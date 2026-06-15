स्लीवलेस कुर्ता सेट्स की तलाश में मुझे मिलें ये 8 हल्के हवादार विकल्प वो भी बजट में!
लंबे समय से स्लीवलेस कुर्ता सेट की तलाश में थी, फिर Amazon पर मुझे मिलें ये 8 बेहतरीन विकल्प। आप भी एक्सप्लोर करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इस तपती गर्मी में रिलैक्स रहना है, तो हल्के हवादार कपड़े सबसे जरूरी हैं! खासकर महिलाओं के लिए गर्मी में आउटफिट डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें आराम तो चाहिए मगर स्टाइल के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। ऐस में हवादार स्लीवलेस कुर्ता सेट्स आपको पसंद आयेंगे। मैं लंबे समय से स्लीवलेस कुर्ता सेट की तलाश में थी और मेरी ये तलाश मुझे Amazon पर ले आई, जहां मुझे मिले स्लीवलेस कुर्ता सेट्स के लिए 8 बेहतरीन विकल्प, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! इन कुर्ता सेट्स को गर्मी में मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। जो न केवल आरामदायक हैं, बल्कि देखने में भी काफी खूबसूरत हैं।
Leriya Fashion का ये समर फ्रेंडली प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक विकल्प है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान और ऑफिस ट्रैवलिंग के समय ये शरीर पर बेहद रिलैक्स्ड महसूस होंगे। जिससे आप बिना परेशानी के अपना दिन खुलकर एंजॉय कर सकती हैं।
2. FIORRA Women's Baby Pink Cotton A-Line Kurta with Pant
Fiorra के A लाइन कॉटन कुर्ता सेट किस फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसका डिजाइन सामान्य कुर्ता से हटकर थोड़ा अलग है, जो इसे एक यूनिक विकल्प बनाता है। इसमें कुर्ता और पैंट आएगा। इसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
3. miss fame Women's Sleeveless Printed Cotton Kurta with Palazzo - (Brown)
Miss fame का ये स्लीवलेस प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी कॉटन फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस कुर्ते पर खूबसूरत प्रिंट बने हैं और इसके साथ प्लान प्लाजो आएगा जो एक दूसरे को पूरी तरह कंप्लीमेंट दे रहा है। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हवादार है, जो भीषण गर्मी में भी ठंडक का एहसास बनाए रखती हैं। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें।
4. miss fame Women's Sleeveless Printed Cotton Kurta with Palazzo and Dupatta - (Green)
अगर आपको कंप्लीट स्लीवलेस कुर्ता सेट चाहिए यानी दुपट्टे के साथ, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर बने पत्तियों के प्रिंट समर रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे, जिन्हें आप किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही इसका रंग भी बेहद खूबसूरत है, जो गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करता। ये आरामदायक आउटफिट ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग हो और ट्रेडिशनल इवेंट्स के दौरान कैरी करने के लिए हल्का और आरामदायक विकल्प है। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उन्हें ये पसंद आएगा।
Nermosa ब्रांड का प्योर कॉटन स्लीवलेस कुर्ता सेट समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। इसे वर्किंग महिलाएं आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ट्रैवलिंग हो या ऑफिस में लंबे घंटे बिताने हो, ये आउटफिट बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। इसके अलावा ये कॉलेज गर्ल्स को भी बेहद पसंद आएगी। इतना ही नहीं इस सिंपल आउटफिट को आप शॉपिंग, आउटिंग जैसे मौकों पर कैरी कर सकती हैं।
Anni Designer के इस मैरून रंग के प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता प्लाजो सेट के साथ प्लाजो आएगा, जो इसे समर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जो शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती और बॉडी में ठंडक का एहसास बरकरार रखती है। अगर आपको भी अधिक पसीना आता है और आप गर्मी से परेशान रहती हैं, तो ये आउटफिट ट्राई करें ये आपको बेहद पसंद आएगी। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा।
Anni Designer के इस स्लीवलेस कुर्ता सेट को महिलाएं गर्म मौसम में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान आराम से कैरी कर सकती हैं। वहीं आउटिंग हो या ट्रेडिशनल इवेंट, इसे मिनटों में स्टाइल किया जा सकता है। ये आरामदायक आउटफिट ऑफिस वियर से लेकर आउटिंग हो और ट्रेडिशनल इवेंट्स के दौरान कैरी करने के लिए हल्का और आरामदायक विकल्प है। खासकर जिन्हें अधिक पसीना आता है, उन्हें ये पसंद आएगा।
8. Floral Print Sleeveless Kurta with Palazzo Set,Cord Set for Womens
फ्लोरल प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता सेट एक कंप्लीट समर वियर आउटफिट है। इसकी हल्की आरामदायक कॉटन फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगी। ये हल्का आरामदायक स्लीवलेस कुर्ता सेट गर्मी में शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स इसे दोनों स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप भी गर्मी के लिए आरामदायक आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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