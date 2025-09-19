साड़ी के साथ कैसी फुटवियर अच्छी लगेगी? इस ट्रिक से चुनें सही रंग और स्टाइल

Fashion Tips: साड़ी के साथ हर तरह की फुटवियर अच्छी नहीं लगतीं और फिर कलर को ले कर भी कन्फ्यूजन रहती है। तो चलिए आज आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं, कुछ सिंपल स्टाइलिंग टिप्स के साथ।

साड़ी के साथ कैसी फुटवियर अच्छी लगेंगी? साड़ी के साथ थोड़ी ट्रेडिशनल टच वाली फुटवियर ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप ऑकेजन और अपने कंफर्ट के हिसाब से हील्स, वेजेस, कोल्हापुरी चप्पल, फ्लैट्स या जुत्ती और मोजरी पहन सकती हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा मॉडर्न और फ्यूजन लुक चाहती हैं, तो मैटेलिक सैंडल या स्नीकर्स भी वियर किए जा सकते हैं।

फुटवियर का कलर कैसे चुनें? अब आपके पास तो एक ही तरह की ढेरों फुटवियर होंगी, तो सवाल है कि भला इनमें से अच्छी कौन सी लगेगी। अब हर कलर तो आपकी साड़ी के साथ अच्छा लगेगा नहीं। तो आखिर कैसे पता करें कि साड़ी के साथ किस रंग की फुटवियर पहननी है? इसे जानने के भी कुछ छोटे-छोटे तरीके हैं, जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकती हैं।

सैंडविच मैथड ट्राई करें साड़ी के साथ आपकी कौन सी फुटवियर अच्छी लगेगी, इसे जानने के लिए आप सैंडविच मैथड ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको अपने ब्लाउज के रंग से मैच कर के फुटवियर सिलेक्ट करनी होती है। इससे ओवरऑल लुक काफी बैलेंसिंग नजर आता है।

थर्ड एलिमेंट से मैच करें आप चाहें तो थर्ड एलिमेंट रुल के हिसाब से भी फुटवियर सिलेक्ट कर सकती हैं। इसमें आपको किसी तीसरे एलिमेंट जैसे आपका बैग या किसी एक्सेसरीज के रंग के साथ फुटवियर का रंग मैच करना होता है। इससे भी काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लुक आता है।

इल्यूजन मैथड ट्राई करें इल्यूजन मैथड में आप अपनी फुटवियर को साड़ी के किसी भी रंग से मैच कर के वियर कर सकती हैं। ये काफी कॉमन है और अच्छा भी लगता है। खासतौर से अगर आप मल्टीकलर साड़ी वियर कर रही हैं, तो इस मैथड से आप अपने लिए आराम से फुटवियर सिलेक्ट कर सकती हैं।

साड़ी की एंब्रॉयडरी से मैच करें आमतौर पर साड़ी में गोल्डन या सिल्वर एंब्रॉयडरी का काम होता है। आप इनसे मैच कर के भी फुटवियर सिलेक्ट कर सकती हैं। हम सभी के पास गोल्डन और सिल्वर फुटवियर होती ही हैं। इनमें से कुछ सिलेक्ट करना हो, तो साड़ी की एंब्रॉयडरी से झटपट आप अपनी चॉइस फाइनल कर सकती हैं।