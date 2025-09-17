सूट के साथ आप कैसे लेती हैं दुपट्टा? पता करें कौन सा स्टाइल आप पर जचेगा! How Your Dupatta Style Can Transform Your Body Look Instantly Tips to Pick your right style, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनHow Your Dupatta Style Can Transform Your Body Look Instantly Tips to Pick your right style

सूट के साथ आप कैसे लेती हैं दुपट्टा? पता करें कौन सा स्टाइल आप पर जचेगा!

आप किस तरह दुपट्टा लेती हैं, उसका असर आपके फेस शेप और बॉडी के साइज पर भी नजर आता है। इसलिए अपने फीचर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आप पर कैसा स्टाइल सूट होता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 03:43 PM
share Share
Follow Us on
सूट के साथ आप कैसे लेती हैं दुपट्टा? पता करें कौन सा स्टाइल आप पर जचेगा!

सूट लुक तभी कंप्लीट होता है, जब साथ में एक दुपट्टा भी हो। दुप्पटा प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक देता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। वैसे दुपट्टा कैरी करने के भी कई स्टाइल होते हैं। हर लड़की अपने कंफर्ट के हिसाब से अलग-अलग तरीके से दुपट्टा कैरी करती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि दुपट्टा कैरी करने का तरीका आपकी बॉडी शेप पर भी असर डालता है? जी हां, आप किस तरह दुपट्टा लेती हैं, उसका असर आपके फेस शेप और बॉडी के साइज पर भी नजर आता है। इसलिए अपने फीचर्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आप पर कैसा स्टाइल सूट होता है। चलिए जानते हैं।

गले में दुपट्टा डालना

कुछ गर्ल्स अपना दुपट्टा गले में डालना पसंद करती हैं। ये पूरी तरह नेक से चिपक जाता है, जो देखने में काफी फैंसी लगता है। लेकिन ये स्टाइल आपके डबल चिन को हाइलाइट करता है। ऐसे में अगर आपका फेस थोड़ा चबी है या आप डबल चिन से परेशान हैं, तो इस स्टाइल में दुपट्टा कैरी ना करें।

टू साइडेड ड्रेपिंग

टू साइडेड ड्रेपिंग भी एक पॉपुलर स्टाइल है, जो गर्ल्स काफी कैरी करती हैं। इसमें दोनों कंधों के पीछे से दुपट्टे को आगे की तरफ ड्रेप किया जाता है। ये कुछ-कुछ शॉल लेने के तरीके जैसा होता है। वैसे तो ये काफी स्टाइलिश लुक देता है लेकिन अगर आपकी अपर बॉडी थोड़ी हेवी है, तो ये स्टाइल आपको अवॉइड करना चाहिए। ये काफी राउंडेड लुक देता है, जिससे बॉडी थोड़ी हेवी लग सकती है।

चेस्ट कवरिंग ड्रेप

ये एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर तरीका है, दुपट्टा लेने का। इसमें चेस्ट एरिया को कवर करते हुए, दुपट्टा वियर किया जाता है। आगे से ये पूरी तरह कवर्ड होता है और नॉर्मली गले में ही डाला जाता है। ये ड्रेप आपके लिए परफेक्ट है, अगर आप अपने चेस्ट एरिया को कवर्ड रखना चाहती हैं। इसके अलावा ये थोड़ी वॉल्यूम भी एड करता है, जो देखने में क्लासी लगता है।

वन साइडेड ड्रेपिंग

ज्यादातर गर्ल्स दुपट्टे को एक कंधे पर लेना पसंद करती हैं। ये वन साइडेड ड्रेपिंग स्टाइल होता है, जिसमें दुपट्टा वर्टिकल लेंथ एड करता है। अगर आप इस तरह दुपट्टा कैरी करती हैं, तो बॉडी को ज्यादा स्लिम और टॉल लुक मिलता है। ये स्टाइल देखने में भी काफी फैंसी लगता है।

(All Images Credit: Pinterest)

Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।