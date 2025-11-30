स्टॉकिंग्स को जल्दी फटने-कटने से बचाने के लिए ट्राई करें ये टिप्स, चलेगी सालों-साल
स्कर्ट के नीचे लड़कियां ब्लैक या स्किन कलर की ट्रांसपैरेंट या नेट वाली स्टॉकिंग्स पहनना पसंद करती हैं। ये लुक को खूबसूरत बना देती है लेकिन पतली होने के कारण जल्दी फट जाती है। चलिए बताते हैं स्टॉकिंग्स को फटने से कैसे बचाएं।
स्कर्ट या लॉन्ग वुलेन कपड़ों के साथ लड़कियां ट्रांसपैरेंट या फिर नेट वाली स्टॉकिंग्स पहनना पसंद करती हैं। इससे फैशन को नया लुक मिलता है और ठंड से भी बच सकते हैं। लेकिन नेट वाली या ट्रांसपैरेंट स्टॉकिंग्स जल्दी फट या कट जाती है। इनका कपड़ा इतना पतला होता है कि ये आसानी से किसी भी चीज से रगड़ खाकर फट जाती हैं। ऐसे में हमें मजबूरन नई स्टॉकिंग्स खरीदनी पड़ती है, जो महंगी भी मिलती है। लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं, जिनकी मदद से आप स्टॉकिंग्स को कटने-फटने से बचा सकते हैं और लंबे समय तक चला सकते हैं।
क्या है तरीका
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फैशन कोच दीप्ति कपूर ने बताया कि स्टॉकिंग्स को पहले मजबूत बनाएं और फिर पहनें। इसके लिए आपको नई स्टॉकिंग्स को पानी में भिगोना होगा और फिर इसे निचोड़कर किसी पॉलीथिन या फिर पीवीसी बैग में रखें। अब इस पॉलीथिन को 24 घंटे के लिए फ्रिजर में जमने के लिए छोड़ दें और समय पूरा होने के बाद इसे निकालकर साधारण पानी से धोएं। इसके बाद निचोड़कर सुखाने के लिए टांग दें। बस इस तरीके से आपकी नेट वाली स्टॉकिंग्स मजबूत हो जाएगी।
ऐसा क्यों करें
दीप्ति कपूर का कहना है कि इस ट्रिक के पीछे सांइस छिपा हुआ है। जब आप नई स्टॉकिंग्स को फ्रिजर में जमने के लिए रखेंगे तो उसके पतले फाइबर ठंड के कारण कड़े और मजबूत हो जाएंगे। इससे स्टॉकिंग्स आसानी से फटेगी नहीं और ये मजबूत हो जाएगी।
पहनने का तरीका
स्टॉकिंग्स हमेशा धीरे-धीरे पहनें। कई लोग स्टॉकिंग्स को मोजे की तरह खींच के पहन लेते हैं, ऐसा न करें वरना ये फट जाएगी। स्टॉकिंग्स को पहले फीट पर डालें और फिर हल्के हाथों से ऊपर तक खींच लें। अगर इसकी ऊपर की इलास्टिक ढीली हो रही है, तो गेटिस लगाकर टाइट कर सकते हैं।
Deepali Srivastava
