये स्टाइलिश लुक भी खूबसूरत लग रहा है। पार्टी के लिए तरह का लुक परफेक्ट हो सकता है। आप भी पूर्वा के लुक्स कॉपी कर सकते हैं औ स्टाइलिश दिख सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
