सर्दियों में साड़ी कैसे स्टाइल करें? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से लें विंटर फैशन इंस्पिरेशन

संक्षेप: सर्दियों में साड़ी पहनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन सही स्टाइलिंग के साथ यह मौसम साड़ी के लिए बेहद एलिगेंट साबित हो सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने बार-बार दिखाया है कि ठंड के मौसम में भी साड़ी को कैसे स्टाइलिश बनाया जा सकता है।

साड़ी भारतीय महिलाओं की सबसे खूबसूरत पोशाक मानी जाती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसे पहनने को लेकर कई महिलाएं असमंजस में रहती हैं। ठंड के कारण अक्सर साड़ी को अनकंफर्टेबल समझा जाता है, जबकि सही फैब्रिक, लेयरिंग और स्टाइलिंग के साथ यह मौसम साड़ी के लिए बेहद परफेक्ट हो सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने कई बार यह साबित किया है कि सर्दियों में भी साड़ी को बेहद एलिगेंट, ग्रेसफुल और ट्रेंडी तरीके से कैरी किया जा सकता है। चाहे रेड कार्पेट हो, वेडिंग फंक्शन या फेस्टिव पार्टी- एक्ट्रेसेस के विंटर साड़ी लुक्स फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन चुके हैं। वेलवेट साड़ियों से लेकर फुल स्लीव्स ब्लाउज, जैकेट स्टाइलिंग और शॉल लेयरिंग तक, विंटर साड़ी स्टाइलिंग के कई ऐसे तरीके हैं जो आपको ठंड से बचाने के साथ-साथ बेहद स्टाइलिश भी बनाते हैं।

सर्दियों में साड़ी स्टाइल करने के आसान और ट्रेंडी टिप्स- 1. गर्म और हैवी फैब्रिक की साड़ी चुनें: सर्दियों में हल्के फैब्रिक की साड़ियों से बचें। वेलवेट, बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, ऊनी साड़ियां या टिश्यू सिल्क ठंड के मौसम के लिए बेहतर होती हैं। ये ना सिर्फ शरीर को गर्म रखती हैं बल्कि लुक को भी रिच और एलिगेंट बनाती हैं।

2. फुल स्लीव्स या हाई-नेक ब्लाउज पहनें: ब्लाउज का सही चुनाव सर्दियों में बेहद जरूरी है। फुल स्लीव्स, हाई-नेक या कॉलर वाले ब्लाउज ठंड से बचाते हैं और साड़ी लुक को क्लासी टच देते हैं। वेलवेट, ब्रॉकेड या सिल्क ब्लाउज विंटर के लिए परफेक्ट रहते हैं।

3. जैकेट, शॉल या केप से करें लेयरिंग: साड़ी के ऊपर जैकेट, केप या कढ़ाईदार शॉल पहनना विंटर स्टाइलिंग का सबसे स्मार्ट तरीका है। यह ना सिर्फ आपको गर्म रखता है बल्कि साड़ी को इंडो-वेस्टर्न और मॉडर्न लुक भी देता है।

4. इनर लेयर पर ध्यान दें: साड़ी पहनते समय अंदर थर्मल या फुल-स्लीव्स इनर टॉप पहन सकती हैं। इससे ठंड से बचाव होता है और साड़ी का शेप भी खराब नहीं होता। यह ट्रिक खासतौर पर ओपन जगहों पर होने वाले फंक्शन्स के लिए उपयोगी है।

5. स्वेटर या टर्टल नेक के साथ एक्सपेरिमेंट करें: अगर आप कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो साड़ी के साथ फाइन निट स्वेटर या टर्टल नेक ब्लाउज पहन सकती हैं। यह इंडो-वेस्टर्न स्टाइल ठंड में भी आपको स्टाइलिश बनाए रखता है।