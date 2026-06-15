स्टाइल और कंफर्ट का परफेक्ट मेल: अब बजट में खरीदें प्रीमियम कॉटन शर्ट्स
Amazon से खरीदें हल्के आरामदायक कॉटन शर्ट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प, वो भी बजट में। यहां इनके 6 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में शर्ट पहनने में शामत आती है, तो अब आपकी ये समस्या खत्म हुई! आज हम लाए हैं कॉटन के हल्के आरामदायक शर्ट्स (cotton shirts) के कुछ बेहतरीन विकल्प, वो भी बजट में। ऑफिस जाना हो या कैजुअल पार्टी में शर्ट को पूरी तरह अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, पर अगर मैं कहूं अब आप शर्ट को बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकते हैं। समर्स में कॉटन के हल्के आरामदायक शर्ट ट्राई करें, इनकी हवादार फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी, और ठंडक का एहसास बनाए रखती है। तो क्या सोच रहे हैं, मोबाइल उठाएं और बड़ी बचत के साथ आज ही खरीदें कॉटन शर्ट्स के बेहतरीन विकल्प।
1. Majestic Man Men Small Checkered Slim Fit Cotton Casual Shirt
Majestic man के इस कॉटन शर्ट का हल्का हवादार कपड़ा शरीर पर आरामदायक महसूस होगा। जिन्हें पसीना आता है, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि शरीर में ठंडक का एहसास बना रहता है और त्वचा पर पसीना जमा नहीं होता। इस प्रकार खुजली और जलन की संभावना भी कम होती है। इस समय ये 60% के ऑफ पर उपलब्ध है, अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Thomas Scott Men's का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये शर्ट समर्स में रोजाना स्टाइलिंग के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसका रिफ्रेशिंग रंग और इसकी हल्की हवादार फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बनाती है। इसे ऑफिस वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल कर सकते हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय 73% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आपको अधिक पसीना आता है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
3. Majestic Man Men Classic Slim Fit Pure Cotton Casual Shirt
Majestic man का स्लिम फिट प्योर कॉटन शर्ट गर्मी में आपका साथी बन जाएगा। गर्मी में अक्सर शर्ट पहनना का सोचते ही पसीना आने लगता है, तो अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कैजुअल शर्ट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि एक हल्का और आरामदायक विकल्प है, जो गर्मी में आपकी बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। इसका रंग भी रिफ्रेशिंग है, जो हिट अब्जॉर्ब नहीं करता। ये सॉफ्ट कंफर्टेबल लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। आउटिंग पर जाना हो या ऑफिस इसे आराम से कैरी कर सकते हैं।
इस स्लिम फिट चेक शर्ट की फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है। अगर गर्मी में तरोताजगी का एहसास चाहिए तो इस तरह का शर्ट परफेक्ट रहेगा। इस कैजुअल शर्ट को आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकते हैं। गर्मी में ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर कैजुअल पार्टी अटेंड करनी हो इसे बेफिक्र होकर कैरी करें, ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 72% का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
Amazon Brand के इस शर्ट की हल्की हवादार फैब्रिक जितनी आरमदायक है, ये शर्ट देखने में भी उतना ही अट्रैक्टिव है। अगर आपको भी नए-नए रंगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसका चायनीज़ कॉलर स्टाइल इसे अधिक आकर्षक विकल्प बनाता है। इस समय इसपर 63% का प्रॉपर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्लस साइज में भी उपलब्ध मिल जाएगा, तो ज्यादा न सोचे मौका अच्छा है, इसे आज ही आर्डर करें।
6. Majestic Man Men Classic Slim Fit Pure Cotton Casual Shirt
ये कैजुअल कॉटन शर्ट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी कॉटन फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इसका रिफ्रेशिंग कलर इसे समर सीजन एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाता है। खासकर अगर आपको लंबा ड्राइव करना है या लंबी दूरी ट्रैवल करना है, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं! यहां कंफर्ट और स्टाइल दोनों एक ही शर्ट में मिल जाएगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 67% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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