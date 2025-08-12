15 अगस्त पर सबसे खास दिखेंगी आप, तैयार होने के लिए देख लें ये 5 टिप्स Independence Day 2025 special dress up and makeup hacks for a Patriotic glow, फैशन - Hindustan
Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:12 AM
15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, हर भारतवासी के लिए बड़ा खास दिन होता है। ये महज कोई छुट्टी या त्यौहार का दिन नहीं होता, बल्कि इस दिन हर भारतवासी अपने देशप्रेम को खुलकर जाहिर करता है। इस दिन देशभर के स्कूलों, ऑफिसों और सोसाइटीज में आजादी का जश्न मनाया जाता है। ऐसे मौके पर लोग कपड़े भी ऐसे पहनना पसंद करते हैं, जो उनकी देशभक्ति को दर्शाते हों। कई जगह थीम भी यही होती है। ऐसे में भला आप क्यों पीछे रहें। यहां हम आपके लिए कुछ टिप्स ले कर आए हैं, जिनकी मदद से आप इस स्पेशल दिन के लिए रेडी हो सकती हैं। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो बिना ज्यादा कुछ खरीदे, स्टाइलिश भी लगेंगी और आपके आउटफिट में देशप्रेम की झलक भी दिखेगी। आइए जानते हैं।

तिरंगा थीम वाला आउटफिट सिलेक्ट करें

स्पेशल मौके के लिए आउटफिट भी जरा स्पेशल होना चाहिए। इस दिन के लिए आप एथनिक आउटफिट चूज कर सकती हैं, जो तिरंगा थीम पर बेस्ड हो। सिंपल सफेद कुर्ता, ग्रीन बॉटम वियर और ऑरेंज दुपट्टे वाला क्लासिक आउटफिट इस मौके के लिए बेस्ट रहेगा। आप तिरंगा थीम वाली साड़ी भी वियर कर सकती हैं।

दुपट्टे से खिलेगा पूरा लुक

अगर आपके पास तिरंगा थीम वाला आउटफिट नहीं है, तो दुपट्टे की हेल्प से आप अपने पूरे लुक में जान डाल सकती हैं। सिंपल सफेद कुर्ते के साथ, तिरंगा थीम वाला दुपट्टा बेहद सुंदर लगेगा। हालांकि अगर आपको तिरंगा थीम वाला दुपट्टा नहीं मिलता है, तब भी अगर आपके वॉर्डरोब में ऑरेंज या ग्रीन रंग का दुपट्टा है तो बात बन जाएगी। इसे सफेद कुर्ते के साथ कैरी करें, एकदम तिरंगा थीम वाला लुक मिलेगा।

एक्सेसरीज डालेंगी लुक में जान

आउटफिट के अलावा एक्सेसरीज की मदद से भी इंडिपेंडेस डे लुक को स्पेशल बनाया जा सकता है। एथनिक वियर के साथ आप तिरंगा थीम वाली झुमकी या इयरिंग्स वियर कर सकती हैं। ग्रीन या ऑरेंज रंग हो तब भी बात बन जाएगी। इसके अलावा बालों में तिरंगा थीम वाला रिबन या हेयरबैंड भी काफी क्यूट लगेगा। आप नारंगी, सफेद और हरी चूड़ियों को भी तिरंगा की तरह मिक्स कर के पहन सकती हैं। इसके अलावा तिरंगा थीम ब्रॉच भी काफी सुंदर लगते हैं।

मेकअप में दिखाएं क्रिएटिविटी

मेकअप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर ओवरऑल लुक को खास बनाया जा सकता है। मेकअप का बेस लाइट ही रखें, ताकि नेचुरल लुक मिले। इसके बाद आंखों पर तिरंगा थीम में आईलाइनर या आईशैडो अप्लाई करें। आप ऑरेंज या ग्रीन में से कोई एक शेड भी पिक कर सकती हैं। लिप्स पर न्यूड लिपस्टिक या कोई सॉफ्ट शेड ही अप्लाई करें ताकि आंखों का मेकअप हाइलाइट हो।

हेयरस्टाइल भी रखें स्पेशल

हेयरस्टाइल में भी आप इंडिपेंडेस डे की झलक डाल सकती हैं। एथनिक आउटफिट के साथ चोटी बना रही हैं, तो ऑरेंज, ग्रीन और वाइट रंग के रिबन यूज करें; बहुत ही सुंदर लुक आएगा। इसके अलावा आप बालों को ओपन भी छोड़ सकती हैं और तिरंगा थीम वाला हेयरबैंड या छोटी क्लिप लगा सकती हैं। बालों में तिरंगा थीम वाला गजरा भी बहुत सुंदर लगेगा और आपके एथनिक लुक में चार चांद लगा देगा।

(Image Credit: Pinterest)

Independence Day

