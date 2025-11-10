इमेज कोच ने बताया अनारकली में स्लिम दिखने का तरीका, खरीदते हुए ध्यान रखें ये बातें

संक्षेप: Fashion Tips: अनारकली सूट में चबी फिगर और भी ज्यादा हाइलाइट होता है और बॉटम एरिया भी ज्यादा वाइड लगने लगता है। ऐसे में इमेज कोच स्वाति ने कुछ टिप्स बताई हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने लिए परफेक्ट अनारकली ले सकती हैं।

अनारकली सूट एक टाइमलेस और एलिगेंट चॉइस हैं। ये देखने में बहुत रॉयल लगते हैं और डेली वियर हो या कोई स्पेशल ऑकेजन, हमेशा ही खास लगते हैं। लेकिन अगर फिगर थोड़ा हेवी हो, तो इन्हें स्टाइल करना जरा मुश्किल होता है। अनारकली सूट में चबी फिगर और भी ज्यादा हाइलाइट होता है और बॉटम एरिया भी ज्यादा वाइड लगने लगता है। ऐसे में चबी गर्ल्स अक्सर अनारकली पहनना अवॉइड करती हैं। जबकि आपको इन्हें अवॉइड करने की नहीं, बल्कि सही अनारकली लेने की जरूरत है। इमेज कोच स्वाति ने कुछ टिप्स बताई हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने लिए परफेक्ट अनारकली ले सकती हैं। इनमें आपका बॉडी फैट भी हाइलाइट नहीं होगा और फिगर भी बैलेंस दिखेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनारकली लेते हुए ये बात जरूर ध्यान रखें इमेज कोच स्वाति बताती हैं कि अगर आपका टमी एरिया थोड़ा हेवी है और बॉटम वाइड है, तो अनारकली लेते समय एक बात जरूर ध्यान रखें। आपको ऐसे अनारकली अवॉइड करने हैं, जिनका टॉरसो लंबा हो। यानी उनका टॉप एरिया आपके पेट या उससे नीचे खत्म हो रहा हो। आपको हमेशा ऐसे अनारकली लेने चाहिए जिनका टॉप एरिया छोटा हो, यानी आपके बस्ट एरिया के 2 या 3 इंच नीचे तक खत्म हो रहा हो। ऐसे अनारकली में आपका टमी फैट ज्यादा हाइलाइट नहीं होता है।

ये छोटी-छोटी टिप्स भी ध्यान में रखें * ज्यादा हेवी और स्टिफ फैब्रिक वाले अनारकली आपको और भी चबी लुक दे सकते हैं। इसलिए हमेशा फ्लोई और सॉफ्ट फैब्रिक जैसे जॉर्जेट, क्रेप और शिफॉन चुनें।

* ज्यादा बोल्ड प्रिंट्स और भारी भरकम कढ़ाई वाले अनारकली ना चुनें। ये आपको हेवी लुक दे सकते हैं। इनकी जगह छोटे मोटिफ और बारीक डिजाइन चुनें, ये आपको पतला दिखाते हैं।

* डार्क रंग पतला दिखाने में मदद करते हैं। इसलिए हल्के रंगों की जगह डार्क शेड्स के अनारकली चुनें। आप एमरल्ड ग्रीन, मैरीगोल्ड ऑरेंज, रेड, ब्लैक और वाइन जैसे ट्रेंडी कलर चुन सकती हैं।

* ज्यादा लंबे अनारकली लेने से बचें। इनमें आपका लुक थोड़ा हेवी लग सकता है। इसलिए आपके अनारकली की लंबाई टखनों से कुछ इंच ऊपर की होनी चाहिए।

* अनारकली में स्लिम लुक चाहती हैं, तो इन्हें लंबी हील्स के साथ वियर करें। ब्लॉक हील्स की जगह पेंसिल हील्स या पतली हील्स चूज करें, इनमें आपका लुक स्लिम और टॉल लगेगा।