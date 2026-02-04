Hindustan Hindi News
मृणाल ठाकुर की तरह पियर शेप होकर भी पहन पाएंगी जींस, स्टाइल कोच ने की पहेली सॉल्व

Jeans Style Tips For Pear Shape Body: पियर शेप बॉडी है और जींस पहनने पर हाइट कम दिखने लगती है। तो मृणाल ठाकुर की तरह इन गलतियों को ना दोहराएं और सीख लें स्टाइल कोच की मदद से परफेक्ट तरीके से जींस पहनने का तरीका।

Feb 04, 2026 03:30 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
पियर शेप बॉडी वाली लड़कियां ज्यादातर टेंशन में रहती हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता ऐसा क्या पहने कि उनकी हाइट लंबी नजर आए। दरअसल, ऐसी बॉडी जिसमे वेस्ट से लेकर हिप का एरिया अपर बॉडी पार्ट से ज्यादा चौड़ा होता है, वो पियर शेप बॉडी होती है। अब इस बॉडी टाइप पर अगर जींस पहनी जाए तो ज्यादातर हाइट कम दिखने लगती है। जिसकी वजह से पियर शेप वाली लड़कियां जींस पहनना अवॉएड करती है। लेकिन स्टाइल कोच की कुछ टिप्स को अपनाएंगी तो आसानी से जींस पहनकर टॉल एंड स्मार्ट नजर आएंगी। मृणाल ठाकुर पियर शेप बॉडी की मालकिन हैं और कई मौकों पर उनका कैजुअल लुक जींस या कोरियन पैंट्स में टॉल नजर आता है। तो बस आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं।

हाई राइज जींस

पियर शेप बॉडी है तो हाई राइज जींस को चुनें। हाई राइज जींस बॉडी के नैरो पार्ट आनी अपर वेस्ट एरिया पर खत्म होती है। जिससे ये एरिया हाईलाइट होता है और पूरी बॉडी बैलेंस नजर आती है।

बॉडी को मिलता है 3-1 का रेशियो

हाई राइज जींस पहनने से बॉडी का प्रोपोर्शन थ्री इज टू वन में डिवाइड हो जाता है। जैसे हाई राइज जींस पहनने से लेग लांग दिखते है और बेल्ट एरिया हाइलाइट होता है।

बॉडी को बैलेंस करें

पियर शेप बॉडी है तो रेगुलर फिट जींस या ट्राउजर पैंट्स को पहनें। जिसकी हेमलाइन चौड़ी हो और आपके बॉडी के प्रोपोर्शन को बैलेंस करें। हिप एरिया चूंकि चौड़ा है तो जींस की हेमलाइन नैरो होने से प्रोपोर्शन बिगड़ेगा और हाइट कम दिखेगी।

बेल्ट लगाते समय ध्यान रखें

अगर आपका हिप एरिया वाइड है तो बेल्ट लगाते समय सावधानी रखें। ज्यादा वाइड लेंथ वाली बेल्ट की बजाय नैरो फिट चुनें। वहीं जब जींस-ट्राउजर लाइट कलर के चुन रहे तो बेल्ट को भी न्यू्टरल टोन का ही चुनें। इन छोटी टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपनी पियर शेप बॉडी के साथ जींस पहनकर लंबी दिख सकती हैं।

