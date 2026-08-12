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2-3 दिनों में ही उतरने लगती है मेंहदी? तीज-रक्षाबंधन पर लगाने से पहले पढ़ें ये टिप्स

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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तीज-त्यौहारों पर मेंहदी लगा तो लो, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका रंग फीका पड़ने लगता है। कई बार तो मेंहदी उतरना शुरू हो जाती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी मेंहदी का रंग गहरा आए और वो कई दिनों तक हाथों पर टिकी रहे, तो ये टिप्स जरूर पढ़ें।

Mehndi Last Long Tips
मेंहदी लंबे समय तक टिकी रहेगी

हरियाली तीज हो या रक्षाबंधन, हर खास मौके पर घर की लड़कियां और महिलाएं अपने हाथों में सुंदर सी मेंहदी जरूर लगाती हैं। हालांकि मेंहदी लगाने में जितना टाइम लगता है, उससे कम में तो ये हाथों से उतर भी जाती है। आजकल की मेंहदी खासकर बहुत कम टाइम के लिए ही हाथों पर टिकती है। कुछ ही दिनों में उसका रंग फीका पड़ जाता है और वो धीरे-धीरे कर के छुटने लगती हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर सवाल करती हैं कि ऐसा क्या करें जो मेंहदी कुछ लंबे समय के लिए हाथों पर बनी रहे और साथ ही इसकी चमक भी फीकी ना पड़े। आने वाले त्योहारों पर आप भी मेंहदी लगाने जा रही हैं, तो ये छोटी-छोटी टिप्स आपके काफी काम आ सकती हैं।

हमेशा ऑर्गेनिक और अच्छी क्वॉलिटी की मेंहदी लगाएं

मेंहदी की क्वालिटी पर काफी तक निर्भर करता है कि वो कितने दिनों तक हाथों पर टिकी रहेगी। आजकल इंस्टेंट मेंहदी कोन मार्केट में आने लगी हैं, ये काफी जल्दी अच्छा रंग तो दे देती हैं लेकिन दो-तीन दिनों बाद ही इनका रंग हल्का पड़ना शुरू हो जाता है और ये छूटने लगती हैं। इसलिए ऑर्गेनिक मेंहदी पाउडर ला कर घर पर ही कोन बनाना अच्छा रहता है। वरना आप किसी अच्छे जाने-माने ब्रांड की प्योर ऑर्गेनिक हीना कोन भी खरीद सकती हैं।

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मेंहदी लंबे समय तक टिकी रहे, इसके लिए फॉलो करें ये टिप्स

  • हाथों पर ना लगाएं कोई क्रीम या लोशन- जब भी आप हाथों पर मेंहदी लगाने वाली हों, पहले साबुन से अच्छी तरह हैंड वॉश कर लें। आपके हाथ पर किसी तरह का तेल, लोशन या क्रीम लगा हुआ नहीं होना चाहिए वरना मेंहदी सही से रंग नहीं दे पाती है।
  • देर तक लगी रहने दें मेंहदी- मेंहदी को हैंड ड्रायर या फैन की मदद से जल्दी ना सुखाएं। बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह सूखने दें। आप रात भर के लिए, नहीं तो कम से कम 6-8 घंटे के लिए इसे लगाकर छोड़ सकती हैं।
  • चीनी और नींबू का घोल लगाएं- मेंहदी सूखने के बाद झड़ने लगती है। इसलिए थोड़ी सी चीनी में नींबू का रस डालकर एक घोल बना लें और उसे कॉटन की मदद से मेंहदी पर लगाएं। मेंहदी लंबे समय तक टिकी रहेगी और इसका रंग भी अच्छा आएगा।

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  • लौंग का धुआं दें- मेंहदी हटाने से पहले लोहे के तवे पर कुछ लौंग गर्म करने रख दें। इनका धुआं अपने मेहंदी भरे हाथों पर लगने दें। इससे हीना का रंग गहरा आता है और वो ज्यादा दिनों तक हाथों में टिकी रहती है।
  • 24 घंटे तक पानी ना लगने दें- मेंहदी हटाने के बाद हाथों पर सरसों का तेल, अचार का तेल या थोड़ा सा विक्स लगा लें। ये मेंहदी को डार्क होने में मदद करते हैं। वहीं कोशिश करें कि अगले 24 घंटे पानी के कॉन्टैक्ट में कम से कम आएं। केमिकल्स और स्क्रब को अवॉइड ही करें।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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