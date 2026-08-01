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15 अगस्त पर व्हाइट कुर्ती को इन 7 तरीकों से करें स्टाइल, मिलेगा परफेक्ट ट्राईकलर एथनिक लुक

By Deepali Srivastava
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अगर आप 15 अगस्त पर व्हाइट कुर्ती पहनने का प्लान कर रही हैं, तो इन आसान स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर क्लासी और एलिगेंट लुक पा सकती हैं।

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15 अगस्त पर व्हाइट कुर्ती को इन 7 तरीकों से करें स्टाइल

5 अगस्त के मौके पर खास और सबसे अलग दिखने के लिए लोग पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। खासकर वर्किंग महिलाएं स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में पहनने के लिए स्टाइलिश कुर्तियों के डिजाइन और पैटर्न तलाशने लगती हैं। हालांकि, हर बार पूरी तरह ट्राईकलर या तिरंगे प्रिंट वाली कुर्ती पहनना जरूरी नहीं है। अगर आप इस बार कुछ अलग और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो सिंपल व्हाइट कुर्ती को भी स्टाइलिश तरीके से कैरी कर सकती हैं। सही एक्सेसरीज और स्टाइलिंग के साथ आपकी व्हाइट कुर्ती 15 अगस्त के दिन परफेक्ट एथनिक लुक देगी और आप सबसे खूबसूरत दिखेंगी।

व्हाइट कुर्ती स्टाइल करने के 7 जरूरी टिप्स-

1. ट्राईकलर दुपट्टे के साथ करें पेयर

  • अगर आप बिल्कुल प्लेन व्हाइट कुर्ती पहनना चाहती हैं, तो उसके साथ केसरिया, सफेद या फिर हरे रंग का दुपट्टा कैरी करें। वैसे किसी एक रंग का दुपट्टा ले सकती हैं या फिर तीनों रंगों वाला दुपट्टा ले सकते हैं। इसके साथ न्यूड मेकअप और व्हाइट सैंडल्स या जूती पहनें।

2. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनें

  • व्हाइट कुर्ती के साथ आप ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चोकर और चूड़ियां पहनें। व्हाइट कुर्ती के साथ ये सभी चीजें खूबसूरत लगेंगी और कॉलेज-ऑफिस के लिए परफेक्ट लुक मिलेगा। ध्यान रखें कि बहुत भारी ज्वेलरी की बजाय एक स्टेटमेंट पीस चुनें

3. लेगिंग की जगह प्लाजो पहनें

  • हर बार व्हाइट लेगिंग पहनने की बजाय इस बार ग्रीन या ऑरेंज पलाजो या स्ट्रेट पैंट ट्राई करें। इससे आपका आउटफिट तिरंगे की थीम के साथ पूरी तरह मैच करेगा। अब लेगिंग का फैशन खत्म हो चुका है, ऐसे में पैंट-प्लाजो ही पहनें।

4. तिरंगा ब्रोच या बैज लगाएं

  • सिंपल व्हाइट कुर्ती के साथ आप तिरंगा ब्रोच या बैज लगाएं। इससे आपको फुल देशभक्ति वाइब मिलेगी और आपका लुक भी क्लासी दिखेगा। इसे कुर्ती के बाएं हिस्से पर लगाएं, जहां यह सबसे ज्यादा आकर्षक लगे।

5. जूती या कोल्हापुरी चप्पल पहनें

  • ट्राईकलर लुक के साथ आप जूती या फिर कोल्हापुरी वाली फ्लैट चप्पलें पहनें। इससे आपका लुक ज्यादा एथनिक दिखेगा और सोबर भी। आप व्हाइट, गोल्डन कलर के फुटवियर चुन सकती हैं।

6. ट्राईकलर चूड़ियां और बिंदी लगाएं

  • अक्सर छोटे-छोटे एक्सेसरीज भी पूरे लुक को बदल देते हैं। हरे, सफेद और केसरिया रंग की चूड़ियां, छोटी बिंदी और मैचिंग नेल पेंट आपके पूरे लुक में चार-चांद लगा सकते हैं। आप सिर्फ एक हाथ में चूड़ियां कैरी करें और दूसरे में घड़ी पहनें।

7. मिनिमल मेकअप और हेयरस्टाइल

  • व्हाइट कुर्ती के साथ बहुत हैवी मेकअप की जरूरत नहीं होती। हल्का बेस, काजल, न्यूड लिपस्टिक लगाएं। हेयरस्टाइल में आप ओपन हेयर लुक या फिर हाफ टाई करते हुए बालों को रखें। इससे आपका लुक एलिगेंट और ट्रेंडी दिखेगा।

स्टाइलिंग मिस्टेक्स से बचें-

-बहुत ज्यादा ट्राईकलर एक्सेसरीज एक साथ पहनने से बचें।

-कंफर्टेबल फैब्रिक वाली कुर्ती चुनें, खासकर अगर पूरे दिन बाहर रहना हो।

-अगर ऑफिस या स्कूल में सेलिब्रेशन है, तो सिंपल और एलिगेंट लुक बेहतर रहेगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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