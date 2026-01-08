घर के कपड़ों में भी सुंदर और स्टाइलिश दिखना है? तो ये 4 ट्रेंडी कलर कॉम्बिनेशन नोट कर लें!

संक्षेप: Fashion Tips: घर में आप कंफर्टेबल कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जिनमें आप बेहतर महसूस करें। अगर आप भी घर के कपड़ों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी कलर ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

कहीं बाहर जाते हुए तो आप अपने वॉर्डरोब से सबसे सुंदर कपड़े निकलाकर पहनती होंगी। लेकिन घर का क्या? आप मानें या ना मानें घर में भी प्रेजेंटेबल दिखना उतना ही जरूरी है, जितना कहीं बाहर जाते हुए। घर में आप कंफर्टेबल कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जिनमें आप बेहतर महसूस करें। क्योंकि जैसे कपड़े आप पहनती हैं वो आपके मूड और एनर्जी दोनों पर इंपैक्ट डालते हैं। आपने कुछ गर्ल्स को देखा होगा कि वो घर के कपड़ों में भी इतनी स्टाइलिश लगती हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग पहनती हैं, बस वो बेहतर जानती हैं कि उनपर क्या सूट होता है। अगर आप भी घर के कपड़ों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी कलर ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

ब्लश पिंक और सॉफ्ट वाइट का कॉम्बो पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा बताती हैं कि घर के कपड़ों में भी आप वाइब्रेंट और स्टाइलिश लग सकती हैं। इसके लिए आप ब्लश पिंक और सॉफ्ट वाइट का कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हैं और एक सॉफ्ट और फेमिनिन लुक देते हैं। ये बहुत जेंटल कॉम्बिनेशन लगता है जो सेल्फ केयर की एनर्जी को बढ़ावा देता है।

बटर येलो और आइवरी कलर बटर येलो और आइवरी का कॉम्बिनेशन भी आजकल काफी ट्रेंड में है। ये दोनों ही कलर बहुत सॉफ्ट, सूदिंग, वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल लगते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन सन (सूरज) के कलर्स को दर्शाता है, जिससे आपका मूड भी काफी पॉजिटिव, लाइट और अपलिफ्ट रहता है।

लैवेंडर और सॉफ्ट ग्रे का कॉम्बिनेशन स्टाइलिस्ट कहती हैं कि आप घर पर लैवेंडर और सॉफ्ट ग्रे का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं। ये दोनों ही कलर्स काफी सूदिंग और सॉफ्ट हैं। ये कॉम्बो आपको मेंटली आपको शांत और ग्राउंडेड फील कराता है। देखने में भी ये दोनों कलर्स काफी फेमिनिन और जेंटल लगते हैं, जिससे आप घर पर भी स्टाइलिश लगती हैं।