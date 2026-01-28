Hindustan Hindi News
बैकलेस-स्लीवलेस पहनना नहीं, तो भी दिख सकती हैं स्टाइलिश, इमेज कोच ने जानें कैसे?

संक्षेप:

How To Look Stylish Without Wearing Backless Or Sleeveless: ट्रेडिशनल वियर में स्टाइलिश दिखना है तो लेडीज को लगता है कि डीप नेक, स्लीवलेस या फिर बैकलेस ब्लाउज सिलवा लें। जबकि बगैर स्किन को शो ऑफ किए भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। इमेज कोच ने दिए ये 4 कमाल के आइडिया।

Jan 28, 2026 12:05 pm IST
लेडीज को अक्सर लगता है कि ट्रेडिशनल वियर में अगर स्टाइलिश दिखना है तो स्किन शो ऑफ करना जरूरी होता है। जैसे स्लीवलेस या फिर बैकलेस ब्लाउज, डीप नेकलाइन ये डिजाइन ब्लाउज या कुर्ते को स्टाइलिश दिखाएगी। तो ये पूरी तरह से गलत है। आप बगैर स्लीवलेस बैकलेस या डीप नेक कपड़ों को पहनें बगैर भी स्टाइलिश दिख सकती हैं। इमेज कोच शालिनी ने बताया ट्रेडिशनल इंडियन वियर को किस तरह बगैर बैकलेस या स्लीवलेस बनवाए भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं।

स्मार्ट आइडिया से दिखेंगी स्टाइलिश

इमेज कोच शालिनी ने बताया कि कैसे छोटे कपड़े नहीं बल्कि स्मार्ट आइडिया की मदद से आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। अगर आपकी फैमिली में बैकलेस, स्लीवलेस या फिर डीप नेक पहनना मना है तो भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। इमेज कोच से जानें कैसे?

स्लीवलेस ब्लाउज या कुर्ता का विकल्प

अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है लेकिन पहन नहीं पा रहीं तो इस ऑप्शन पर जरूर गौर करें। इमेज कोच ने बताया कि हाई नेक या बोट नेक लाइन के साथ शियर फैब्रिक जैसे लैस से बनी फुल स्लीव पहनें। इसमे आपकी बाजू आसानी से दिखेंगी और आपके स्टाइल को इनहैंस करेंगी।

शियर फैब्रिक की स्लीव बनवाएं

पहनें शार्ट एंब्रायडरी वाले जैकेट

अब अगर आप बैकलेस ब्लाउज या फिर स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहन पा रहीं लेकिन स्टाइलिश और भीड़ में हटके दिखना है। तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस स्टाइल को फॉलो करें। अपने रेगुलर ब्लाउज को छोड़कर हैवी एंब्रायडरी वाले शार्ट लेंथ के जैकेट को स्टिच करवाएं और पहनें। ये ट्रेंडी, स्टाइलिश और स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट दिखेंगे।

केप स्टाइल दुपट्टा

साड़ी और दुपट्टा का ऑप्शन

अब अगर डीप नेक नहीं पहन सकतीं तो अपने दुपट्टे और साड़ी पर फोकस करें। इन दिनों हाई नेक ब्लाउज के साथ प्री ड्रेप्ड, प्री स्टिच्ड साड़ी के ऑप्शन मार्केट में मिल जाएंगे। इन्हें आप किसी भी फुल स्लीव या फिर राउंड नेक ब्लाउज के साथ वियर करें। लहंगा पहन रहीं तो उसे ट्रेंडी लुक देने के लिए केप स्टाइल दुपट्टे वियर करें। इस तरह से आप अपने ब्लाउज को ज्यादा शार्ट या डीप नेकलाइन का पहने बगैर भी सबसे ज्यादा स्टाइलिश नजर आएंगी।

हैवी टमी छिपाने का स्टाइलिश तरीका

अगर आपके टमी एरिया पर बल्ज ज्यादा है या फिर हैवी बेली है तो इसे छिपाकर स्टाइलिश दिखने के लिए पेपलम डिजाइन के ब्लाउज वियर करें। ये आपके बेली को छिपाने में मदद करेंगे और इसकी मदद से आपकी कमर भी ज्यादा डिफाइन नजर आएगी। और आपका ओवर ऑल लुक ग्रेसफुल दिखेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
