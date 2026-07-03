बरसात कि चिपचिपी गर्मी में भी दिख सकती हैं सुपर स्टाइलिश, ऑर्डर करें कॉटन लिनन साड़ियां!
मानसून शुरू होते ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और इस दौरान चिपचिपी गर्मी आपको अधिक परेशान कर सकती है। ऐसे में कॉटन लिनन साड़ियां एक बेहतरीन विकल्प साबित होंगी!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या साड़ियां पसंद हैं, मगर बरसात की सच्ची पर गर्मी में भला साड़ी कैसे पहने? अगर आप भी ऐसा सोचती हैं, तो इन कॉटन लिनन साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें! हल्की आरामदायक साड़ियां शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती हैं और मानसून की चिपचिपी गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ऑफिस जाना हो ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो या फिर आउटिंग प्लान कर रही हैं, इन साड़ियों को किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। Amazon prime day डील्स में इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें 50 से 80% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, स्टॉक्स लिमिटेड हैं, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें!
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
यहां खरीदें कॉटन लिनन साड़ियां
Yashika ब्रांड की सॉफ्ट चंदेरी कॉटन साड़ी एक बेहद खूबसूरत विकल्प है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आपको भी फ्लोरल साड़ियां पसंद हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें! विशेष रूप से ये बेहद हल्की और हवादार हैं, इसलिए आप गर्मी में बेफिक्र होकर इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों कमाल का है। इन्हें डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर तक महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
Oishani ब्रांड की बंगाल कॉटन सिल्क साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। इस तरह की साड़ियां महिलाओं को बेहद पसंद आती है। वहीं जहां मानसून की गर्मी में समझ नहीं आता कौन सी आउटफिट पहने, वहां ये साड़ी शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों खूबसूरत है, जिसे कैजुअल और ट्रेडिशन तरह से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। Amazon Prime Day Sale में इनपर 66% का आकर्षक छूट चल रहा है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
3. SGF11 Women's Soft Cotton Linen Silk Saree With Blouse Piece
SGF 11 ब्रेन की कॉटन लिनन सिल्क साड़ी को वर्क वियर से लेकर ट्रेडीशनल वियर तक किसी भी मौके पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसका हल्का रंग और हवादार फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। विशेष रूप से मानसून में होने वाली गर्मी झेलने में ये साड़ी आपकी मदद कर सकती हैं। इसके कई बेहतरीन रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा हैं, ये मौका हाथ से न जाने दें।
4. SIRIL Women's Cotton Linen Embroidery Work Saree with Unstitched Blouse Piece
SIRIL ब्रांड की कॉटन लिनन साड़ी पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है। इस पर बने रंग-बिरंगे फ्लोरल डिजाइन देखने में बेहद आकर्षक हैं, वहीं इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस साड़ी को महिलाएं मिनट में स्टाइल कर सकती हैं। इस साड़ी को मैनेज करना भी काफी आसान है। आप इसे वर्क वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं इस समय 76% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
SWORNOF की लखनवी चिकनकारी लिनन कॉटन साड़ी का लुक कमाल का है। ये कॉटन साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएंगी। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। इसलिए आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक आकर्षक विकल्प है, ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये शरीर को शांत और रिलैक्स रहने में मदद करेगी। इस समय इस पर 76% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
6. Handicraft ikkat hand print soft mul Cotton Lightweight Saree with Blouse piece 0002
हल्की मुलायम कॉटन साड़ी की तलाश है, तो इस लेटेस्ट प्रिंटेड हैंडलूम साड़ी पर एक नजर जरूर डालें! विशेष रूप से मानसून की गर्मी झेलने के लिए इस तरह की मुलायम साड़ियां बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती हैं, इस प्रकार आप गर्मी में भी अपना साड़ी लुक प्लांट कर सकती हैं। इस साड़ी का रंग और इस बने प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद यूनिक हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेडिशनल साड़ियों से हटकर कुछ ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
MADHUHANSH की कॉटन लिनन साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इस प्लेन साड़ी पर बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहा है। महिलाएं इस तरह की साड़ियां पसंद कर रही हैं, क्योंकि इन्हें गर्मी में वर्क वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल किया जा सकता है। इसे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ज्यादा न सोचें, 60% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें!
8. SIRIL Women's Cotton Linen Printed Handloom Saree with Unstitched Blouse Piece
SIRIL की कॉटन लिनन सिल्क साड़ी का लुक कमाल का है। इस साड़ी पर बने फ्लोरल पैटर्न मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अगर आपको भी फ्लोरल साड़ियां पसंद हैं, तो ये विकल्प आपको पसंद आएगी। इसकी कॉटन लिनन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इन्हें समर्स में आराम से कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका रंग और प्रिंट सभी की खूबसूरती का जवाब नहीं! ये साड़ी गर्मी में शरीर पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी, यानी आप इन्हें बेफिक्र होकर स्टाइल करें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।