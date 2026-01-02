महंगा कुर्ता भी नहीं दिखाएगा क्लासी अगर शार्ट हाइट लेडीज करेंगी ये गलतियां, इमेज कोच ने दी सलाह

संक्षेप: Style Tips For Short Height Women: महंगे कपड़े पहनने के बाद भी क्लासी नहीं लग पा रही हैं, तो कभी आपके स्टाइलिंग में है। इमेज कोच इशिता सलूजा ने बताया कि शार्ट हाइट लेडीज को कुर्ता सेट पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

क्लासी और स्टाइलिश दिखने के लिए महंगे और कीमती कपड़े-गहने की जरूरत नहीं होती। बल्कि अपने बॉडी टाइप और पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर सही आउटफिट पहनने की जरूरत होती है। अगर आप शार्ट हाइट वुमन हो तो कुर्ता पायजामा पहनते समय इन छोटी-छोटी गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं। नहीं तो महंगे से महंगा कपड़ा भी आपको क्लासी नहीं दिखा पाएगा। इमेज कोच कंसल्टेंट इशिता सलूजा ने शार्ट हाइट वुमन के लिए दिए हैं ये खास टिप्स।

बोल्ड एंड बिग प्रिंट अगर आपकी हाइट कम है और आप बहुत स्लिम फिट नही है तो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से बोल्ड एंड बिग प्रिंट को पहनने की गलती ना करें। भले ही वो प्रिंट पेस्टल एंड सॉफ्ट शेड में हों। बोल्ड प्रिंट पहनना है तो बहुत ही सेलेक्टिव होकर ही पहनें और कुर्ते को सही तरीके से स्टाइल करें।

कुर्ते की स्लीव फुल अगर आपने कुर्ते की स्लीव को पूरा फुल लेंथ बनवा लिया। खासतौर पर बेल स्लीव या लूज फिटिंग डिजाइन वाला स्लीव तो भी पहनने से बचे। इस तरह की डिजाइन पहनना पसंद है तो कुर्ते की लेंथ के साथ ही बॉटम की डिजाइन पर भी फोकस करें।

चौड़े बॉर्डर वाले पलाजो या पैंट हाइट कम है तो बिल्कुल चौड़े बॉर्डर यानी मोहरी वाले पलाजो या पैंट को ना पहनें। इस तरह के बॉटम आपके पैरों की लेंथ को छिपा देते हैं। जिससे हाइट और भी ज्यादा कम दिखने लगती है।

कुर्ती की क्रू नेक हाइट छोटी है और कुर्ते की नेक क्रू या जीरो नेकलाइन वाली बनवा ली है तो और भी ज्यादा कम हाइट नजर आने लगेगी। कुर्ता पहनते समय अगर नेकलाइन पर स्किन नहीं शो होगी तो पूरा कवर नेक हाइट को और भी ज्यादा शार्ट दिखाएगा।

शार्ट हाइट वुमन कुर्ता सेट पहनते समय फॉलो करें ये रूल्स शार्ट हाइट वुमन को कुर्ता सेट पहनते समय इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इससे ना केवल लुक क्लासी दिखेगा बल्कि आपकी बॉडी लेंथ भी ज्यादा क्लियर होगी।