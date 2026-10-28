करवाचौथ पर नई बिछिया पहनें, तो पुरानी का क्या करें? रीयूज के 5 तरीके
करवा चौथ पर नई बिछिया पहनने की तैयारी है, तो पुरानी को बेकार समझकर न रखें। कुछ आसान तरीकों से आप पुरानी बिछिया को दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं और उसे नया लुक भी दे सकती हैं।
करवाचौथ पर महिलाएं कपड़ों से लेकर जूलरी तक हर चीज की तैयारी करती हैं। इस दौरान कई महिलाएं नई बिछिया भी खरीदती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि पुरानी बिछिया का क्या करें? क्या उन्हें सालभर डिब्बे में बंद करके रखें या फिर किसी नए तरीके से इस्तेमाल में लाएं? अगर आपकी पुरानी चांदी की बिछिया अब पहनने का मन नहीं करता, तो उन्हें फेंकने या बेकार समझने की जरूरत नहीं है। थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से इन्हें नई जूलरी का हिस्सा बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इन्हें दूसरे गहनों के साथ पहन सकती हैं या सुनार की मदद से नया डिजाइन भी बनवा सकती हैं। आइए जानते हैं पुरानी बिछिया को दोबारा इस्तेमाल करने के कुछ काम के तरीके।
1. पायल को दें नया लुक
अगर आपकी पुरानी बिछिया पर फूल, पत्ती या कोई ट्रेडिशनल डिजाइन बना है, तो आप इनका इस्तेमाल अपनी पायल को नया लुक देने के लिए कर सकती हैं। किसी सुनार की मदद से बिछिया को पायल में छोटे लटकन की तरह जुड़वा सकती हैं। इससे आपकी पुरानी पायल भी अलग दिखने लगेगी और बिछिया का इस्तेमाल भी हो जाएगा।
2. उंगलियों में पहनें पुरानी बिछिया
कुछ बिछिया ऐसे डिजाइन में आती हैं, जिन्हें साइज के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपकी बिछिया का डिजाइन और साइज सही है, तो उसे उंगली में रिंग की तरह पहन सकती हैं। खासकर सिंपल चांदी की बिछिया हाथों में भी अच्छी लग सकती हैं। आप इन्हें दूसरी अंगूठियों के साथ पहनकर नया लुक बना सकती हैं। लेकिन बिछिया को जबरदस्ती दबाकर छोटा या खींचकर बड़ा न करें। इससे चांदी मुड़ सकती है या टूट सकती है। जरूरत पड़ने पर सुनार से साइज ठीक करवाएं।
3. नेकलेस या दुपट्टे के साथ करें इस्तेमाल
अगर आपकी पुरानी बिछिया का डिजाइन खूबसूरत है, तो उसे पतली चांदी की चेन में लगवाकर पेंडेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एक अलग तरह की जूलरी तैयार हो जाएगी, जिसे आप सिंपल कपड़ों के साथ पहन सकती हैं। इसके अलावा, हल्के दुपट्टे या स्कार्फ के साथ भी सजावटी तरीके से इस्तेमाल करने का विकल्प है। हालांकि, कपड़े में बिछिया लगाने से पहले उसके किनारों को जरूर चेक करें। अगर कोई हिस्सा नुकीला है, तो वह कपड़े को फाड़ सकता है।
4. पुरानी बिछिया को दें नया डिजाइन
कई बार बिछिया खराब नहीं होती, बस उसका डिजाइन पुराना लगने लगता है। ऐसे में उसे नया लुक देने के लिए सुनार की मदद ले सकती हैं। अगर बिछिया की हालत अच्छी है, तो उसकी सफाई और पॉलिश करवाने से चमक लौट सकती है। अगर डिजाइन में बदलाव करना चाहती हैं, तो सुनार से छोटे स्टोन या नए पैटर्न जुड़वाने के बारे में पूछ सकती हैं। घर पर खुद से तेज केमिकल या मजबूत गोंद का इस्तेमाल करने से बचें। इससे चांदी और उसमें लगे स्टोन खराब हो सकते हैं।
5. सुनार से बनवाएं नया गहना
अगर पुरानी बिछिया टूट गई है या उसका डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो उसे सुनार के पास ले जा सकती हैं। चांदी की शुद्धता और वजन जांचने के बाद सुनार आपको बता सकता है कि उससे नया गहना बन सकता है या नहीं। आप अपनी पसंद के हिसाब से अंगूठी, छोटा पेंडेंट या कोई दूसरा चांदी का गहना बनवाने के बारे में पूछ सकती हैं। ध्यान रखें कि नया गहना बनवाते समय कुछ चांदी घिसने या काम के दौरान कम होने की संभावना रहती है। इसलिए वजन, शुद्धता और बनने वाली जूलरी की कीमत पहले ही साफ कर लें।
सही तरीके से रखें! अगर आप अभी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं, तो उन्हें साफ और पूरी तरह सुखाकर अलग डिब्बे या जूलरी पाउच में रखें। इससे उन पर खरोंच आने और नमी के संपर्क में रहने की संभावना कम होगी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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