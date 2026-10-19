साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज और हेयरस्टाइल चुनें? काजोल का लुक देगा आइडिया

पार्टी, फेस्टिवल या शादी में साड़ी पहनने का प्लान है, तो काजोल का ये लुक आपके काम आ सकता है। उनकी लाइटवेट साड़ी, हैवी वर्क वाला ब्लाउज और खास हेयरस्टाइल से स्टाइलिंग के नए आइडिया मिल सकते हैं।

साड़ी पहनकर खूबसूरत दिखना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्या पहनें कि लुक सिंपल भी रहे और सबसे अलग भी दिखे। अगर आप भी पार्टी, फेस्टिवल या शादी के लिए साड़ी का कुछ नया कॉम्बिनेशन तलाश रही हैं, तो काजोल का ये लुक देख सकती हैं। उन्होंने येलो और मिंट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, जिसे हैवी वर्क वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया है। इसके साथ उनकी बड़ी झुमकियां, ग्लॉसी न्यूड मेकअप और गजरे से सजी ब्रेड हेयरस्टाइल पूरे लुक को खास बना रही है। आइए, उनके इस लुक की डिटेल्स जानते हैं और समझते हैं कि इससे आप अपने लिए क्या स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।

येलो और मिंट ग्रीन साड़ी काजोल की साड़ी में येलो और मिंट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इन दोनों रंगों का मेल लुक को फ्रेश और खूबसूरत बनाता है। साड़ी पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं है, बल्कि इसका पतला बॉर्डर ही इसे खास बना रहा है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा चमक-दमक वाली साड़ियां पसंद नहीं हैं, तो इस तरह की साड़ी चुन सकती हैं। यह लुक फेस्टिवल के अलावा दिन की शादी, फैमिली फंक्शन या किसी खास पार्टी के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

हैवी वर्क वाला ब्लाउज बना लुक की जान काजोल की साड़ी भले ही सोबर है, लेकिन उनका ब्लाउज पूरे लुक में अलग ही स्टाइल जोड़ रहा है। ब्लाउज पर हैवी वर्क किया गया है और इसकी डिजाइन भी काफी खास है। पीछे की तरफ डोरी वाला डिजाइन दिया गया है, जो इसे ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश लुक भी देता है। अगर आप हल्की साड़ी पहनना चाहती हैं, लेकिन लुक को थोड़ा हैवी और पार्टी के हिसाब से खास बनाना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं। साड़ी और ब्लाउज के बीच यही कॉन्ट्रास्ट आपके पूरे लुक को खास बना सकता है।

ग्लॉसी न्यूड मेकअप मेकअप के मामले में काजोल ने ग्लॉसी न्यूड लुक चुना है। इस तरह का मेकअप चेहरे को नेचुरल चमक देता है और साड़ी के साथ भी अच्छा लगता है। अगर आपने आउटफिट में पहले से ही हैवी ब्लाउज या स्टेटमेंट जूलरी पहनी है, तो सॉफ्ट मेकअप लुक को बैलेंस कर सकता है। आप भी इस तरह के लुक के लिए न्यूड शेड की लिपस्टिक, हल्का ग्लॉसी बेस और अपनी पसंद के हिसाब से आई मेकअप चुन सकती हैं। इससे चेहरे पर ज्यादा मेकअप का एहसास नहीं होगा और लुक भी खूबसूरत लगेगा।

झुमकियां... काजोल ने अपने साड़ी लुक के साथ बड़ी झुमकियां पहनी हैं। अगर आपके ब्लाउज पर हैवी वर्क है, तो झुमकियां आपके लुक को और खास बना सकती हैं। हालांकि, जूलरी चुनते समय साड़ी और ब्लाउज की डिजाइन का भी ध्यान रखें। अगर झुमकियां काफी बड़ी हैं, तो बाकी जूलरी को हल्का रख सकती हैं, ताकि पूरा लुक जरूरत से ज्यादा भरा हुआ न लगे।

गजरे वाली ब्रेड हेयरस्टाइल काजोल की हेयरस्टाइल भी उनके पूरे लुक का खास हिस्सा है। उन्होंने ब्रेड यानी चोटी वाली हेयरस्टाइल चुनी है, जिसे गजरे और हेयर एक्सेसरीज से सजाया गया है। इससे उनका लुक ट्रेडिशनल और एलिगेंट नजर आता है। अगर आप शादी या किसी फेस्टिवल में साड़ी पहन रही हैं, तो यह हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। खासकर तब, जब आप बालों को खुला रखने के बजाय एक सलीकेदार लुक चाहती हों। गजरे के साथ छोटी-छोटी हेयर एक्सेसरीज लगाकर आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे और खास बना सकती हैं।

पोटली बैग से पूरा करें अपना लुक काजोल के लुक में पोटली बैग भी काफी अच्छा लग रहा है। साड़ी के साथ पोटली बैग कैरी करने से ट्रेडिशनल लुक को एक खूबसूरत फिनिश मिलती है। शादी या फेस्टिवल में यह छोटा-सा एक्सेसरी आपके आउटफिट को और खास बना सकता है। आप अपनी साड़ी या ब्लाउज के वर्क से मिलता-जुलता पोटली बैग चुन सकती हैं।