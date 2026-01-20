सर्दी हो या गर्मी, सिंपल कुर्ती में भी स्टाइलिश दिखेंगी आप, इमेज कोच ने दीं 4 टिप्स

संक्षेप: Fashion Tips: इमेज कंसल्टेंट साक्षी जेठवानी बताती हैं कि आप कुर्ती को अलग-अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हैं। कुर्ती में नॉर्मल लुक की जगह आप स्टाइलिश दिख सकती हैं, अगर थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगी।

कुर्ती एक ऐसा आउटफिट है जिसमें इंडियन गर्ल्स की ब्यूटी अलग ही निखर कर आती है। डेली वियर के साथ-साथ स्पेशल ऑकेजन के लिए भी ये परफेक्ट रहती हैं। कुर्ती की बेस्ट बात है कि ये काफी कंफर्टेबल होती हैं और ट्रेडिशनल के साथ एक मॉडर्न टच भी देती हैं। जींस, झुमकी, दुपट्टा, स्कर्ट जैसे कई ऑप्शन हैं, जिन्हें आप कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इमेज कंसल्टेंट साक्षी जेठवानी एक इंस्टाग्राम पोस्ट बताती हैं कि आप कुर्ती को अलग-अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हैं। कुर्ती में नॉर्मल लुक की जगह आप स्टाइलिश दिख सकती हैं, अगर थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगी। चलिए जानते हैं-

चिकनकारी सूट के साथ जींस स्टाइल करें ट्रेडिशनल लुक के साथ-साथ मॉडर्न ट्विस्ट चाहती हैं, तो चिकनकारी कुर्ती आपके वॉर्डरोब में जरूर होनी चाहिए। इसके साथ स्ट्रेट जींस कैरी करें, काफी स्टाइलिश लगती है। साथ में छोटी-छोटी झुमकी पहनें और लाइट मेकअप करें। एक काली बिंदी आपके लुक को एन्हांस कर देगी। फुटवियर की बात करें तो इसके साथ स्नीकर्स वियर करें, बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलता है।

कैजुअल लुक के लिए ऐसे वियर करें कुर्ती इमेज कोच कहती हैं कि अगर आपको कुर्ती में कैजुअल लुक चाहिए, ऑफिस-कॉलेज जाना है या आउटिंग पर तो कुर्ती को स्टाइल करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। इसके लिए कुर्ती के साथ स्ट्रेट कॉटन पैंट वियर कर सकती हैं। ये कंफर्टेबल भी रहती हैं और स्टाइलिश भी लगती हैं। साथ में बन हेयरस्टाइल बना लें और ग्लासी लिपस्टिक या लिप बाम अप्लाई कर लें। बहुत ही प्यारा लुक आएगा।

स्टाइलिश लुक के लिए ऐसे पहनें कुर्ती कुर्ती में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो उसे प्लाजो के साथ स्टाइल करें। किसी खास ओकेजन के लिए ये परफेक्ट लुक रहेगा। साथ में जूती या मोजरी वियर करें। ज्वैलरी की बात करें तो स्टेटमेंट इयररिंग्स आपके लुक में चार चांद लगा देंगे। इससे सारी स्टेमेंट एकदम आपकी तरफ शिफ्ट हो जाती है।