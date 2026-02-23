5 इंच हील्स पहनना लगने लगेगा आसान, बस पहनते समय 4 अमेजिंग फैशन हेक्स करें ट्राई
हाई हील्स स्टाइल को तुरंत एलीगेंट बना देती हैं, लेकिन 5 इंच हील पहनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर सही ट्रिक्स पता हों, तो आप भी बिना दर्द और डगमगाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल सकती हैं। यहां जानिए 4 अमेजिंग फैशन हैक्स-
हील्स पहनकर साड़ी हो या सूट सभी का लुक खूबसूरत बन जाता है। जिन लोगों की हाइट कम होती है, उनके लिए भी हील्स स्टाइलिंग का तरीका है। हील्स पहनना तो सभी को अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा इंच वाली हील्स में चलना भी मुश्किल होता है और इसमें दर्द भी होने लगता है। ऐसे में कई बार हील्स पहनने का मन नहीं करता और दर्द का ख्याल आने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कुछ फैशन हैक्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से 4-5 इंच की हील्स आप आसानी से पहन सकती हैं। चलिए बताते हैं ये हैक्स क्या हैं।
हाई हील्स पहनने के लिए 4 अमेजिंग हैक्स-
1- प्लेटफॉर्म या ब्लॉक हील्स
सबसे पहले तो आपको प्लेटफॉर्म या ब्लॉक हील्स को चुनना है। प्लेटफॉर्म हील्स आगे से पीछे तक बराबर होते हैं और ब्लॉक हील्स पीछे से स्क्वॉयर लुक में होते हैं, जो एड़ियों को कंफर्ट करते हैं। ऐसे में आप इन दोनों को पहनने के लिए चुनें। ये दोनों ही पैरों को राहत भी देंगी और स्टाइलिश भी दिखेंगी। कई लड़कियां स्टाइल के चक्कर में पेंसिल या लॉन्ग टेल हील्स पहन लेती हैं लेकिन ये पैरों को जरा भी आराम नहीं देती और इन्हें पहनने पर भयंकर दर्द होता है।
2- जेल पैड
अगर आपको हील्स काट लेती है या अंदर की ओर पैरों में दर्द होने लगता है, तो जेल पैड का इस्तेमाल करें। पैरों में जेल पैड लगाकर हील्स पहनने पर दर्द नहीं होगा और हील्स में ये दिखेंगे भी नहीं। ये जेल पैड ट्रांसपेरेंट होते हैं और आसानी से चिपक जाते हैं।
3- टेप वाली ट्रिक
दूसरी और तीसरी उंगली को स्किन-सेफ टेप से हल्का-सा साथ में बांधने से नसों पर दबाव कम पड़ता है। यह ट्रिक खासकर स्टिलेटो हील्स में काफी मददगार है। ध्यान रखें टेप बहुत टाइट न हो। अगर हील्क के साइड से आपकी उंगलियों में दर्द होता है या छील जाता है तो ये ट्रिक काम आएगी।
4- प्रैक्टिस करें
हील्स पहनकर लंबा चलना है, तो घर पर पहनकर कुछ देर तक प्रैक्टिस कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हील्स आपको कहां दर्द देगी और कहां पर आपके जेल पैड या टेप लगाने की जरूरत होगी। इसके अलावा लंबा दिन हो तो एक जोड़ी फ्लैट सैंडल बैग में डाल लें। इवेंट या पार्टी खत्म होने के बाद फ्लैट्स पहन लें। इससे आपको फौरन आराम मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
