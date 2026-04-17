सिल्क साड़ियों के बजट फ्रेंडली ऑप्शंस की तलाश में मुझे Amazon पर मिलें बेस्ट डील्स
क्या आपको भी मेरी कई शादियां अटेंड करनी है, तो सिल्क साड़ियों के ये बजट फ्रेंडली ऑप्शंस जरूर एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शादी सीजन में महिलाएं सबसे ज्यादा अपने आउटफिट्स को लेकर एक्साइटेड होती हैं। मुझे सिल्क साड़ियां पसंद हैं, परंतु बार-बार नई साड़ियों पर हजारों रुपए खर्च करना कोई अच्छा ऑडिया तो नहीं! इसलिए इस बार बजट फ्रेंडली सिल्क साड़ियों की तलाश में मुझे Amazon पर मिले कुछ बेस्ट डील्स। डिस्काउंटेड प्राइस पर ये साड़ियां बेहद सस्ते में उपलब्ध हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी, कलर और डिजाइन के साथ। हालांकि, महंगी साड़ियां एक बार पहनने के बाद सालों तक रखी रहती हैं, इससे बेहतर है बजट फ्रेंडली साड़ियां खरीदें। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, सिल्क साड़ियों की वैरायटी।
Swornof की कांजीवरम सिल्क साड़ी वेडिंग इवेंट्स में आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे कैरी करें। प्लेन साड़ी पर ब्रेड जरी बॉर्डर डिज़ाइन इस साड़ी के आकर्षण का केंद्र है। साथ ही फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है। ये बेहद हल्की हैं, समर्स में इन्हें बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इस समय ये 75% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Akhilam ब्रांड की ये सिल्क साड़ी लाइटवेट है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी फंक्शन में स्टाइल कर सकती हैं। इसका खूबसूरत बॉर्डर डिजाइन इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। ये ट्रेडीशनल रॉयल लुक क्रिएट के लिए परफेक्ट साड़ी है। रिसेप्शन हो या संगीत इस साड़ी को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साड़ी में आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
कांजीवरम सिल्क साड़ियों की शौकीन हैं, तो इस वेडिंग सीजन ये साड़ी ट्राई करें। 83% के ऑफ पर केवल 1499 रुपए में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसी साड़ियां मार्केट में 4000 से 5000 के रेंज के बीच आती हैं। ये सिल्क साड़ी देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही लाइटवेट और कंफर्टेबल महसूस होगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादियां अटेंड करनी है, तो हर फंक्शन के लिए महंगी साड़ियां खरीदने से बेहतर है, इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों ही आकर्षक है। साथ ही महिलाओं ने भी इसे काफी पसंद किया है। कांजीवरम प्योर सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक से तैयार इस साड़ी पर खूबसूरत फ्लोरल डिजाइन मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इसमें अन्य कलर और पैटर्न के विकल्प भी उपलब्ध हैं, और सभी पर 79% का ऑफ मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें अपना पसंदीदा विकल्प घर बैठे ऑर्डर करें।
प्योर कांजीवरम सिल्क बनारसी स्टाइल वेडिंग वियर साड़ी में आप बेहद खूबसूरत लगेगी। बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये साड़ी जितनी सस्ती है, उतनी ही खूबसूरत और आरामदायक भी है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिसे महिलाओं ने एप्रिशिएट किया है। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना हो या साउथ इंडियन, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
ड्यूल कलर टोन की इस साड़ी का लुक कमाल का है। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन ये साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें। इस फुल लेंथ साड़ी के साथ आपको 0.8 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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