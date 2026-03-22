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आउटफिट में स्टाइलिश और स्लिम दिखने के लिए टीना वालिया के 3 सीक्रेट्स, हर महिला को पता होने चाहिए

Mar 22, 2026 11:22 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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कर्वी फिगर वाली महिलाएं अक्सर अपने स्टाइलिंग लुक्स को लेकर असहज रहती हैं। उन्हें लगता है कि वह हर आउटफिट में मोटी दिख रही हैं। ऐसे में इमेज कोच टीना वालिया ने 3 स्टाइलिंग मिस्टेक और टिप्स बताए हैं, जो आपको स्लिम दिखाने में हेल्प करेंगे।

आउटफिट में स्टाइलिश और स्लिम दिखने के लिए टीना वालिया के 3 सीक्रेट्स, हर महिला को पता होने चाहिए

कर्वी फिगर या ज्यादा वजन वाली महिलाएं अक्सर अपनी बॉडी और आउटफिट्स के सेलेक्शन को लेकर ओवरथिंक करती हैं। उन्हें अपने स्टाइलिंग पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और ऐसे में उनका पूरा लुक डल दिखता है। शरीर किसी का भी पतला या मोटा हो सकता है लेकिन आप खुद को परफेक्ट आउटफिट्स के जरिए अच्छा दिखा सकती हैं। इसके लिए आपको अपने स्टाइलिंग पर ध्यान देना चाहिए। कई महिलाएं कपड़े पहनते समय ध्यान नहीं देती हैं कि उनकी बाजू मोटी दिख रही है या फिर कमर वाला हिस्सा चौड़ा नजर आ रहा है, इन कारणों से पूरा लुक खराब दिखता है। इमेज कोच और फैशन एक्सपर्ट टीना वालिया ने महिलाओं को 3 स्टाइलिंग मिस्टेक से बचने और कुछ टिप्स को ध्यान में रखने की सलाह दी है। इन टिप्स की मदद से आप किसी भी आउटफिट में स्लिम और स्टाइलिश दिख सकती हैं, चलिए इनके बारे में बताते हैं।

टीना वालिया के 3 स्टाइलिंग टिप्स-

1- स्लीव्स कितनी बड़ी है?

टीना वालिया का कहना है कि अक्सर महिलाएं ये नहीं देखती कि उनके आउटफिट्स की स्लीव्स कितनी बड़ी या छोटी है। जबकि स्लीव्स आपके लुक को परफेक्ट बनाने में खास रोल निभाती है। अगर आप ऐसे टॉप, सूट्स पहन रही हैं, जिसकी स्लीव्स बाजू के ऊपरी हिस्से पर खत्म हो रही है, तो इससे आपका पूरा लुक खराब दिखता है।

स्लीव्स कितनी बड़ी है

कैसे चुनें- अगर आपकी बाजू मोटी है, तो आपको एल्बो लेंथ तक स्लीव्स वाले कपड़े पहनने चाहिए या फिर स्लीवलेस और हल्की स्लीव्स वाले आउटफिट्स कैरी करें। इससे आपकी बाजू मोटी नहीं दिखेंगी और ओवरऑल परफेक्ट लुक मिलेगा।

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2- पॉकेट वाले आउटफिट्स

अगर आप शर्ट पहन रही हैं और उसमें ऊपर पॉकेटी दी हुई हैं या पैंट-प्लाजो कैरी करती हैं और उसमें हिप एरिया के पास पॉकेट बनी हुई है, तो ये आपके इन एरिया को हाईलाइट करते हुए मोटा दिखाएगा।

पॉकेट वाले आउटफिट्स

सही चुनें- टीना वालिया का कहना है कि कोशिश करें कि बिना जेब वाले आउटफिट्स कैरी करें। अगर पैंट में पॉकेट्स चाहिए तो हिप-वेस्ट एरिया से थोड़ा नीचे वाली चुनें। जो आपके लुक को ज्यादा वाइड न दिखाएं।

3- सही फैब्रिक चुनें

अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा या कर्वी फिगर है तो परफेक्ट स्टाइलिंग के लिए कपड़े का फैब्रिक भी ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा फैब्रिक चुन रही हैं, जो अल्ट्रा सॉफ्ट है और शरीर पर चिपकने वाला है, तो इसमें आपको खराब लुक मिलेगा। इसके अलावा ज्यादा मोटे कपड़े वाला फैब्रिक या फिर लेयर्ड लुक में आप मोटी दिख सकती हैं।

सही फैब्रिक चुनें
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क्या पहनें- आपको मीडियम कपड़े वाला फैब्रिक चुनना चाहिए। इसमें आप को-ऑर्ड सेट्स स्टाइल कपड़े पहन सकती हैं। ये कपड़े कमर तक होते हैं और पैंट भी फिटेड होती हैं। इसमें आपको स्लिम और स्टाइलिश लुक मिलेगा।

Deepali Srivastava

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Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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