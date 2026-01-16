टाइट फिटिंग के सूट-ड्रेस पहनती हैं, तो ये 4 टिप्स नोट कर लें, वरना क्लासी नहीं चीप लुक मिलेगा!

संक्षेप: बॉडी हगिंग ड्रेसेज और सूटों में टाइट फिटिंग की वजह से बॉडी की सारी डिटेल्स नजर आने लगती हैं। इमेज कोच गुरप्रीत कौर कहती हैं कि अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो सबसे पहले इन 4 बातों को जरूर नोट कर लें।

इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग कपड़े देखकर ही हमारी पर्सनेलिटी जज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महंगे, ब्रांडेड कपड़े ही वियर करने चाहिए, बल्कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आप पर सूट हों। वेल फिटेड क्लोथ्स हर किसी पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा टाइट कपड़े सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं होते बल्कि देखने में काफी चीप भी लग सकते हैं। खासतौर से बॉडी हगिंग ड्रेसेज और सूटों में ये देखने को मिलता है, जब टाइट फिटिंग की वजह से बॉडी की सारी डिटेल्स नजर आने लगती हैं। इमेज कोच गुरप्रीत कौर कहती हैं कि अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो सबसे पहले इन 4 बातों को जरूर नोट कर लें। ताकि आपका लुक चीप नहीं बल्कि क्लासी और स्टाइलिश लगे।

पहनने से पहले फाइनल फिट चेक जरूर करें कोई भी टाइट ड्रेस या सूट पहनकर बाहर जाने से पहले एक फाइनल फिट चेक जरूर कर लें। इसके लिए कपड़े को पिंच कीजिए, अगर वो आपकी चुटकी में आ रहा है तो उसकी फिटिंग ठीक है। इमेज कोच कहती हैं कि आपका आउटफिट कम से कम इतना लूज तो होना ही चाहिए। तभी वो पहनने में कंफर्टेबल रहेगा और देखने में क्लासी भी लगेगा।

कपड़े के अंदर लाइनिंग लगवाएं गुरप्रीत कहती हैं कि किसी भी टाइट ड्रेस के अंदर आपको एक थिक लाइनिंग जरूर लगवा लेनी चाहिए। इसकी वजह से कपड़ा आपकी बॉडी पर ज्यादा चिपकता नहीं है और बॉडी की डिटेलिंग भी ज्यादा निखर कर नहीं आती है। ये सिंपल सी ट्रिक आपके आउटफिट को चीप से क्लासी बना सकती है।

प्रॉपर इनरवियर पहनना जरूरी है टाइट बॉडी हगिंग ड्रेस या फिटेड कपड़े पहनना पसंद करती हैं, तो इनके नीचे इनरवियर सही रखना भी बेहद जरूरी है। इमेज कोच कहती हैं कि ऐसे आउटफिट्स के नीचे अपने बॉडीशेपर जरूर पहनें। ये आपकी बॉडी को एक स्मूदनेस दे देते हैं, जिससे बॉडी की डिटेलिंग बाहर नजर नहीं आती।