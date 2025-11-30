Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनHow to make stockings not rip and last longer tips in hindi
स्टॉकिंग्स को जल्दी फटने-कटने से बचाने के लिए ट्राई करें ये टिप्स, चलेगी सालों-साल

स्टॉकिंग्स को जल्दी फटने-कटने से बचाने के लिए ट्राई करें ये टिप्स, चलेगी सालों-साल

संक्षेप:

स्कर्ट के नीचे लड़कियां ब्लैक या स्किन कलर की ट्रांसपैरेंट या नेट वाली स्टॉकिंग्स पहनना पसंद करती हैं। ये लुक को खूबसूरत बना देती है लेकिन पतली होने के कारण जल्दी फट जाती है। चलिए बताते हैं स्टॉकिंग्स को फटने से कैसे बचाएं।

Sun, 30 Nov 2025 08:49 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्कर्ट या लॉन्ग वुलेन कपड़ों के साथ लड़कियां ट्रांसपैरेंट या फिर नेट वाली स्टॉकिंग्स पहनना पसंद करती हैं। इससे फैशन को नया लुक मिलता है और ठंड से भी बच सकते हैं। लेकिन नेट वाली या ट्रांसपैरेंट स्टॉकिंग्स जल्दी फट या कट जाती है। इनका कपड़ा इतना पतला होता है कि ये आसानी से किसी भी चीज से रगड़ खाकर फट जाती हैं। ऐसे में हमें मजबूरन नई स्टॉकिंग्स खरीदनी पड़ती है, जो महंगी भी मिलती है। लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं, जिनकी मदद से आप स्टॉकिंग्स को कटने-फटने से बचा सकते हैं और लंबे समय तक चला सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है तरीका

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फैशन कोच दीप्ति कपूर ने बताया कि स्टॉकिंग्स को पहले मजबूत बनाएं और फिर पहनें। इसके लिए आपको नई स्टॉकिंग्स को पानी में भिगोना होगा और फिर इसे निचोड़कर किसी पॉलीथिन या फिर पीवीसी बैग में रखें। अब इस पॉलीथिन को 24 घंटे के लिए फ्रिजर में जमने के लिए छोड़ दें और समय पूरा होने के बाद इसे निकालकर साधारण पानी से धोएं। इसके बाद निचोड़कर सुखाने के लिए टांग दें। बस इस तरीके से आपकी नेट वाली स्टॉकिंग्स मजबूत हो जाएगी।

ऐसा क्यों करें

दीप्ति कपूर का कहना है कि इस ट्रिक के पीछे सांइस छिपा हुआ है। जब आप नई स्टॉकिंग्स को फ्रिजर में जमने के लिए रखेंगे तो उसके पतले फाइबर ठंड के कारण कड़े और मजबूत हो जाएंगे। इससे स्टॉकिंग्स आसानी से फटेगी नहीं और ये मजबूत हो जाएगी।

पहनने का तरीका

स्टॉकिंग्स हमेशा धीरे-धीरे पहनें। कई लोग स्टॉकिंग्स को मोजे की तरह खींच के पहन लेते हैं, ऐसा न करें वरना ये फट जाएगी। स्टॉकिंग्स को पहले फीट पर डालें और फिर हल्के हाथों से ऊपर तक खींच लें। अगर इसकी ऊपर की इलास्टिक ढीली हो रही है, तो गेटिस लगाकर टाइट कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गोल्डन बॉर्डर वाली ऑरेंज साड़ी में रश्मि देसाई का रॉयल लुक
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।