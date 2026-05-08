समर फ्रेंडली एथनिक वियर ढूंढ रही हैं, तो ऑर्डर करें सिल्क कुर्ता सेट्स
समर्स में फेस्टिवल हो या वेडिंग सिल्क कुर्ता सेट्स को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस दौरान इनसे बेहतर और कुछ भी नहीं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सिल्क फैब्रिक सालों से ट्रेडिंग है, इसे महिलाएं बेहद पसंद करती हैं। सिल्क की हल्की मुलायम फैब्रिक का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होगा। सिल्क की हल्की आरामदायक, शाइनी फैब्रिक देखने में आकर्षक होने के साथ ही बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होती है। इसलिए आप इन्हें समर फ्रेंडली पार्टी वियर आउटफिट मान सकते हैं। पहले सिल्की साड़ियों का क्रेज था और अब सिल्क के सलवार सूट और कुर्ता सेट्स (silk kurta sets) भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। अगर आपने इन्हें अभी तक ट्राई नहीं किया तो Great Summer Sale डील्स का फायदा उठाएं और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर मंगवाएं।
Mokosh का सिल्क फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक यूनीक आउटफिट है। इसका खूबसूरत रंग और इसपर की गई एंब्रॉयडरी इस कुर्ते के आकर्षण में चार चांद लगा रहे। ये न तो ज्यादा हैवी और न ही बहुत लाइटवेट है, आप इसे त्यौहार या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट में आराम से कैरी कर सकते हैं।
VredeVogel कुर्ता सेट का कलर कांबिनेशन कमाल का है। पीले और आश्मानि का कॉन्बिनेशन इसे एक यूनीक आउटफिट बनाता है। साथ ही कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। वेडिंग सीजन इसे हल्दी, संगीत और अन्य फंक्शंस में आराम से कैरी कर सकती हैं। यह लाइट वेट और कंफर्टेबल है, इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहेगी। अभी 86% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।
3. VredeVogel Women's Silk Blend Embroidered Kurta with Pant & Dupatta Set
VredeVogel का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट देखने में बेहद आकर्षक है। इसका सिंपल सॉफ्ट लुक महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। साथ ही इसपर एंब्रॉयडरी को गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। समर में लाइटवेट एथनिक वियर की तलाश है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं, समर डील्स में 87% के ऑफ पर उपलब्ध हैं, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
ट्रेडिशनल इवेंट्स में हटकर दिखना है, तो इस बार ये सिल्क कुर्ता सेट ट्राई करें। ये हल्का मुलायम होने के साथ ही स्टाइलिश भी है। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। सेल डील्स में 82% के ऑफ पर केवल 1061 रुपए में उपलब्ध है।
5. Nermosa Women Embroidery Solid A-Line Kurta and Pant Set with Dupatta
सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक कंप्लीट पार्टी वियर आउटफिट है। खासकर वेडिंग फंक्शन जैसे हल्दी और संगीत में ये आपके लुक में चार चांद लगा देगी। अगर समर्स में ज्यादा हैवी नहीं लेकिन बहुत सिंपल लुक भी नहीं चाहिए तो ये आउटफिट परफेक्ट रहेगा। वहीं अब बजट की भी चिंता नहीं है, Great Summer Sale में इसपर 76% का ऑफ मिल रहा, इतने सस्ते में इस तरह का आउटफिट खरीदने का मौका बार बार नहीं मिलेगा।
6. MOKOSH Women's Silk Embroidered Kurta Pant Dupatta Set
अगर कंट्रास्ट में कुछ चाहिए तो ग्रीन और पर्पल का के कांबिनेशन में तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट एक कमाल का ऑप्शन है। इसकी सिल्क फैब्रिक हल्की और हवादार है, इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाएगा, जो इस कुर्ता सेट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
ये खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट आप सभी को पसंद आएगी। इसपर एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही। कोई भी ट्रेडिशनल इवेंट हो आप इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये देखने में बेहद आकर्षक हैं, साथ ही इसकी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो 75 के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।
8. Klosia Women Embroidery Solid Straight Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड का एंब्रॉयर्ड कुर्ता सेट का सिल्क फैब्रिक इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। इसमें अन्य आकर्षक कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और Summer Sale में सभी पर 78% का ऑफ मिल जाएगा। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें। ट्रेडीशनल वियर में सिंपल और अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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