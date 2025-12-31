इमेज कोच ने बताया किस जींस के साथ कौन से डिजाइन के बूट्स देंगे स्टाइलिश लुक
Boots Styling Tips: सर्दियों में जींस और बूट्स का कॉम्बिनेशन सुपर स्टाइलिश दिखता है। लेकिन बूट्स और जींस की ढेर सारी वैराइटी के बीच जानना जरूरी है कि आखिर कौन सी जींस के साथ कौन से डिजाइन के बूट्स को पहनें।
सर्दियों में स्टाइलिश दिखने का सबसे सरल और आसान तरीका है जींस के साथ बूट्स को पेयर करना। बूट्स केवल स्टाइल के लिए ही नहीं होते बल्कि ये पैरों को ठंड से भी बचाने में मदद करते हैं। तो अगर आप बूट खरीदने वाली हैं तो हमेशा अपने जींस के कलेक्शन को ध्यान में रखकर ही खरीदें। जिस तरह की जींस आप ज्यादा वियर करती हों। उसी डिजाइन के हिसाब से ही बूट्स की शॉपिंग करें। क्योंकि बूट्स को जींस के साथ पहनते समय भी डिजाइन का ध्यान रखना जरूरी होता है। नहीं तो स्टाइलिश दिखने की बजाय पूरा लुक आपकी हाइट को कट कर देगा और बूट्स पर पैसे खर्च करने के बाद भी स्टाइलिश और मनचाहा लुक नहीं मिल पाएगा। इमेज कोच इशिता सलूजा ने वीडियो शेयर कर बताया है कि जींस की डिजाइन के हिसाब से कौन सा बूट पहनना बेस्ट ऑप्शन होगा।
स्किनी जींस विद हाई नी बूट्स
अगर आपके पास स्किनी जींस है तो उसे ठंड में पहनने के लिए हाई नी बूट्स के साथ यूज करें। स्किन जींस के साथ हाई नी बूट्स का कॉम्बिनेशन इंस्टेंटली अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखाने में मदद करेगा।
वाइड लेग जींस
अगर आप वाइड लेग जींस पहन रही हैं तो ऐसी जींस के साथ हमेशा ब्लॉक हील बूट्स पेयर करें। इस तरह की जींस के साथ शार्प और फिनिश्ड लुक के लिए ब्लॉक हील्स परफेक्ट दिखती हैं।
स्ट्रेट जींस विद चेल्सी बूट्स
अगर आप हील्स वाले बूट्स को पहनकर कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं तो आप चेल्सी बूट्स को ट्राई करें। फ्लैट सोल वाले इन बूट्स को स्ट्रेट जींस के साथ पेयर करें। सिंपली स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक मिलेगा।
फ्लेयर जींस विद एंकल बूट्स
और, अगर आप फ्लेयर जींस पहन रही हैं तो ऐसी जींस के साथ एंकल बूट्स को पहनें। सिंपल लेकिन सही च्वॉइस आपके लुक को फौरन बदल देगी और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ही आप अट्रैक्टिव नजर आने लगेंगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।