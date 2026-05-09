बढ़ती गर्मी में ऑर्डर करें समर फ्रेंडली लाइटवेट कैजुअल कॉटन शर्ट्स की वैरायटी
हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये कैजुअल कॉटन शर्ट्स न केवल देखने में आकर्षण हैं, बल्कि इनकी फैब्रिक भी बेहद आरामदायक है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में हल्के आरामदायक कपड़ों से बेहतर भला क्या होगा! खासकर कॉटन शर्ट, जिन्हें किसी भी मौके पर मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं। हल्के आरामदायक फैब्रिक से तैयार ये कैजुअल कॉटन शर्ट्स न केवल देखने में आकर्षण हैं, बल्कि इनकी फैब्रिक भी बेहद आरामदायक है। कॉटन की हल्की और हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है, तो आप अभी भी क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा शर्ट आज ही ऑर्डर करें।
Mandarin collar स्लिम फिट कैजुअल शर्ट की 100% कॉटन फैब्रिक इसे समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन बनाती है। अगर आप भी गर्मियों में अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये शर्ट आपके वार्डरोब में जरूर होना चाहिए। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और समर डील्स में ये 41% के ऑफ पर उपलब्ध है।
समर्स में हॉफ शर्ट पसंद करते हैं, तो Amazon Brand का ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। प्लेन कॉटन कैजुअल शर्ट समर्स में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर में ठंडक एहसास बनाए रखती है। इसलिए ज्यादा न सोचें, इस समर सीजन इन्हें अपने वॉर्डरोब कलेक्शन में जरूर शामिल करें। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, साथ भी ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है।
Amazon Brand का ये प्लेन कैजुअल शर्ट की कॉटन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। खासकर समर्स में 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार कोई भी आउटफिट बेहद आरामदायक होती है। गर्मियों में कहीं आउटिंग पर जाना हो या कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो, इस तरह का शर्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। शर्ट का यूनिक कलर लोगों को बहुत पसंद है। साथ ही इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 68% का ऑफ मिल रहा है।
4. Majestic Man Men’s Pure Cotton Striped Half Sleeve Regular Fit Shirt
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हॉफ शर्ट आप सभी को पसंद आएगा ऑफिस जाना हो आउटिंग पर आप इसे आराम से स्टाइल कर सकते हैं। इसकी हवादार फैब्रिक बेहद आरामदायक है, पूरे दिन बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है और आपको रिफ्रेशिंग लुक देती है। इस समय ये 75% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Highlander का कॉटन स्लिम फिट चेक शर्ट एक परफेक्ट कैजुअल आउटफिट है। समर सीजन आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक जितनी आरामदायक है, इसका पैटर्न उतना ही अट्रैक्टिव है। कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो या आउटिंग पर जाना हो इसे हर मौके पर कैरी कर सकते हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।
Peter England का स्लिम फिट कॉटन शर्ट देखने में बेहद आकर्षक है, और इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और आरामदायक है। पार्टी में जाना हो या आउटिंग पर, इसे समर सीजन आराम से स्टाइल कर सकते हैं। खासकर अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो कॉटन शर्ट कैरी करें, इसमें आपको फ्रेश फील होगा।
7. The Indian Garage Co Men Slim Fit Checkered Full Sleeves Spread Collar Casual Shirt
The Indian Garage Co का चेक कैजुअल शर्ट समर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसका लुक बेहद अट्रैक्टिव है। वहीं इस शर्ट की फैब्रिक भी हल्की और आरामदायक है, जो शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखेगी। लंबे समय से आरामदायक शर्ट की तलाश है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट है, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
8. Majestic Man Men Classic Slim Fit Pure Cotton Casual Shirt
Majestic man का ये प्लेन कैजुअल शर्ट आपको प्रीमियम फील देगा। कम दाम में ऐसी क्वालिटी मिलना मुश्किल है। इसे किसी भी कैजुअल इवेंट पर स्टाइल कर सकते हैं। इसकी फैब्रिक आरामदायक है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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