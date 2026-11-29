ब्लेजर को सर्दियों में कैसे करें स्टाइल? अनन्या पांडे से लेकर करीना कपूर को देख ये टिप्स आएंगे काम
सर्दियों में खुद को इस तरह से स्टाइल करना कि ठंड भी ना लगे और आप स्टाइलिश भी दिखें, तभी परफेक्ट लुक आता है। ब्लेजर को इस बार फॉर्मल नहीं बल्कि सेमी फार्मल तरीके से वियर करें, देखें ये लुक्स….
सर्दियों के महीने में स्टाइलिश भी दिखना है और खुद को ठंड से भी बचाना है। ऐसे में ब्लेजर सबसे शानदार पीस है, जिसे वर्सेटाइल तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर आप इस सिंपल जींस, ट्राउजर या पैंट के साथ पहनकर रेडी होती हैं तो ये फार्मल लुक क्रिएट करता है। लेकिन यहीं ब्लेजर जब आप एथिनिक लुक में वियर करती हैं तो ना केवल ग्लैमरस बन जाता है बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो स्कर्ट के साथ ब्लेजर को पहनने का ट्रेंड इस सर्दी हो सकता है। करीना कपूर, अनन्या पांडे की तरह आप इन लुक्स को ट्राई कर सकती हैं। लेकिन साथ ही स्टाइल करते वक्त छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
प्लेन ब्लेजर और प्लीटेड स्कर्ट
करीना कपूर का ये सेमीफार्मल लुक आप भी किसी मौके पर रीक्रिएट कर सकती हैं। अपने फार्मल ब्लेजर को प्लीटेड स्कर्ट के साथ पेयर कर पहनें। मोनोक्रोमेटिक लुक इस आउटफिट के साथ स्टनिंग दिखेगा। करीना कपूर ने आइवरी शेड के ब्लेजर को मैचिंग प्लीटेड स्कर्ट के साथ पेयर किया है। साथ में प्वाइंटेड पम्प्स बॉस लेडी फेमिनिन लुक क्रिएट हो रहा है, जो अट्रैक्टिव दिख रहा। फिटेड ब्लेजर को इस सर्दी पैंट के साथ पहनने का आइडिया छोड़ें और इस तरह से स्कर्ट ट्राई करें।
शिमरी फिटेड स्कर्ट और ब्लेजर
अनन्या पांडे का लुक विंटर में स्टाइलिश दिखने का परफेक्ट उदाहरण हैं। फिटेड हाईवेस्ट फ्लावर डिजाइन स्कर्ट के साथ ट्वीड जैकेट अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्रॉप जैकेट के साथ हाई वेस्ट स्कर्ट वेस्टलाइन को अच्छी तरह से डिफाइन कर रही है। खासतौर पर डे टाइम में अगर आप किसी सेमी फार्मल ओकेजन पर रेडी होना चाहती हैं तो इस लुक को ट्राई करके देखें।
साड़ी विद ब्लेजर
साड़ी विद ब्लेजर सर्दियों का एवरग्रीन फैशन है। जिसे हर साल आप ट्राई कर सकती हैं और ये आपको कभी भी लुक्स के मामले में निराश नहीं करेगा। स्टेटमेंट जैकेट्स के साथ साड़ी और पल्लू को घुमाकर दूसरे साइ़ड हाथों में फंसा कर रेडी अनन्या बिरला का लुक इंटरेस्टिंग है, जिसे ट्राई किया जा सकता है।
बॉडी टाइप का रखें ध्यान
जब भी ब्लेजर को स्कर्ट या फिर साड़ी के साथ पेयर कर रही हों तो अपने बॉडी टाइप का ध्यान रखना जरूरी है। वैसे जैकेट के साथ स्कर्ट पहनने से पहले अपने बॉडी स्ट्र्क्चर पर फोकस करना जरूरी है। साथ ही एक्सेसरीज भी ऐसा हो जो लुक को कॉम्प्लिमेंट करें। इस तरह के स्टेटमेंट लुक कैरी कर रहे हों तो साथ में स्माल ईयररिंग्स, स्ट्र्क्चर्ड हैंडबैग और बूट्स सर्दियों में इंटररेस्टिंग दिखेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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