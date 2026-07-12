फैशन ट्रेंड फॉलो करती हैं, तो खरीदें मैंडरिन कॉलर के कुर्ते बजट में!

Mandarin कॉलर को चाइनीस कॉलर और बंद गला के नाम से भी जाना जाता है। गले का ये डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं।

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अगर मेरी तरह आप भी साधारण गोल गला और V नेक वाला कुर्ता पहन कर बोर हो चुकी हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें! Mandarin कॉलर कैसा रहेगा, इसे चाइनीस कॉलर और बंद गला के नाम से भी जाना जाता है। गले का ये डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद कर रही हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, चाइनीस कॉलर कुर्ता और कुर्ता सेट्स के कुछ आकर्षक विकल्प, जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। खासकर इन सभी की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो मानसून की गर्मी में भी शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी! तो इंतजार कैसा है, इन्हें आज ही एक्सप्लोर करें।

Pistaa's ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये A लाइन कुर्ता सेट देखने में बेहद आकर्षक है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न भी इसके आकर्षण में चार-चार लगा रहे हैं। साथ ही इसके बाजू पर लेस मिल जाएगा, जो इसे काफी यूनीक लुक देता है। अगर लंबे समय से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। वहीं इस समय मानसून की चिपचिपी गर्मी में इस तरह के आउटफिट बॉडी को रिलैक्स रखते हैं और पूरे दिन तरोताजगी का एहसास बना रहता है।

Yash Gallery का मैंडरिन कॉलर अनारकली कुर्ता सेट का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इसका रंग और इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी खूबसूरत हैं। अगर मेरी तरह आपको भी नए-नए कुर्ता सेट्स के डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। खासकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर हैवी आउटफिट की जगह हल्का पहनना चाहती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें! इस समय इस पर 70% का ऑफ चल रहा है, ये मौका बार-बार नहीं आएगा।

Yash Gallery के कॉटन कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। प्लेन कुर्ते के साथ प्रिंटेड प्लाजो आएगा, इसका पूरा देखने में बेहद आकर्षक लग रहा। इसके प्लाजो पर कलमकारी प्रिंट किया गया है, जो इस आउटफिट को सामान्य से हटकर एक यूनिक विकल्प बना रहा। अगर आपको भी हल्की हवादार फैब्रिक पसंद आती है, तो ये आउटफिट जरूर ट्राई करें। इस समय इस पर 83% का ऑफ उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाना न भूलें!

A line फ्लोरल कुर्ते का डिजाइन और इसपर बने रंग बिरंगी फूलों के पैटर्न देखने में बेहद आकर्षक हैं। साथ ही इसकी हल्की हवादार फैब्रिक उतनी ही मुलायम भी है, तो इस बार मानसून की चिपचिपी गर्मी में आप इसे खरीद सकती हैं। ये बॉडी को रिलैक्स रखेंगे और आप खुलकर अपना लुक प्लांट कर सकेंगी। इतना ही नहीं सामान्य से हटकर इसमें मैंडरिन कॉलर डिजाइन आएगा, जिसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है! इसे किसी भी कॉटन प्लाजो, पैंट या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

Yash Gallery के इस कॉटन कुर्ता सेट का लुक बेहद आकर्षक है। इस पर बने ज्योमैट्रिक पेटर्न आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। विशेष रूप से इसका सिंपल एलिगेंट लुक वर्क वियर और कॉलेज वियर के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा। खासकर जो महिलाएं ऑफिस के लिए लंबे घंटों तक ट्रैवल करती हैं उनके पास इस तरह की आउटफिट होनी चाहिए! ये टाइलिश होने के साथ ही साथ कंफर्टेबल भी होती है।

Pistaa's का ये मैंडरिन कॉलर कुर्ता देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और हवादार है। खासकर जिन लोगों को आरामदायक कपड़े पसंद आते हैं, उनके लिए इससे बेहतर और क्या होगा। खासकर बरसात की चिपचिपी गर्मी में ये बॉडी को रिलैक्स रहने में मदद करेगा। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग का प्लान है, इस कुर्ते को किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।

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