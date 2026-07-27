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इंडियन आइडल 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक के 5 गॉर्जियस एथनिक लुक्स, राखी-तीज में करें ट्राई

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन आइडल 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक सिर्फ सुरीली आवाज की ही मालकिन नहीं हैं बल्कि वह स्टाइल में भी एक नंबर हैं। चलिए उनके खास 5 एथनिक लुक्स दिखाते हैं, जिन्हें आप भी ट्राई कर सकती हैं।

Indian Idol 16 Winner Jyotirmayee Nayak
ज्योतिर्मयी नायक के 5 शानदार एथनिक लुक्स

इंडियल आइडल 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक ने अपनी आवाज का जादू सभी पर चलाया और वह विजेता बन चुकी हैं। हर कोई चाहता था कि ट्रॉफी ज्योतिर्मयी नायक ही जीते, उनकी आवाज के लोग फैन हो चुके हैं। ज्योतिर्मयी की आवाज जितनी अच्छी है, उनके स्टाइलिश लुक्स भी उतने ही खूबसूरत हैं। आज हम आपको ज्योतिर्मयी के 5 सबसे बेहतरीन एथनिक लुक्स दिखाने जा रहे हैं। उनके स्टाइलिंग टिप्स लेकर आप भी फेस्टिव सीजन में खूबसूरत दिख सकती हैं। तो चलिए आपको ज्योतिर्मयी के खास लुक्स दिखाते हैं।

यहां देखें ज्योतिर्मयी के 5 बेस्ट लुक्स-

1. ऑरेंज शरारा सेट

ऑरेंज शरारा सेट
  • अगर राखी या तीज के खास मौके पर आप ब्राइट कलर कैरी करना चाहती हैं, तो ज्योतिर्मयी की तरह ऑरेंज कलर का शरारा सेट पहनें। ब्राइट ऑरेंज शरारा सेट के साथ हैवी बनारसी दुपट्टा उनके लुक को बेहद रॉयल टच दे रहा है। सॉफ्ट कर्ल्स, झुमके और मिनिमल मेकअप पूरे लुक को एलिगेंट बना रहे हैं।

2. व्हाइट फ्लोरल अनारकली

व्हाइट फ्लोरल अनारकली
  • व्हाइट फ्लोर-लेंथ अनारकली सूट पर मल्टीकलर फ्लोरल बॉर्डर वाला दुपट्टा इसे फ्रेश और ग्रेसफुल लुक दे रहा है। शीयर दुपट्टा और हल्की एम्ब्रॉयडरी आउटफिट को सॉफ्ट फेस्टिव वाइब देती है। वेवी हेयर और स्टेटमेंट नेकपीस इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। डे-टाइम फंक्शन या पूजा के लिए यह परफेक्ट चॉइस है।

3. येलो लहंगा में दिखेंगी सुंदर

येलो लहंगा में दिखेंगी सुंदर
  • ज्योतिर्मयी ने ब्राइट येलो कलर का लहंगा कैरी किया है और साथ में मैचिंग दुपट्टा और स्लीव्स पर फ्लोरल डिटेलिंग लुक को और खास बना रही है। मिनिमल डायमंड ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप इसे क्लासी फिनिश देते हैं। हल्दी, तीज या रक्षाबंधन जैसे फेस्टिव मौकों के लिए यह शानदार ऑप्शन है।

4. पर्पल अनारकली गाउन

पर्पल अनारकली गाउन
  • रॉयल पर्पल अनारकली गाउन पर गोल्डन एम्ब्रायडरी इसे रिच और क्लासी लुक दे रहे हैं। फुल स्लीव्स और फ्लोई सिल्हूट इस आउटफिट को एलिगेंट बना रहे हैं। ज्योतिर्मयी ने इसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स, साइड स्वेप्ट हैयरस्टाइल बनाया है। अगर फेस्टिव सीजन में थोड़ा अलग दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के रंग चुनें।

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5. रेड ब्रोकेड गाउन विद लॉन्ग जैकेट

रेड ब्रोकेड गाउन विद लॉन्ग जैकेट
  • रेड ब्रोकेड गाउन के साथ हैवी एम्ब्रॉयडर्ड लॉन्ग जैकेट इस लुक को रॉयल बना रहे हैं। ज्योतिर्मयी गोल्डन वीव और रंग-बिरंगे पैटर्न वाले इस आउटफिट में खूबसूरत दिख रही हैं। साथ में चोकर नेकलेस और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल आउटफिट से मैच कर रहे हैं। तीज या रक्षा बंधन या किसी खास फंक्शन के लिए ये लुक ट्राई करें।

स्टाइलिंग टिप्स- हैवी आउटफिट के साथ जूलरी हमेशा हल्की कैरी करें। अगर आप हल्के वर्क वाले लुक को कैरी कर रही हैं, तो ईयरिंग्स और हेयरस्टाइल को अलग दिखाएं। मिनिमल मेकअप आजकल हर आउटफिट के साथ परफेक्ट लगता है, हैवी मेकअप आपके लुक को खराब कर सकता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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