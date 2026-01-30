Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनImage Coach Reveals 3 Fashion Hacks to Look Stylish in Oversized Outfits
घर में ढीले-ढाले कपड़े पहनती हैं तो सीख लें ये 3 फैशन हैक, हमेशा दिखेंगी स्टाइलिश!

घर में ढीले-ढाले कपड़े पहनती हैं तो सीख लें ये 3 फैशन हैक, हमेशा दिखेंगी स्टाइलिश!

संक्षेप:

Fashion Tips: ज्यादातर गर्ल्स की शिकायत रहती है कि ओवरसाइज फिट कंफर्टेबल तो है लेकिन इसमें लुक थोड़ा सा ऑफ लगता है। इमेज कोच साक्षी जेठवानी ने 3 हैक शेयर किए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप अपने ओवरसाइज कपड़ों में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

Jan 30, 2026 03:30 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आपको भी ओवरसाइज्ड कपड़े पहनना पसंद है, तो आप अकेली बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर गर्ल्स ढीले-ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहनना ही पसंद करती हैं। खासतौर से घर पर तो ओवरसाइज टी-शर्ट, पजामा, शर्ट या ढीली कुर्ती ही मोस्टली गर्ल्स की पहली पसंद होती है। इसके अलावा छोटे-मोटे बाहर के काम हों या कैजुअल आउटिंग, ओवरआइज कपड़ों को स्टाइल किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ओवरसाइज फिट के कपड़ों में स्टाइलिश कैसे दिखें? ज्यादातर गर्ल्स की शिकायत रहती है कि ओवरसाइज फिट कंफर्टेबल तो है लेकिन इसमें लुक थोड़ा सा ऑफ लगता है। इमेज कोच साक्षी जेठवानी ने 3 हैक शेयर किए हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप अपने ओवरसाइज कपड़ों में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हैक 1: स्लीव्स को रोल करें

इमेज कोच कहती हैं कि अगर आपको ओवरसाइज शर्ट या टी शर्ट पहनना पसंद है, तो स्लीव्स को थोड़ा सा रेज कर लें। इससे आपकी कलाई एक्सपोज होती हैं और पूरा आउटफिट एक स्ट्रक्चर्ड लुक देता है। आप स्लीव्स को हल्का सा रोल कर के वियर कर सकती हैं। ये देखने में काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है।

ये भी पढ़ें:कर्वी फिगर पर खूब जचेंगे तमन्ना भाटिया जैसे ब्लाउज, पतिदेव भी लट्टू हो जाएंगे!
ये भी पढ़ें:कुर्ती या सूट की कितनी लंबाई आप पर अच्छी लगेगी? इमेज कोच ने बताया सिंपल रूल!

हैक 2: हल्का सा टक करें, स्टाइलिश लुक मिलेगा

अगर आप ओवरसाइज्ड टी शर्ट, शर्ट या टॉप वियर कर रही हैं, तो इसे हल्का सा टक इन जरूर कर लें। साक्षी बताती हैं कि आप टॉप को साइड से टक कर सकती हैं या चाहें तो फ्रंट से। इससे आपके लेग्स ऑटोमेटिकली लंबे लगने लगते हैं और ओवरऑल लुक स्टाइल्ड लगता है। ढीले कपड़े में जो बेढंगा सा लुक आता है वो आप इस हैक से पूरी तरह अवॉइड कर सकती हैं।

हैक 3: एक क्यूट नेकलेस के साथ पेयर करें आउटफिट

इमेज कोच कहती हैं कि अगर आप ओवरसाइज आउटफिट को स्टाइल करना चाहती हैं, तो इसके साथ एक क्यूट नेकलेस पेयर कर सकती हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ईयरिंग्स या स्कार्फ भी बेहतरीन ऑप्शन है। दरअसल ये सभी एक्सेसरीज सारा फोकस आपके फेस पर शिफ्ट कर देती हैं, जिससे लुक काफी पॉलिश्ड लगता है।

(All Images Credit: Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।