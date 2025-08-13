15 अगस्त पर साड़ी पहन रहीं तो ऐसे हों तैयार, यहां देख लें स्टाइलिंग टिप्स Independence Day 2025 special saree styling tips for the perfect Patriotic look, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनIndependence Day 2025 special saree styling tips for the perfect Patriotic look

15 अगस्त पर साड़ी पहन रहीं तो ऐसे हों तैयार, यहां देख लें स्टाइलिंग टिप्स

15 अगस्त के मौके पर साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो एकदम सही चॉइस है। बस थोड़ी सी स्टाइलिंग टिप्स की मदद से आप एक परफेक्ट 15 अगस्त स्पेशल लुक क्रिएट कर सकती हैं। आइए जानते हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:11 AM
share Share
Follow Us on
15 अगस्त पर साड़ी पहन रहीं तो ऐसे हों तैयार, यहां देख लें स्टाइलिंग टिप्स

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि देश के प्रति अपने प्रेम को दिखाने का भी एक अच्छा मौका है। इस दिन लोग आउटफिट भी ऐसे पहनते हैं, जिनमें देशप्रेम की झलक साफ दिखती है। स्कूलों, दफ्तरों और सोसाइटीज में ध्वजारोहण समारोह और कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों के कपड़े तिरंगा थीम पर बेस्ड होते हैं। अगर आप ऐसे किसी मौके पर साड़ी पहनने की सोच रही हैं, तो एकदम सही चॉइस है। साड़ी एक पारंपरिक परिधान है, जो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए परफेक्ट रहती है। बस थोड़ी सी स्टाइलिंग टिप्स की मदद से आप एक परफेक्ट 15 अगस्त स्पेशल लुक क्रिएट कर सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ फैशन टिप्स।

तिरंगा थीम पर पहनें साड़ी

15 अगस्त पर ज्यादातर लोगों के आउटफिट तिरंगा थीम पर ही बेस्ड होते हैं। आप चाहें तो स्पेशल तिरंगा साड़ी भी खरीद सकती हैं। मार्केट में बहुत सुंदर-सुंदर साड़ियां मिलती हैं, जो इस खास मौके के लिए परफेक्ट हैं। हालांकि अगर आप नई साड़ी नहीं लेना चाहती हैं, तो अपनी कोई भी ऑरेंज, ग्रीन या वाइट साड़ी वियर कर सकती हैं। इसके ब्लाउज, बॉर्डर या एक्सेसरीज में तिरंगा के बाकी रंगों को एड किया जा सकता है।

फैब्रिक और डिजाइन में दिखाएं देशप्रेम

15 अगस्त स्पेशल साड़ी चुनते वक्त आप कुछ खास बातों का ध्यान रख सकती हैं। साड़ी का फैब्रिक खादी या कॉटन रखें, ये सांस्कृतिक मौकों पर परफेक्ट लगते हैं। इसके अलावा आप साड़ी का प्रिंट भी ऐसा चुन सकती हैं, जिसमें कोई देशभक्ति से जुड़ा हुआ एलिमेंट शामिल हो। उदाहरण के लिए साड़ी के पल्लू पर अशोक चक्र हो या फिर बॉर्डर पर तिरंगा शेड में प्रिंट्स का इस्तेमाल किया गया हो।

एक्सेसरीज का गेम स्ट्रांग रखें

एक्सेसरीज आपके पूरे लुक को मेक और ब्रेक कर सकती हैं। अगर आप तिरंगा थीम साड़ी भी नहीं पहन रही हैं, तो एक्सेसरीज की मदद से स्पेशल टच दे सकती हैं। उदाहरण के लिए ऑरेंज, ग्रीन और वाइट रंग की चूड़ियों का सेट बनाकर पहन लें, बालों में तीन रंगों वाला गजरा लगा लें, तिरंगा थीम वाली झुमकी पहन लें या फिर सिंपल तिरंगा ब्रॉच लगा लें। अपने आउटफिट में जितना ज्यादा ऑरेंज, ग्रीन और वाइट रंग का इस्तेमाल करेंगी, उतना ही ज्यादा स्पेशल लुक आएगा।

हेयरस्टाइल और मेकअप से करें बैलेंस

हेयरस्टाइल और मेकअप के जरिए भी आप लुक को स्पेशल बना सकती हैं। साड़ी के साथ गजरा बन हेयरस्टाइल परफेक्ट लगता है। गजरा आप तिरंगा थीम वाला चुन सकती हैं। इसके अलावा बालों की ब्रेड भी बना सकती हैं, जिसमें तिरंगा थीम के रिबन इस्तेमाल कर सकती हैं। मेकअप को लाइट ही रखें। बस आंखों को हाइलाइट करने के लिए तिरंगा थीम आईशैडो लगाएं, इससे लुक बैलेंस भी रहेगा और परफेक्ट भी लगेगा।

(All Images Credit: Pinterest)

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।