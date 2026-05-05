मेट गाला 2026 में सुधा रेड्डी का रॉयल लुक, 15 मिलियन डॉलर की ज्वेलरी ने खींचा ध्यान
मेट गाला 2026 में हैदराबाद की बिजनेसवुमन सुधा रेड्डी ने अपने रॉयल लुक से सबको चौंका दिया। उनके आउटफिट और महंगी ज्वेलरी ने रेड कार्पेट पर खास पहचान बनाई है। जानें उनके यूनिक और रॉयल लुक की खास बातें -
Met Gala 2026 Looks: दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक मेट गाला में इंडियन सेलेब्स के लुक्स हर साल चर्चा में आ जाते हैं। हैदराबाद की बिजनेसवुमन और फिलांथ्रोपिस्ट Sudha Reddy ने मेट गाला 2026 में अपने भव्य और रॉयल लुक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह रेड कार्पेट लुक बेहद खास है और खूब वायरल भी हो रहा है। उनका आउटफिट जितना यूनिक है, उससे कहीं ज्यादा ध्यान उनकी ज्वेलरी खींच रही है। उनका नेकपीस पूरे लुक में हाईलाइट हो रहा है। जानें उनके लुक की खास बातें -
सुधा रेड्डी का रॉयल आउटफिट
- सुधा रेड्डी का यह आउटफिट मशहूर डिजाइनर Manish Malhotra और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट Mariel Haenn के सहयोग से तैयार किया गया था। आउटफिट में जरी (zardozi), मारोरी, रेशम और मेटल वर्क का शानदार मेल देखने को मिला। इसकी डिजाइन प्राचीन भारतीय कला 'कलमकारी' से प्रेरित थी, जो लगभग 3000 साल पुरानी टेक्सटाइल आर्ट मानी जाती है।
- इसके अलावा इस ड्रेस में रॉयल ब्लू रंग का कॉर्सेट है जो बेहद एलिगेंट और स्ट्रक्चर्ड लुक दे रहा है। वहीं, साथ में लंबी ट्रेल है जिस पर खूबसूरत मोर (peacock) मोटिफ्स बने हुए हैं। आउटफिट की सबसे यूनिक बात इसकी बैक डिजाइन है, जहां मेटल से बना 'कल्पवृक्ष' (kalpavriksha) का डिजाइन दिया गया है। यह ब्रास, कॉपर और सिल्वर से तैयार किया गया है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है।
15 मिलियन डॉलर की ज्वेलरी बनी हाइलाइट
जहां आउटफिट शानदार था, वहीं सुधा रेड्डी की ज्वेलरी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। उन्होंने लगभग 15 मिलियन डॉलर (करीब 120 करोड़ रुपये) की ज्वेलरी पहनी थी, जो उनकी पर्सनल कलेक्शन से ली गई थी। इसमें सबसे खास था 550 कैरेट का 'क्वीन ऑफ मेरलानी' (Queen of Merelani) तंजानाइट स्टोन, जो डायमंड नेकलेस का सेंटरपीस था। इसके अलावा उन्होंने 23 कैरेट येलो डायमंड रिंग और 30 कैरेट पोल्की डायमंड रिंग भी पहनी, जो उनके लुक को और रिच बनाती है।
मेकअप और हेयरस्टाइल
सुधा रेड्डी का मेकअप सॉफ्ट और क्लासी रखा गया था। न्यूड लिप्स, डिफाइंड आइब्रो और ग्लोइंग स्किन ने उनके लुक को बैलेंस किया। हेयरस्टाइल में हाई पोनीटेल रखी गई, जो पूरे आउटफिट के साथ मॉडर्न और एलिगेंट फील देती है।
एलिगेंस और स्टाइल: सुधा रेड्डी का मेट गाला 2026 लुक भारतीय कला, परंपरा और मॉडर्न फैशन का शानदार मेल है। उनका आउटफिट और ज्वेलरी ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि भारतीय कारीगरी और रॉयल स्टाइल को दुनिया के सामने पेश करने का एक बेहतरीन उदाहरण भी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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