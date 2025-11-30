माधुरी दीक्षित के साड़ी-ब्लाउज को कॉपी कर लिया तो दिखेंगी सबसे स्टाइलिश वेडिंग गेस्ट, ठंड से भी होगी बचत

संक्षेप: Madhuri Dixit Look For Winter Wedding: शादियों का सीजन चल रहा है। लेकिन लेडीज शादी अटेंड करने के लिए शॉल-स्वेटर को लेना बहुत कम पसंद करती है। अगर आप भी उनमे से एक हैं तो माधुरी दीक्षित के ये लुक कॉपी कर सकती हैं जिससे ठंड से बचने के साथ स्टाइल में भी कमी नहीं आएगी।

शादियों का सीजन चल रहा है। लेकिन शॉल-स्वेटर पहनकर लहंगा या साड़ी पहनना आज भी लेडीज पसंद नहीं करती। अगर आप भी वेडिंग गेस्ट हैं और शादी में शॉल-स्वेटर पहनकर रेडी नहीं होना चाहती हैं तो माधुरी दीक्षित के इन साड़ी-ब्लाउज डिजाइन के लुक को कॉपी कर सकती हैं। जिसमे आप बगैर शॉल स्वेटर लिए ही ठंड से बची रहेंगी। साथ ही स्टाइल और फैशन में भी कमी नहीं आएगी।

जीरो नेकलाइन हाफ स्लीव ब्लाउज हैवी लहंगा या फिर साड़ी के साथ ब्लाउज पहनने पर ठंड लगती है। तो आप किसी भी साड़ी या लहंगे के मैचिंग के सिल्क फैब्रिक की मदद ले ब्लाउज सिलवाएं। जिसमे जीरो नेकलाइन और थ्री फोर्थ स्लीव सिलवाएं। आप चाहें तो स्मार्ट लुक के लिए ऐसे ब्लाउज की लाइनिंग में वुलन फैब्रिक ऐड करवाएं। जिससे आप स्टाइलिश भी दिखेंगी और आपका लुक भी स्टाइलिश ही नजर आएगा। जीरो नेकलाइन ब्लाउज को हाईलाइट करने के लिए आप स्टनिंग डिजाइन के नेकलेस को पहनना ना भूलें।लांग लेंथ या फिर नेकलाइन के अराउंड शेप वाले नेकलेस पहनें। ये ब्लाउज को और भी ज्यादा डिफाइन करेंगे।

एंब्रायडरी वाली जैकेट सिलवाएं किसी भी सिंपल साड़ी के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक खरीदकर माधुरी दीक्षित के जैसे ब्लाउज के डिजाइन से मैच करते जैकेट को स्टिच करवा लें। ये एक्स्ट्रा लेयर साड़ी के साथ आपको ठंड से बचाने में मदद करेगी और आपका शादी वाला लुक स्वेटर-शॉल की वजह से खराब भी नहीं होगा। आप चाहें तो जैकेट के अंदर वुलन ब्लाउज को पहन सकती हैं।

एंब्रायडरी वाला वुलन ब्लाउज माधुरी दीक्षित ने सैटिन सिल्क की साड़ी के साथ एंब्रायडरी वाले ब्लाउज को पेयर किया है। माधुरी के इस लुक को स्मार्ट तरीके से कॉपी करना है तो वुलन फैब्रिक को खरीदकर ब्लाउज स्टिच करवाएं। अगर आपको मैचिंग का फैब्रिक नहीं मिल रहा तो साड़ी से मैच करते एंब्रायडरी वाले शॉल को खरीदकर उसका ब्लाउज थ्री फोर्थ स्लीव का सिलवा लें। ये ठंड से भी बचाएगा और इस तरह के ब्लाउज को देखकर लोग आपकी क्रिएटिविटी को भी खूब पसंद करेंगे। जीरो नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ मैचिंग नेकलेस को जरूर पेयर करें।