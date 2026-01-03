पफ जैकेट घर में धोने से नहीं होगी खराब, बस पता होने चाहिए वॉश करने के ये टिप्स

सर्दियों की ठंडी हवा रोकने में पफ जैकेट खूब काम करती है। ये जैकेट बेहद खास होती है क्योंकि इसको खास इंसुलेशन के साथ बनाया जाता हैं। लेकिन एक बार ये जैकेट गंदी हो गई तो घर में धुलने से काफी सारे लोग मना करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की पफर जैकेट घर में धोने के बाद खराब हो जाती है। लेकिन पूरी ठंड अगर आप इस जैकेट के सहारे बिताते हैं तो हर बार ड्राई क्लीन मुश्किल है। ऐसे में पफ जैकेट को हाथ से धोने का सही तरीका सीख लें। जिससे आपकी जैकेट खराब ना हो और ठंड से बचाने में मदद करे।