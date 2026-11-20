लाल चूड़ियों के साथ बैंगल्स मिलाकर बनाएं ये 8 फैंसी सेट! साड़ी हों या सूट, सुंदर लगेंगे हाथ
लाल रंग की चूड़ियां हाथों में बेहद सुंदर लगती हैं। खासकर अगर आप इन्हें दूसरे बैंगल्स के साथ मिक्स कर के पहनें, तो बहुत ही फैंसी लुक आता है। यहां हम आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकती हैं।
लाल चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। यही वजह है कि शादी के दौरान या बाद में भी महिलाएं अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहनती हैं। इनका चटख रंग हाथों में बहुत खूबसूरत लगता है। प्लेन कांच की चूड़ियां और भी सुंदर लगने लगती हैं, जब आप इनका सेट बनाकर पहनती हैं। गोल्डन बैंगल्स या दूसरी चूड़ियों के साथ मिक्स कर के बहुत ही फैंसी लुक आता है। आजकल लाल चूड़ियों में भी कई तरह के डिजाइन ट्रेंड में हैं, जिन्हें आप अपनी शादी में आउटफिट और ज्वैलरी के साथ मैच कर सकती हैं। होने वाली ब्राइड हैं या नई नवेली दुल्हन हैं, तो लाल रंग की चूड़ियों का ये सेट ट्राई कर सकती हैं।
प्लेन ग्लास बैंगल्स को ऐसे स्टाइल करें
प्लेन कांच की लाल चूड़ियों को आप रेनड्रॉप पैटर्न वाली चूड़ियों के साथ मिक्स कर के ऐसा सेट बना सकती हैं। इसके दोनों तरफ क्रिस्टल बैंगल्स स्टाइल करें। बहुत ही एलिगेंट लुक आता है। ऐसी चूड़ियों में हाथ अलग ही शाइन करते हैं।
बीच-बीच में लगाएं बैंगल्स
अगर आपके पास थोड़े हेवी गोल्डन बैंगल्स हैं, तो उन्हें आप लाल कांच की चूड़ियों के बीच-बीच में लगाकर इस तरह से पहन सकती हैं। चूड़ियां प्लेन कांच की रखें, वरना डिजाइन थोड़ा ओवर लग सकता है।
कांच की चूड़ियों से चूड़ा सेट बनाएं
होने वाली ब्राइड हैं तो प्लेन कांच की चूड़ियों से इस तरह का चूड़ा सेट बनाकर वियर कर सकती हैं। इनके साथ अपने फैंसी बैंगल्स स्टाइल करें और हाथों में भर-भर के चूड़ियां पहनें। बहुत ही सुंदर लुक आएगा।
गोल्डन चूड़ियों के साथ मिक्स करें
गोल्डन चूड़ियों के साथ मिक्स कर के भी बहुत सुंदर सेट बना सकती हैं। बीच-बीच में घुंघरू बैंगल्स भी मिला लें, बहुत ही फैंसी लुक आता है। खासकर अगर आप हेवी साड़ी पहन रही हैं, जिसपर गोल्ड एंब्रॉयडरी का काम है तो इस तरह का सेट बेहद खूबसूरत लगेगा।
हरी चूड़ियों के साथ बनाएं सेट
प्लेन कांच की रेड चूड़ियों के साथ आप थोड़ी डिजाइनर और मोटी हरी चूड़ी अरेंज कर के सेट बना सकती हैं। इन्हें आप चूड़ियों के आगे-पीछे लगा सकती हैं। साथ में बैंगल्स स्टोन वर्क वाले बैंगल्स भी लगा लें, हेवी सा सेट बन जाएगा।
चूड़ियों के बीच में लगाएं बैंगल्स
अगर आपके पास स्टेटमेंट गोल्ड बैंगल्स हैं, तो इन्हें आप अपनी प्लेन कांच की चूड़ियों के बीच में लगाकर पहन सकती हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा। अगर आपको ज्यादा हेवी लुक पसंद नहीं आता है, तो ये आपके लिए बढ़िया डिजाइन रहेगा।
लटकन वाले बैंगल्स पहनें
आजकल लटकन वाले बैंगल्स आने लगे हैं, जो काफी खूबसूरत लगते हैं। नई-नवेली दुल्हन हैं, तो ये लटकन वाले बैंगल्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। खासकर वेलवेट वाली चूड़ियों के साथ बहुत रॉयल लुक आएगा।
डिजाइनर बैंगल्स के साथ बनाएं
डिजाइनर बैंगल्स आजकल काफी ट्रेंड में हैं। इस तरह के स्टेटमेंट बैंगल्स के साथ प्लेन चूड़ियां भी काफी फैंसी लगती हैं। अगर आप अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखना पसंद करती हैं, तो इस तरह से सेट बनाकर पहन सकती हैं।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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