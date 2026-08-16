पूरे दिन चाहिए आरामदायक एहसास तो खरीदें ये बेस्ट रेटेड कुर्ता प्लाजो सेट वो भी बजट में!
आज हम लाए हैं 6 ऐसे आरामदायक कुर्ता प्लाजो सेट जो शरीर पर मक्खन जैसे महसूस होंगे। इन कुर्ता सेट्स के साथ ढीला-ढाला प्लाजो आएगा, जो आपके पैरों को भी रिलैक्स रखेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आरामदायक कुर्ते के तलाश में महंगा कुर्ता खरीदा, मगर बॉटम के नाम पर पैरों में चिपकी हुई पैंट आई! कुर्ता तो आरामदायक था मगर पैंट पहनकर उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। कभी न कभी ये अनुभव आप सभी को हुआ होगा। मगर अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम लाए हैं 6 ऐसे आरामदायक कुर्ता प्लाजो सेट जो शरीर पर मक्खन जैसे महसूस होंगे। इन कुर्ता सेट्स के साथ ढीला-ढाला प्लाजो आएगा, जो आपके पैरों को भी रिलैक्स रखेगा। इस तरह उठना, बैठना और इन्हें लंबे समय तक पहने रखने में भी किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। तो आइए यहां खरीदें 6 आरामदायक कुर्ता प्लाजो सेट्स।
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यहां खरीदें 6 हल्के आरामदायक कुर्ता प्लाजो सेट:
Amayra ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। इसके साथ आरामदक बॉटम वियर आयेगा, जिसमें पैरों को मूव करने में आसानी होगी और आप पूरे दिन रिलैक्स रहती हैं। वहीं इस कुर्ते पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक है और इसके रंगों का कांबिनेशन भी कमाल का लुक दे रहा। ये 55% के ऑफ पर उपलब्ध है, इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।
इस कुर्ते का लुक पहले से आकर्षक है, इसलिए हल्का और छोटा ज्वेलरी ऐड करें। साथ में फ्लैट सैंडल या जूती पहन सकती हैं।
2. Amayra Women's Cotton Printed Straight Kurta with Palazzos and Dupatta Set
Amayra का कॉटन कुर्ता सेट बढ़ती गर्मी में आपको परेशानी से बचाएगा। इस हल्के हवादार कुर्ते पर बने प्रिंट और पैटर्न इस आउटफिट के आकर्षण का केंद्र है। ऑफिस या आउटिंग और शॉपिंग पर जाना हो, इस हल्के आरामदायक विकल्प को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको ढीले-ढाले प्लाजो वाले कुर्ते चाहिए, तो इस कुर्ता सेट में आपको पसंदीदा बॉटम वियर मिल जाएगा। इस समय इसपर 74% का ऑफ मिल जाएगा, बेहद कम दाम में इसे ऑर्डर कर सकते हैं।
इस कुर्ता सेट को ऑफिस वियर के तौर पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। छोटे झुमके और गले में पतली चेन खूबसूरत लगेगी। बालों को खुला रखें और बिंदी लगाना न भूलें!
Yash Gallery ब्रांड का प्योर कॉटन कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक विकल्प है। इसके साथ प्रिंटेड प्लाजो मिल जाएगा। प्लेन कुर्ता और प्रिंट प्लाजो का कांबिनेशन बेहद आकर्षक है। इसकी फैब्रिक की जितनी तारीफ करो उतना कम है। शरीर में हवा का बहाव बना रहता है और आपको ठंडक महसूस होती है।
इस साधारण कुर्ते के साथ फ्लैट सैंडल पहनें, बालों में चोटी बनाएं, कानों में छोटे टॉप्स और एक छोटी बिंदी के साथ स्टाइल करने पर ये सॉफ्ट लुक देंगे।
Nermosa ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक इसे एक समर फ्रेंडली आउटफिट विकल्प बनाती है। इतना ही नहीं इसका प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक है। खासकर अगर आपको आरामदायक बॉटम वियर चाहिए तो ये कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं।
इस स्लीवलेस कुर्ते के साथ घड़ी और कानों में छोटी बाली पहनें। ऑफिस वियर के तौर पर फ्लैट सैंडल के साथ पेयर कर सकते हैं।
5. rytras Women Pure Cotton Printed Straight Kurta Set with Palazzo Pants - Ethnic Wear
Rytras का ये प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट देखने में काफी खूबसूरत है। ऑफिस वियर के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की आरामदायक और हवादार है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। अगर आपको भी बरसात की उमस में बार बार घमौरियां निकल आती हैं, तो इस तरह का कुर्ता पहनें, ये घमौरियों को होने से रोकता है। आपको कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट आज ही ऑर्डर करें।
ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल करने के लिए हाथों में घड़ी और कानों में छोटे झुमके डालें। साथ में फ्लैट सैंडल के साथ इसे स्टाइल करें।
Leriya Fashion का ब्रांड प्रिंटेड कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक आउटफिट ऑप्शन है। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिसे आप किसी भी मौसम बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। खासकर इसमें कॉटन का ढीला ढाला प्लाजो मिल जाएगा, इस प्रकार पूरे दिन पहनने पर भी पैरों में हवा का बहाव बना रहेगा और आपको आराम की अनुभूति होगी।
इस कुर्ता सेट को छोटे ईयरिंग्स और हाथों में घड़ी के साथ स्टाइल करें। गले में पतली चेन और बिंदी लगाना न भूलें!
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें