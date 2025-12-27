फेस्टिव फैशन गोल्स: ट्रेडिशनल लहंगे में सबा आजाद का रॉयल टच

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस सबा आजाद ने अपने लेटेस्ट ट्रेडिशनल लहंगा लुक से एथनिक फैशन में एलिगेंस और ग्रेस का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। उनका यह अंदाज़ मिनिमल होते हुए भी रॉयल फील देता है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस सबा आजाद अपने यूनिक फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ-साथ उनका एथनिक स्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहता है। जहां अक्सर सेलेब्रिटीज हैवी और ओवर-द-टॉप आउटफिट्स चुनती हैं, वहीं सबा का स्टाइल हमेशा सॉफ्ट, एलिगेंट और बैलेंस्ड नजर आता है। हाल ही में सामने आए उनके इस ट्रेडिशनल लहंगा लुक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सादगी में ही असली खूबसूरती होती है। यह लुक उन महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है जो शादी, फेस्टिव सीज़न या किसी खास मौके पर एलिगेंट लेकिन कम्फर्टेबल एथनिक आउटफिट पहनना चाहती हैं। सबा आजाद का यह ट्रेडिशनल लहंगा लुक साबित करता है कि सही कलर कॉम्बिनेशन, फिट और मिनिमल स्टाइलिंग से आप भी रॉयल और टाइमलेस दिखाई दे सकती हैं।

लहंगा डिटेल्स: इस लुक में सबा ने आइवरी शेड का खूबसूरत फ्लोई लहंगा पहना है। लहंगे का फैब्रिक हल्का और आरामदायक नजर आता है, जो इसे लंबे समय तक पहनने के लिए परफेक्ट बनाता है। नीचे की ओर बनी सॉफ्ट प्लीट्स और हल्का गोल्डन बॉर्डर लहंगे को ग्रेसफुल टच देता है। आइवरी कलर ना सिर्फ ट्रेंड में है बल्कि हर स्किन टोन पर बेहद एलिगेंट भी लगता है।

डिजाइनर ब्लाउज: लहंगे के साथ उन्होंने डीप रेड और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज कैरी किया है, जो पूरे आउटफिट का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। ब्लाउज पर किया गया जरी और मिरर वर्क ट्रेडिशनल कारीगरी को खूबसूरती से दर्शाता है। रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन एथनिक फैशन में हमेशा क्लासिक माना जाता है और आइवरी लहंगे के साथ यह और भी ज्यादा उभरकर सामने आता है।

दुपट्टा ड्रेपिंग: सबा ने इस लुक को एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है, जिस पर हल्का गोल्डन बॉर्डर और छोटी-छोटी बूटियां हैं। दुपट्टे को उन्होंने सॉफ्ट ड्रेप में रखा है जिससे पूरा आउटफिट हल्का और फ्लोई लगता है।