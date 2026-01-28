बैकलेस-स्लीवलेस पहनना नहीं, तो भी दिख सकती हैं स्टाइलिश, इमेज कोच ने जानें कैसे?

संक्षेप: How To Look Stylish Without Wearing Backless Or Sleeveless: ट्रेडिशनल वियर में स्टाइलिश दिखना है तो लेडीज को लगता है कि डीप नेक, स्लीवलेस या फिर बैकलेस ब्लाउज सिलवा लें। जबकि बगैर स्किन को शो ऑफ किए भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। इमेज कोच ने दिए ये 4 कमाल के आइडिया।

लेडीज को अक्सर लगता है कि ट्रेडिशनल वियर में अगर स्टाइलिश दिखना है तो स्किन शो ऑफ करना जरूरी होता है। जैसे स्लीवलेस या फिर बैकलेस ब्लाउज, डीप नेकलाइन ये डिजाइन ब्लाउज या कुर्ते को स्टाइलिश दिखाएगी। तो ये पूरी तरह से गलत है। आप बगैर स्लीवलेस बैकलेस या डीप नेक कपड़ों को पहनें बगैर भी स्टाइलिश दिख सकती हैं। इमेज कोच शालिनी ने बताया ट्रेडिशनल इंडियन वियर को किस तरह बगैर बैकलेस या स्लीवलेस बनवाए भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं।

स्मार्ट आइडिया से दिखेंगी स्टाइलिश इमेज कोच शालिनी ने बताया कि कैसे छोटे कपड़े नहीं बल्कि स्मार्ट आइडिया की मदद से आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। अगर आपकी फैमिली में बैकलेस, स्लीवलेस या फिर डीप नेक पहनना मना है तो भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। इमेज कोच से जानें कैसे?

स्लीवलेस ब्लाउज या कुर्ता का विकल्प अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है लेकिन पहन नहीं पा रहीं तो इस ऑप्शन पर जरूर गौर करें। इमेज कोच ने बताया कि हाई नेक या बोट नेक लाइन के साथ शियर फैब्रिक जैसे लैस से बनी फुल स्लीव पहनें। इसमे आपकी बाजू आसानी से दिखेंगी और आपके स्टाइल को इनहैंस करेंगी।

पहनें शार्ट एंब्रायडरी वाले जैकेट अब अगर आप बैकलेस ब्लाउज या फिर स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहन पा रहीं लेकिन स्टाइलिश और भीड़ में हटके दिखना है। तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस स्टाइल को फॉलो करें। अपने रेगुलर ब्लाउज को छोड़कर हैवी एंब्रायडरी वाले शार्ट लेंथ के जैकेट को स्टिच करवाएं और पहनें। ये ट्रेंडी, स्टाइलिश और स्पेशल ओकेजन के लिए परफेक्ट दिखेंगे।

साड़ी और दुपट्टा का ऑप्शन अब अगर डीप नेक नहीं पहन सकतीं तो अपने दुपट्टे और साड़ी पर फोकस करें। इन दिनों हाई नेक ब्लाउज के साथ प्री ड्रेप्ड, प्री स्टिच्ड साड़ी के ऑप्शन मार्केट में मिल जाएंगे। इन्हें आप किसी भी फुल स्लीव या फिर राउंड नेक ब्लाउज के साथ वियर करें। लहंगा पहन रहीं तो उसे ट्रेंडी लुक देने के लिए केप स्टाइल दुपट्टे वियर करें। इस तरह से आप अपने ब्लाउज को ज्यादा शार्ट या डीप नेकलाइन का पहने बगैर भी सबसे ज्यादा स्टाइलिश नजर आएंगी।