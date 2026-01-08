Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनImage Coach Shares Trendy Colour Combinations to Look Stylish at Home
घर के कपड़ों में भी सुंदर और स्टाइलिश दिखना है? तो ये 4 ट्रेंडी कलर कॉम्बिनेशन नोट कर लें!

घर के कपड़ों में भी सुंदर और स्टाइलिश दिखना है? तो ये 4 ट्रेंडी कलर कॉम्बिनेशन नोट कर लें!

संक्षेप:

Fashion Tips: घर में आप कंफर्टेबल कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जिनमें आप बेहतर महसूस करें। अगर आप भी घर के कपड़ों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी कलर ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

Jan 08, 2026 03:35 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कहीं बाहर जाते हुए तो आप अपने वॉर्डरोब से सबसे सुंदर कपड़े निकलाकर पहनती होंगी। लेकिन घर का क्या? आप मानें या ना मानें घर में भी प्रेजेंटेबल दिखना उतना ही जरूरी है, जितना कहीं बाहर जाते हुए। घर में आप कंफर्टेबल कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जिनमें आप बेहतर महसूस करें। क्योंकि जैसे कपड़े आप पहनती हैं वो आपके मूड और एनर्जी दोनों पर इंपैक्ट डालते हैं। आपने कुछ गर्ल्स को देखा होगा कि वो घर के कपड़ों में भी इतनी स्टाइलिश लगती हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग पहनती हैं, बस वो बेहतर जानती हैं कि उनपर क्या सूट होता है। अगर आप भी घर के कपड़ों में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो ये ट्रेंडी कलर ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ब्लश पिंक और सॉफ्ट वाइट का कॉम्बो

पर्सनल स्टाइलिस्ट आशी वर्मा बताती हैं कि घर के कपड़ों में भी आप वाइब्रेंट और स्टाइलिश लग सकती हैं। इसके लिए आप ब्लश पिंक और सॉफ्ट वाइट का कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हैं और एक सॉफ्ट और फेमिनिन लुक देते हैं। ये बहुत जेंटल कॉम्बिनेशन लगता है जो सेल्फ केयर की एनर्जी को बढ़ावा देता है।

बटर येलो और आइवरी कलर

बटर येलो और आइवरी का कॉम्बिनेशन भी आजकल काफी ट्रेंड में है। ये दोनों ही कलर बहुत सॉफ्ट, सूदिंग, वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल लगते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन सन (सूरज) के कलर्स को दर्शाता है, जिससे आपका मूड भी काफी पॉजिटिव, लाइट और अपलिफ्ट रहता है।

लैवेंडर और सॉफ्ट ग्रे का कॉम्बिनेशन

स्टाइलिस्ट कहती हैं कि आप घर पर लैवेंडर और सॉफ्ट ग्रे का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं। ये दोनों ही कलर्स काफी सूदिंग और सॉफ्ट हैं। ये कॉम्बो आपको मेंटली आपको शांत और ग्राउंडेड फील कराता है। देखने में भी ये दोनों कलर्स काफी फेमिनिन और जेंटल लगते हैं, जिससे आप घर पर भी स्टाइलिश लगती हैं।

कोरल और सॉफ्ट पीच

थोड़ी प्लेफुल और वाइब्रेंट एनर्जी के लिए कोरल और सॉफ्ट पीच का कलर कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहेगा। ये उन दिनों के लिए एकदम परफेक्ट है, जब आप लो फील करती हैं। ऐसे कलर्स आपकी एनर्जी को लिफ्ट करते हैं और देखने में भी काफी स्टाइलिश लगते हैं।

ये भी पढ़ें:स्वेटर पहनकर बिगाड़ लेती हैं लुक, तो सीख लें साड़ी स्टाइल करने के ये टिप्स!
ये भी पढ़ें:चेहरा गोल है तो ये हेयरस्टाइल अवॉइड करें, स्टाइलिस्ट से जानें क्या सूट होगा!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।