पफ जैकेट घर में धोने से नहीं होगी खराब, बस पता होने चाहिए वॉश करने के ये टिप्स
How to wash puff jacket at home: पफ जैकेट दिखने में स्टाइलिश लगती है और ठंड भी रोकती है। लेकिन एक बार ये गंदी हो गई तो धोना मुश्किल लगता है क्योंकि कई बार गलत तरीके से धोने की वजह से जैकेट खराब हो जाती है। ऐसे में घर में जैकेट को धोने और सुखाने का सही तरीका।
सर्दियों की ठंडी हवा रोकने में पफ जैकेट खूब काम करती है। ये जैकेट बेहद खास होती है क्योंकि इसको खास इंसुलेशन के साथ बनाया जाता हैं। लेकिन एक बार ये जैकेट गंदी हो गई तो घर में धुलने से काफी सारे लोग मना करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों की पफर जैकेट घर में धोने के बाद खराब हो जाती है। लेकिन पूरी ठंड अगर आप इस जैकेट के सहारे बिताते हैं तो हर बार ड्राई क्लीन मुश्किल है। ऐसे में पफ जैकेट को हाथ से धोने का सही तरीका सीख लें। जिससे आपकी जैकेट खराब ना हो और ठंड से बचाने में मदद करे।
पफ जैकेट को हाथ से धोने का सही तरीका
पफ जैकेट को हाथ से धोना है तो इसे काफी माइल्ड क्लीनिंग की जरूरत होती है। जिससे इस पर लगे दाग-धब्बे वगैरह साफ हो जाएं और साथ ही बदबू भी निकल जाए। तो इन स्टेप को फॉलो करके पफ जैकेट को वॉश करें।
- सबसे पहले पफ जैकेट को हैंगर में करके टांग लें।
- अब किसी माइल्ड सोप को लें। इसे किसी खुरदुरे या जाली वाले कपड़े में लपेंटे। अगर आपके पास लूफा है तो उसमे भी साबुन को लपेट सकती हैं। अब कॉलर, स्लीव के साथ के साथ धब्बे लगी जगह पर साबुन लगाएं और साथ ही लूफा की मदद से रगड़ते चलें। ऐसा करने से जैकेट पर लगी गंदगी साफ हो जाएगी।
- बस अब स्प्रे शॉवर की मदद से या फिर हल्के हाथ से पानी डालकर हैंगर में टंगे हुए ही सारे साबुन को क्लीन कर दे।
- जैकेट को हवा और धूप में हैंगर में टांगकर ही सुखाएं।
- जब इसका पानी झड़ जाए तो हेयर ड्रायर लें।
- दोनों स्लीव को इकट्ठा करके रबर बैंड से बांध दे।
- अब हेयर ड्रायर को कूल मोड पर चलाएं और जैकेट की चेन को बंद कर दें।
- पूरी जैकेट में अलग-अलग जगह पर लगाकर हेयर ड्रायर से हवा भरे और हवा भरते समय हैंगर से थपकी देते रहें जिससे कि हवा हर तरफ फैल जाए। ऐसा करने से आपकी पफ जैकेट दोबारा से फूली-फूली बनकर रेडी हो जाएगी और क्लीन भी हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
