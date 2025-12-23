Hindustan Hindi News
4-5 इंच की हील्स पहनकर दर्द होने लगे हैं पैर? तो फैशन स्टाइलिस्ट से जान लें बिना Heels के लंबे कैसे दिखें

संक्षेप:

महिलाएं हर आउटफिट में लंबा दिखने के लिए 4-5 इंच की हील्स पहन लेती हैं, जिसमें उनके पैर दर्द होने लगते हैं। पैरों को आराम देने के लिए फैशन स्टाइलिस्ट अपर्णा अग्रवाल ने बिना हील्स के लंबा दिखने के खास टिप्स बता दिए हैं।

Dec 23, 2025 01:53 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
साड़ी-सूट हो या वेस्टर्न ड्रेसेस हर लुक पर लड़कियां लंबा दिखना पसंद करती हैं और इसके लिए 4-5 इंच लंबी हील्स पहन लेती हैं। हील्स फैशन लुक को परफेक्ट दिखाती है और आप भी बोल्ड दिखती हैं लेकिन लंबे समय तक इसे पहने रहने से पैरों में दर्द होने लगता है। अगर आप हील्स पहनना पसंद नहीं करती हैं और हर आउटफिट पर लंबी दिखना चाहती हैं, तो फैशन स्टाइलिस्ट अपर्णा अग्रवाल के कुछ फैशन टिप्स आप फॉलो कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि बिना हील्स पहनें आप कैसे लंबी दिख सकती हैं।

बिना हील्स के लंबे दिखने के 5 तरीके

1- हाई वेस्टेड बॉटम्स

हाई वेस्टेड बॉटम्स पहनना शुरू करें। हाई वेस्टेड का मतलब है वेस्ट लाइन वाली पैंट, जींस, स्कर्ट, प्लाजो जो भी आप कैरी करना पसंद करती है। ऊपर टॉप पहनें और नीचे हाई वेस्टेड बॉटम्स पहन लें, इससे आप लंबी दिखेंगी। इस लुक के साथ आप व्हाइट शूज कैरी करें या फिर सिंपल फ्लैट्स पहन लें, हील्स न पहनें।

2- मोनोक्रोम लुक

लड़कियां बिना हील्स के लंबी दिखना चाहती हैं, तो मोनोक्रोम लुक स्टाइल करें। मोनोक्रोम लुक का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक एक ही कलर और स्टाइल वाली ड्रेस। जैसे टॉप-बॉटम्स एक जैसा हो या फिर आप डंगरी स्टाइल करें या फिर कोई जंपसूट। इस तरह के आउटफिट्स में बिना हील्स के भी आप लंबी दिखेंगी। ऐसे कपड़ों में बॉडी लाइन नहीं दिखती है और पैर लंबे लगते हैं।

How to look taller without heels

3- बटन-लाइंस ड्रेसेस

कपड़ों को खरीदते समय ध्यान रखें कि वह वर्टिकल लाइनिंग, फ्रंट बटन लुक, फ्रंट डिजाइन या फिर लंबी स्लिम लाइंस वाले हो। ऐसे कपड़े भी आपको टॉल लुक देंगे और इसमें आपको हील्स नहीं पहनना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले कपड़े न पहनें, इसमें आप मोटे और छोटे कद में दिखेंगी।

4- पैंट हाइट

आजकल एंकल लेंथ वाली पैंट और जींस का ट्रेंड है और ये स्टाइल हाइट भी लंबी दिखाती है। पैंट आप हमेशा एंकल लेंथ वाली पहनें या फिर शूज के हाइट तक पहनें। ज्यादा लंबी पैंट या जींस कैरी न करें, इससे आपका लुक खराब हो जाएगा। ज्यादा लंबाई वाली जींस या पैंट आपको छोटा दिखाएगी और ये लुक अच्छा भी नहीं लगता है।

How to look taller without heels

5- फ्लैट्स स्टाइल

हील्स की जगह आप हैवी स्टाइल वाले व्हाइट शूज, प्वॉइंटेड बेली फ्लैट्स, न्यूड कलर के फुटवियर पहनें। ऐसे फुटवियर में आपके पैर लंबे दिखेंगे और आप भी बिना हील्स के लंबी दिखने लगेंगी। कैसा भी आउटफिट स्टाइल करें, फुटवियर खरीदते समय ध्यान में रखें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
