सूट का दुपट्टा हेवी है तो कैसे लें? स्टाइलिश लुक के लिए इमेज कोच से सीख लें 3 ड्रेप!

सूट के साथ दुपट्टे की स्टाइलिंग आपके ओवरऑल लुक में काफी अहम रोल प्ले करती है। आप कैसे दुप्पटा ले रही हैं, इसपर उतना ध्यान बेशक ना दें लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। वरना कई बार गलत तरीके से दुपट्टा लेने पर सूट का डिजाइन हाइड हो जाता है या फिर दुपट्टा हाइलाइट नहीं हो पाता। खासतौर से अगर आपका दुपट्टा थोड़ा हेवी है, तो कई बार गलत स्टाइलिंग से आपका लुक थोड़ा बल्की भी लग सकता है। वहीं कुछ ड्रेपिंग स्टाइलस में दुपट्टे का हेवी वर्क भी हाइड हो जाता है। तो अब सवाल है कि अपने सूट के हेवी दुपट्टों को स्टाइल कैसे किया जाए? इमेज कंसल्टेंट स्वाति झा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी से जुड़ी कुछ स्टाइलिंग टिप्स साझा की हैं, आइए जानते हैं।

इस तरह बिल्कुल ना लें हेवी दुपट्टा

इमेज कंसल्टेंट बताती हैं कि अगर आपके सूट का दुपट्टा भारी है, तो उसे गले के दोनों तरफ या आगे फैलाकर डालना अवॉइड करें। ये बहुत ही कॉमन स्टाइल मिस्टेक है, जो ज्यादातर गर्ल्स करती हैं। दरअसल ये ड्रेप आपकी बॉडी के फ्रेम को ज्यादा वाइड दिखाते हैं। वहीं अगर आपके सूट के फ्रंट में कोई डिजाइन या वर्क है, तो वो भी हाइड हो जाता है। इसकी जगह आप ये 3 ट्रेंडी ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। ये काफी स्टाइलिश हैं और इनमें बिना बल्की दिखे आप अपना हेवी दुपट्टे कैरी कर सकती हैं।

केप स्टाइल में दुपट्टा कैरी करें

स्वाति कहती हैं कि अपने हेवी दुपट्टे को आप केप स्टाइल में ड्रेप कर सकती हैं। इसमें दुपट्टे को पीछे शोल्डर पर केप की तरह कैरी किया जाता है। इस ड्रेप में आप ज्यादा स्लिम लगती हैं और ओवरऑल आउटफिट को काफी स्ट्रक्चर्ड लुक मिलता है। साथ ही आपका दुपट्टा और सूट दोनों हाइलाइट हो जाते हैं।

ड्रेप नंबर 2 ट्राई करें

सूट में रॉयल लुक चाहती हैं, तो ये दूसरा ड्रेप स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने हेवी दुपट्टे को एक शोल्डर पर पिन कर लें। अब दुपट्टे के दूसरे छोर को अपने दूसरे हाथ पर कैजुअली कैरी करें। ये ड्रेप बहुत ही सिंपल है लेकिन काफी रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। इसमें आपका दुपट्टा मेन हाइलाइट बन जाता है।

पॉलिश्ड लुक के लिए ये तीसरा ड्रेप ट्राई करें