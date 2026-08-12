2-3 दिनों में ही उतरने लगती है मेंहदी? तीज-रक्षाबंधन पर लगाने से पहले पढ़ें ये टिप्स
तीज-त्यौहारों पर मेंहदी लगा तो लो, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका रंग फीका पड़ने लगता है। कई बार तो मेंहदी उतरना शुरू हो जाती है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी मेंहदी का रंग गहरा आए और वो कई दिनों तक हाथों पर टिकी रहे, तो ये टिप्स जरूर पढ़ें।
हरियाली तीज हो या रक्षाबंधन, हर खास मौके पर घर की लड़कियां और महिलाएं अपने हाथों में सुंदर सी मेंहदी जरूर लगाती हैं। हालांकि मेंहदी लगाने में जितना टाइम लगता है, उससे कम में तो ये हाथों से उतर भी जाती है। आजकल की मेंहदी खासकर बहुत कम टाइम के लिए ही हाथों पर टिकती है। कुछ ही दिनों में उसका रंग फीका पड़ जाता है और वो धीरे-धीरे कर के छुटने लगती हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर सवाल करती हैं कि ऐसा क्या करें जो मेंहदी कुछ लंबे समय के लिए हाथों पर बनी रहे और साथ ही इसकी चमक भी फीकी ना पड़े। आने वाले त्योहारों पर आप भी मेंहदी लगाने जा रही हैं, तो ये छोटी-छोटी टिप्स आपके काफी काम आ सकती हैं।
हमेशा ऑर्गेनिक और अच्छी क्वॉलिटी की मेंहदी लगाएं
मेंहदी की क्वालिटी पर काफी तक निर्भर करता है कि वो कितने दिनों तक हाथों पर टिकी रहेगी। आजकल इंस्टेंट मेंहदी कोन मार्केट में आने लगी हैं, ये काफी जल्दी अच्छा रंग तो दे देती हैं लेकिन दो-तीन दिनों बाद ही इनका रंग हल्का पड़ना शुरू हो जाता है और ये छूटने लगती हैं। इसलिए ऑर्गेनिक मेंहदी पाउडर ला कर घर पर ही कोन बनाना अच्छा रहता है। वरना आप किसी अच्छे जाने-माने ब्रांड की प्योर ऑर्गेनिक हीना कोन भी खरीद सकती हैं।
मेंहदी लंबे समय तक टिकी रहे, इसके लिए फॉलो करें ये टिप्स
- हाथों पर ना लगाएं कोई क्रीम या लोशन- जब भी आप हाथों पर मेंहदी लगाने वाली हों, पहले साबुन से अच्छी तरह हैंड वॉश कर लें। आपके हाथ पर किसी तरह का तेल, लोशन या क्रीम लगा हुआ नहीं होना चाहिए वरना मेंहदी सही से रंग नहीं दे पाती है।
- देर तक लगी रहने दें मेंहदी- मेंहदी को हैंड ड्रायर या फैन की मदद से जल्दी ना सुखाएं। बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह सूखने दें। आप रात भर के लिए, नहीं तो कम से कम 6-8 घंटे के लिए इसे लगाकर छोड़ सकती हैं।
- चीनी और नींबू का घोल लगाएं- मेंहदी सूखने के बाद झड़ने लगती है। इसलिए थोड़ी सी चीनी में नींबू का रस डालकर एक घोल बना लें और उसे कॉटन की मदद से मेंहदी पर लगाएं। मेंहदी लंबे समय तक टिकी रहेगी और इसका रंग भी अच्छा आएगा।
- लौंग का धुआं दें- मेंहदी हटाने से पहले लोहे के तवे पर कुछ लौंग गर्म करने रख दें। इनका धुआं अपने मेहंदी भरे हाथों पर लगने दें। इससे हीना का रंग गहरा आता है और वो ज्यादा दिनों तक हाथों में टिकी रहती है।
- 24 घंटे तक पानी ना लगने दें- मेंहदी हटाने के बाद हाथों पर सरसों का तेल, अचार का तेल या थोड़ा सा विक्स लगा लें। ये मेंहदी को डार्क होने में मदद करते हैं। वहीं कोशिश करें कि अगले 24 घंटे पानी के कॉन्टैक्ट में कम से कम आएं। केमिकल्स और स्क्रब को अवॉइड ही करें।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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