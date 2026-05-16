चिकनकारी कुर्ता सेट्स की तलाश में मुझे मिलें ये 8 खूबसूरत विकल्प वो भी बजट में

चिकनकारी एंब्रायडरी का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा। मगर एक अच्छी क्वालिटी का चिकनकारी कुर्ता काफी महंगा आता है, इसलिए समर सेल का फायदा उठाएं और इन्हें Amazon से डिस्काउंट प्राइस पर घर मंगवाएं।

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समर सीजन मैने ढूंढे चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ आरामदायक विकल्प, जिन्हें आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। चिकनकारी एक तरह की एंब्रॉयडरी है, जो सालों से लोगों की पसंदीदा रही है। लखनऊ के चिकनकारी कुर्ते बहुत फेमस हैं, लोग इन्हें दूर दूर से खरीदने आते हैं। पर अब आपको कही और नहीं सिर्फ Amazon पर जाना है, क्योंकि Amazon पर एक से एक लखनवी स्टाइल चिकनकारी कुर्ते की वैरायटी उपलब्ध है। Summer Sale कल खत्म हो जाएगा, अगर अभी तक इसके डिस्काउंट और डील्स एक्सप्लोर नहीं किए, तो ये आखरी मौका है! चिकनकारी कुर्ता सेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसका लाभ जरूर उठाएं!

Ada ब्रांड की डिजाइनर जॉर्जेट चिकनकारी कुर्ती पर की गई हैंड एंब्रायडरी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। इस कुर्ती को हर बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी ऐसे ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी पसंद आती है, तो ये आउटफिट जरूर ऑर्डर करें। इस समय ये 20% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगी।

इस तरह स्टाइल करें: सफेद प्लाजो या बैगी जींस के साथ ये काफी खूबसूरत लगेगी। साथ में झुमके और बैंगल्स के साथ इसे पेयर करना न भूले।

Vahson का चिकनकारी जॉर्जेट कुर्ता एक हल्का आरामदायक विकल्प है। रोजाना ऑफिस हो या कॉलेज इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प 65% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: प्लाजो या बैगी जींस के साथ ये बेहद आकर्षक लगेगी। साथ में पतला चेन और फ्लैट फुटवियर पेयर करें।

Ratan की muga कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्लेयर्ड लखनऊ चिकनकारी कुर्ता न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और आरामदायक है। इसका यूनिक कलर आपके आकर्षण में चार-चार लगा देगा। कॉटन फैब्रिक पूरी तरह हवादार है, इस तरह शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी रिलैक्स रहती है।

इस तरह स्टाइल करें: इसे फ्लेयर्ड प्लाजो के साथ स्टाइल करें साथ में बैंगल्स जरूर पहनें!

कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये हल्का आरामदायक कुर्ता न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि किसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस पर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान हो, इन्हें आराम से बैगी जींस के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

Ada की ये चिकनकारी कुर्ती प्रीमियम लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। काले रंग के कॉटन कुर्ते पर की गई चिकनकारी हैंड एंब्रायडरी, इसके आकर्षण का केंद्र है। अलग-अलग रंग से बने फ्लोरल डिजाइन इस कुर्ते को बेहद यूनिक बना रहे हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इसपर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है।

इस तरह स्टाइल करें: इसे प्लाजो या जींस या फिर पैंट के साथ स्टाइल करें साथ में बैंगल्स और झुमके जरूर पहनें!

Seva chiken की चिकनकारी कुर्ती काफी फेमस है। ये हमेशा अच्छे क्वालिटी में कुर्ते डिलीवर करते हैं। इस पर की गई चिकनकारी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग आकर्षक है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक चाहिए तो ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकती हैं।

इस तरह स्टाइल करें: ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो, इसे प्लाजो या बैगी जींस के साथ पेयर करें।

Vairagee का रेयान फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। वर्किंग महिलाओं के साथ ही कॉलेज गर्ल्स इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो इस विकल्प को हाथ से न जाने दें।

इस तरह स्टाइल करें: बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। सॉफ्ट लुक के लिए छोटे झुमके और हाथों में घड़ी या बैंगल्स पहनें।

साधारण के हटकर कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये जॉर्जेट का अनारकली चिकनकारी कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प को हाथ से न जाने दें। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका चिकनकारी वर्क दोनों ही कमाल का है।

इस तरह स्टाइल करें: इसे सफेद प्लाजो या कॉटन के फिट्टेड पैंट के साथ स्टाइल करें। साथ में झुमके और बैंगल्स जरूर पहनें।

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