क्या पिंक सूट या साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी दिखेगी ब्यूटीफुल? इमेज कंस्लटेंट ने बताया

खुद को स्टाइलिश और फैशनेबल दिखाना अब केवल हीरोइनों का काम नहीं रह गया। साधारण लड़कियां भी फैशनेबल और परफेक्ट दिखने के लिए सारे जतन करती हैं। खुद पर फिट बैठते कपड़ों के साथ उनकी मैचिंग ज्वैलरी, एक्सेसरीज, फुटवियर का चुनाव करती हैं। ऐसे में काफी सारे इमेज कंस्लटेंट इस बारे में अपने एक्सपर्ट सुझाव भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। जैसे कि इमेज कंस्लटेंट इशिता सलूजा ने खास टिप्स और कारण इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। जिसमे उन्होंने बताया है कि आखिर गुलाबी रंग के कपड़ों के साथ किस तरह की ज्वैलरी को मैच किया जा सकता है। जिसमे रेडी होकर डे फंक्शन में एलिगेंट और क्लासी लुक पा सकते हैं।