4-5 इंच की हील्स पहनकर दर्द होने लगे हैं पैर? तो फैशन स्टाइलिस्ट से जान लें बिना Heels के लंबे कैसे दिखें

संक्षेप: महिलाएं हर आउटफिट में लंबा दिखने के लिए 4-5 इंच की हील्स पहन लेती हैं, जिसमें उनके पैर दर्द होने लगते हैं। पैरों को आराम देने के लिए फैशन स्टाइलिस्ट अपर्णा अग्रवाल ने बिना हील्स के लंबा दिखने के खास टिप्स बता दिए हैं।

साड़ी-सूट हो या वेस्टर्न ड्रेसेस हर लुक पर लड़कियां लंबा दिखना पसंद करती हैं और इसके लिए 4-5 इंच लंबी हील्स पहन लेती हैं। हील्स फैशन लुक को परफेक्ट दिखाती है और आप भी बोल्ड दिखती हैं लेकिन लंबे समय तक इसे पहने रहने से पैरों में दर्द होने लगता है। अगर आप हील्स पहनना पसंद नहीं करती हैं और हर आउटफिट पर लंबी दिखना चाहती हैं, तो फैशन स्टाइलिस्ट अपर्णा अग्रवाल के कुछ फैशन टिप्स आप फॉलो कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि बिना हील्स पहनें आप कैसे लंबी दिख सकती हैं।

बिना हील्स के लंबे दिखने के 5 तरीके 1- हाई वेस्टेड बॉटम्स हाई वेस्टेड बॉटम्स पहनना शुरू करें। हाई वेस्टेड का मतलब है वेस्ट लाइन वाली पैंट, जींस, स्कर्ट, प्लाजो जो भी आप कैरी करना पसंद करती है। ऊपर टॉप पहनें और नीचे हाई वेस्टेड बॉटम्स पहन लें, इससे आप लंबी दिखेंगी। इस लुक के साथ आप व्हाइट शूज कैरी करें या फिर सिंपल फ्लैट्स पहन लें, हील्स न पहनें।

2- मोनोक्रोम लुक लड़कियां बिना हील्स के लंबी दिखना चाहती हैं, तो मोनोक्रोम लुक स्टाइल करें। मोनोक्रोम लुक का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक एक ही कलर और स्टाइल वाली ड्रेस। जैसे टॉप-बॉटम्स एक जैसा हो या फिर आप डंगरी स्टाइल करें या फिर कोई जंपसूट। इस तरह के आउटफिट्स में बिना हील्स के भी आप लंबी दिखेंगी। ऐसे कपड़ों में बॉडी लाइन नहीं दिखती है और पैर लंबे लगते हैं।

3- बटन-लाइंस ड्रेसेस कपड़ों को खरीदते समय ध्यान रखें कि वह वर्टिकल लाइनिंग, फ्रंट बटन लुक, फ्रंट डिजाइन या फिर लंबी स्लिम लाइंस वाले हो। ऐसे कपड़े भी आपको टॉल लुक देंगे और इसमें आपको हील्स नहीं पहनना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाले कपड़े न पहनें, इसमें आप मोटे और छोटे कद में दिखेंगी।

4- पैंट हाइट आजकल एंकल लेंथ वाली पैंट और जींस का ट्रेंड है और ये स्टाइल हाइट भी लंबी दिखाती है। पैंट आप हमेशा एंकल लेंथ वाली पहनें या फिर शूज के हाइट तक पहनें। ज्यादा लंबी पैंट या जींस कैरी न करें, इससे आपका लुक खराब हो जाएगा। ज्यादा लंबाई वाली जींस या पैंट आपको छोटा दिखाएगी और ये लुक अच्छा भी नहीं लगता है।