सस्ते में करें फायदे का सौदा: यहां खरीदें Liberty के 5 आरामदायक और स्टाइलिश जूते
अगर आप भी लंबे समय से जूतों की तलाश में हैं? तो क्यों न इस बार Liberty ट्राई करें! यहां खरीदें इनके 5 बेस्ट रेटेड विकल्प।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको भी जूतों का शौक है, मगर इनपर बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तो अपने कलेक्शन में Liberty जरूर शामिल करें। इनके जूते बजट फ्रेंडली हैं, बेहद सस्ते में आरामदायक एहसास देंगे। सपोर्टिव डिजाइन, हल्का हवादार कपड़ा और फ्लेक्सिबल बनावट इन जूतों को अपना पसंदीदा बना देगी। वहीं इस समय इन सभी जूतों पर 50% से अधिक छूट मिल जाएगा, प्राइस ड्रॉप डील्स का फायदा उठाएं और अपना पसंदीदा जूता आज ही घर मंगवाएं।
1. Liberty LEAP7X Brown & White Sneakers for Men - Casual Lace-Up Lace-Up
Liberty LEAP7X के मॉडर्न कूल स्नीकर्स का फ्लैक्सिबल डिजाइन इसे एक आकर्षक और आरामदायक विकल्प बनाता है। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है, उतना ही कंफर्टेबल भी है। विशेष रूप से इस तरह के कैजुअल जूते आजकल काफी ट्रेंड में हैं और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। ये आपके हर एक फुट स्टेप के साथ आरामदायक महसूस होता है। खासकर जो लोग ऑफिस के लिए रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित होगा। क्योंकि ये जूता पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और संतुलन बनाए रखता है। इस तरह पैरों में थकान की संभावना कम होती है।
जानिए क्या है उपभोक्ताओं की राय:
उपभोक्ताओं ने इस जूते की क्वालिटी को काफी अच्छा बताया है। विशेष रूप से इसे आरामदायक और स्टाइलिश विकल्प बताया जा रहा है। खासकर लोगों का कहना है, ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, इतने कम दाम में इस तरह के लाइटवेट जूते मिलना बहुत मुश्किल है।
2. Liberty LEAP7X Black & D.Grey Running Shoes for Men - Knit-Mesh Lace-Up
LIBERTY का रनिंग शूज एक हल्का आरामदायक विकल्प है। इसका डिजाइन इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगा। विशेष रूप से जो लोग रोजाना शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन्हें ये जूता बेहद पसंद आएगा। वहीं अगर आपको भी अलग-अलग तरह के जूते ट्राई करने हैं, पर आप बजट का पूरा ध्यान रखते हैं, तो ये जूता 61% के ऑफ पर केवल 789 रुपए में उपलब्ध है। इतने सस्ते में इस क्वालिटी का जूता मिलना मुश्किल है। जिम वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग और रनिंग के दौरान ये पैरों का संतुलन बनाए रखता है, जिससे चोट लगने की संभावना बेहद कम हो जाती है।
जानिए क्या है उपभोक्ताओं की राय:
ज्यादातर लोगों ने इस पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। हालांकि, कुछ लोगों ने इसके मटेरियल को लेकर शिकायत की है।
3. Liberty Force 10 Black & Teal Blue Sports Shoes for Men - Knit Sports Wear
अगर लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, मगर लेस वाले जूते नहीं पहनना चाहते तो ये विकल्प कैसा रहेगा? Liberty का ये स्पोर्ट शूज आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन और इसके गद्देदार सोल पैरों का पूरा समर्थन करते हैं और बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इस तरह चोट लगने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं ने इस जूते पर सकारात्मक फीडबैक भी दिए हैं। जॉगिंग, ट्रैवलिंग, ड्राइविंग जैसी गतिविधियों के दौरान पहनने के लिए इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता।
जानिए क्या है उपभोक्ताओं की राय:
लिबर्टी का ये जूता हल्का हवादार विकल्प है। इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। विशेष रूप से इसके गद्देदार सोल की लोगों ने तारीफ की है और इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। वहीं इसका डिजाइन काफी हल्का है, तो जिन्हें लाइटवेट जूते पसंद हैं, वो इसे खरीद सकते हैं। हालांकि, इसकी ड्युरेबिलिटी को लेकर मिक्सड रिव्यू देखने को मिले हैं।
4. Liberty Force 10 Black Sports Shoes for Men - Knit-Mesh Lace-Up Sports Wear
Liberty के जूते अपने बजट फ्रेंडली प्राइस और क्वालिटी के लिए पसंद किए जाते हैं। कम दाम में शानदार क्वालिटी देने वाला ये ब्रांड लाखों लोगों का पसंदीदा है। अगर आपको भी जूता लेना है, तो इस जूते पर एक नजर जरूर डालें। केवल 819 में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये जूता उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिन्हें कम दाम में मजबूत और टिकाऊ जूता चाहिए। इस जूते को आप जितना चाहे इस्तेमाल करें, इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा! खासकर वर्कआउट और एक्सरसाइज के दौरान ये आपके पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है, जिससे आप लंबे समय तक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
जानिए क्या है उपभोक्ताओं की राय:
उपभोक्ताओं की माने तो ये जूता एक हल्का और हवादार विकल्प है। विशेष रूप से जिन्हें लाइटवेट जूते पसंद हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प साबित होगा। इसकी फिटिंग से लेकर इसके डिजाइन पर लोगों ने सकारात्मक टिप्पणी दी है। परंतु इसकी ड्युरेबिलिटी को लेकर कुछ लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन देखने को मिले हैं। हालांकि, कुल मिलाकर ये जूता पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया जा रहा है।
5. Liberty LEAP7X Black & Dark Grey Walking Shoes for Men - Memory Foam Daily Walks
रोजाना वॉक करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हैं। खासकर अगर आप 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखते हैं, तो इस तरह के जूते पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे और बिना थके लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे। ये जूता देखने में जितना स्टाइलिश है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इस जूते को शारीरिक गतिविधियों के दौरान पहनने के अलावा कैजुअली स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस के लिए रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, तो ये जूता पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। इस तरह आपको थकान का अनुभव नहीं होगा।
जानिए क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस वॉकिंग शूज की क्वालिटी काफी अच्छी बताई जा रही है। साथ ही इसका कंफर्टेबल डिजाइन भी लोगों को बहुत पसंद आया है। कुल मिलाकर ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, जिसे आप घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें