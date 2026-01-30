घर में ढीले-ढाले कपड़े पहनती हैं तो सीख लें ये 3 फैशन हैक, हमेशा दिखेंगी स्टाइलिश!

संक्षेप: Fashion Tips: ज्यादातर गर्ल्स की शिकायत रहती है कि ओवरसाइज फिट कंफर्टेबल तो है लेकिन इसमें लुक थोड़ा सा ऑफ लगता है। इमेज कोच साक्षी जेठवानी ने 3 हैक शेयर किए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप अपने ओवरसाइज कपड़ों में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

अगर आपको भी ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना पसंद है, तो आप अकेली बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर गर्ल्स ढीले-ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहनना ही पसंद करती हैं। खासतौर से घर पर तो ओवरसाइज टी-शर्ट, पजामा, शर्ट या ढीली कुर्ती ही मोस्टली गर्ल्स की पहली पसंद होती है। इसके अलावा छोटे-मोटे बाहर के काम हों या कैजुअल आउटिंग, ओवरआइज कपड़ों को स्टाइल किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ओवरसाइज फिट के कपड़ों में स्टाइलिश कैसे दिखें? ज्यादातर गर्ल्स की शिकायत रहती है कि ओवरसाइज फिट कंफर्टेबल तो है लेकिन इसमें लुक थोड़ा सा ऑफ लगता है। इमेज कोच साक्षी जेठवानी ने 3 हैक शेयर किए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप अपने ओवरसाइज कपड़ों में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

हैक 1: स्लीव्स को रोल करें इमेज कोच कहती हैं कि अगर आपको ओवरसाइज शर्ट या टी शर्ट पहनना पसंद है, तो स्लीव्स को थोड़ा सा रेज कर लें। इससे आपकी कलाई एक्सपोज होती हैं और पूरा आउटफिट एक स्ट्रक्चर्ड लुक देता है। आप स्लीव्स को हल्का सा रोल कर के वियर कर सकती हैं। ये देखने में काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है।

हैक 2: हल्का सा टक करें, स्टाइलिश लुक मिलेगा अगर आप ओवरसाइज्ड टी शर्ट, शर्ट या टॉप वियर कर रही हैं, तो इसे हल्का सा टक इन जरूर कर लें। साक्षी बताती हैं कि आप टॉप को साइड से टक कर सकती हैं या चाहें तो फ्रंट से। इससे आपके लेग्स ऑटोमेटिकली लंबे लगने लगते हैं और ओवरऑल लुक स्टाइल्ड लगता है। ढीले कपड़े में जो बेढंगा सा लुक आता है वो आप इस हैक से पूरी तरह अवॉइड कर सकती हैं।

हैक 3: एक क्यूट नेकलेस के साथ पेयर करें आउटफिट इमेज कोच कहती हैं कि अगर आप ओवरसाइज आउटफिट को स्टाइल करना चाहती हैं, तो इसके साथ एक क्यूट नेकलेस पेयर कर सकती हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ईयरिंग्स या स्कार्फ भी बेहतरीन ऑप्शन है। दरअसल ये सभी एक्सेसरीज सारा फोकस आपके फेस पर शिफ्ट कर देती हैं, जिससे लुक काफी पॉलिश्ड लगता है।