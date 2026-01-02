Hindustan Hindi News
अलमारी में पड़ी पुरानी साड़ियों का क्या करें? फैशन डिजाइनर ने बताए रीयूज करने के तरीके

संक्षेप:

फैशन डिजाइनर प्रीति जैन ने पुरानी साड़ी को दोबारा से रीयूज करने की कुछ कमाल की टिप्स शेयर की हैं। खासतौर से अगर आपकी साड़ी जॉर्जेट फैब्रिक की है, तो आप इसे कई अलग-अलग रूप दे सकती हैं और दोबारा अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं।

Jan 02, 2026 02:51 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
इंडियन विमेन के वॉर्डरोब में आपको हर ऑकेजन के लिए एक नई साड़ी जरूर मिल जाएगी। इनमें कई साड़ियां तो ऐसी भी होती हैं, जो सालों पहले किसी फंक्शन में पहनी थीं और अभी तक रखी धूल खा रही हैं। एक-एक कर के ऐसी कई साड़ियां इक्कठा हो जाती हैं और समझ ही नहीं आता इनका क्या करें। अब ना तो इन्हें फेंकने का मन होता है और ना ही खराब करने का, तो फिर भला क्या किया जाए? इसी सिलसिले में फैशन डिजाइनर प्रीति जैन ने पुरानी साड़ी को दोबारा से रीयूज करने की कुछ कमाल की टिप्स शेयर की हैं। खासतौर से अगर आपकी साड़ी जॉर्जेट फैब्रिक की है, तो आप इसे कई अलग-अलग रूप दे सकती हैं और दोबारा अपने वॉर्डरोब में शामिल कर सकती हैं। आइए जानते हैं।

प्रिंटेड या फ्लोरल साड़ी है तो बनवाएं ड्रेस

डिजाइनर प्रीति जैन कहती हैं कि अगर आपकी जॉर्जेट की साड़ी प्रिंटेड है या उसपर फ्लोरल प्रिंट है, तो इससे आप एक सुंदर सी ड्रेस बनवा सकती हैं। ऐसे फैब्रिक और प्रिंट्स से बनी मैक्सी ड्रेस और मिडी ड्रेस काफी फैंसी लगती हैं और देखने में भी पता नहीं चलता कि साड़ी से बनवाई हैं। अपनी पुरानी रखी साड़ी को मॉडर्न टच देने का ये बेस्ट तरीका है।

बांधनी प्रिंट या लहरिया प्रिंट साड़ी हो तो ऐसे रीयूज करें

वॉर्डरोब में एक ना एक तो बांधनी या लहरिया प्रिंट की साड़ी रखी ही रहती है। ऐसी साड़ियों को आप अलग-अलग तरीके से रीयूज कर सकती हैं। इनका लहंगा-चोली सेट देखने में काफी ट्रेडिशनल और सुंदर लगता है। वहीं आप इनका ए लाइन सूट, घेरदार प्लाजो विद श्रग भी बनवा सकती हैं। बांधनी और लहरिया प्रिंट में ये काफी ट्रेंडी लगते हैं और आपकी साड़ी भी रीयूज हो जाती है।

हेवी बॉर्डर वाली साड़ी से ये बनवाएं

अब आपके पास कुछ हेवी बॉर्डर वाली साड़ियां भी जरूर होंगी, जिनका समझ ही नहीं आता कि कैसे स्टाइल करें। फैशन डिजाइनर कहती हैं कि ऐसी साड़ियों से आप एक सुंदर सा लॉन्ग अनारकली सूट स्टिच करा सकती हैं, जिसके बॉर्डर और स्लीव्स पर आपकी साड़ी का बॉर्डर यूज हो जाएगा। इसके अलावा आप क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग श्रग और स्कर्ट भी स्टिच करा सकती हैं। किसी फंक्शन के लिए ये आउटफिट एकदम परफेक्ट रहेगा।

साड़ी से बनवाएं डिजाइनर ड्रेस

अब अगर आपके पास काफी साड़ियों का ढेर लग चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनका क्या करें, तो आप किसी डिजाइनर से अलग-अलग ड्रेसेज भी डिजाइन करा सकती हैं। अपने आसपास के बुटीक जाएं, वहां डिजाइनर से बात करें और साड़ी के हिसाब से अलग-अलग ड्रेसेज डिजाइन करा लें। पुरानी साड़ियों को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उन्हें नए तरीके से दोबारा स्टाइल कर लें।

